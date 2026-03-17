PHÍA se consolida como una de las primeras tutoras de IA en España y América Latina

PHIA, herramienta basada en IA de EDUCA EDTECH Group - EDUCA EDTECH GROUP

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de marzo de 2026.- La mentora inteligente de EDUCA EDTECH Group, integrada en las plataformas educativas de 16 instituciones online, arranca 2026 con más de 200.000 consultas, lo que la convierte en una de las principales IAs interactivas de formación online en el mercado iberoamericano

El inicio del año ha confirmado lo que ya era una apuesta estratégica: la Inteligencia Artificial aplicada a la educación no es una tendencia, es una realidad consolidada. PHIA, la mentora inteligente desarrollada por EDUCA EDTECH Group, ha registrado en enero de 2026 un total de 5.308.439 acciones, con 191.604 llamadas a la API y miles de actividades generadas, entre resúmenes, podcasts, recordatorios y ejercicios personalizados.

Estas cifras no solo reflejan volumen. Reflejan uso real, integración en el día a día del alumnado y un cambio profundo en la forma de aprender online.

De funcionalidad a mentora: el salto cualitativo de PHIA

PHIA nace como evolución de herramientas propias del grupo, pero su desarrollo ha ido más allá de un medio puntual. Tal y como apunta EDUCA EDTECH Group, representa "la fusión entre conocimiento y empatía": una presencia constante que acompaña, reta y guía al estudiante en su proceso formativo.

No se trata únicamente de responder dudas. PHIA:

• Genera evaluaciones adaptadas al nivel y progreso del estudiante.

• Recomienda contenido complementario en función de intereses reales.

• Sugiere técnicas de estudio personalizadas basadas en evidencia científica.

• Registra interacciones y rendimiento para anticipar dificultades futuras.

En otras palabras, convierte la experiencia formativa en un proceso dinámico, evolutivo y personalizado.

"Lo relevante no son las cifras en sí. Lo verdaderamente diferencial es que el estudiante la integra en su rutina formativa. La utiliza para profundizar, para repasar, para cuestionarse. Eso confirma que no se trata de una herramienta puntual, sino de un nuevo modelo de relación entre alumno y conocimiento" señala Jaime Martín, Director de Comunicación de EDUCA EDTECH Group.

Más de 5 millones de interacciones: ¿qué significan realmente?

Las consultas registradas en enero evidencian un uso intensivo e integrado en el ecosistema formativo del grupo. PHIA ya está presente en las formaciones de entidades como Euroinnova, INESEM, INEAF, INESALUD, Red Educa, o EDUSPORT, consolidándose como una capa transversal de valor tecnológico.

Estas cifras reflejan la activación constante de funcionalidades clave como: generación automática de resúmenes, simplificación de contenidos complejos, creación de podcasts explicativos, preparación de quizzes y flashcards.

El dato más relevante no es el volumen, sino el comportamiento: el estudiante no consulta de forma esporádica. Interactúa, prueba, reformula y profundiza.

Hiperpersonalización: de promesa a realidad medible

Desde hace años, EDUCA EDTECH Group ha defendido la hiperpersonalización como eje diferencial frente a modelos formativos más estandarizados. La metodología propia EDUCA LXP ya situaba al alumno en el centro, pero con la fusión entre equipo docente y PHIA la personalización se vuelve inmediata y tangible.

El mercado del e-learning superó los 325.000 millones de dólares en 2025, según estimaciones del Foro Económico Mundial. En este contexto, la diferencia competitiva no está solo en ofrecer formación online, sino en adaptarla en tiempo real a cada perfil.

PHIA materializa esta visión al combinar:

• Plataforma propia (MyLXP).

• Inteligencia Artificial desarrollada internamente.

• Acompañamiento humano especializado.

PHIA no sustituye al docente ni al equipo académico. Lo complementa. Y ahí reside su fortaleza estratégica: en unir automatización inteligente con acompañamiento humano.

Más allá de la cifra: una nueva cultura del aprendizaje

La empleabilidad depende cada vez más de la actualización constante de competencias, y herramientas como PHIA permiten transformar el aprendizaje en un proceso continuo, flexible y ajustado a cada ritmo vital.

EDUCA EDTECH Group reafirma así su posicionamiento como empresa tecnológica-educativa, donde la innovación no es un discurso, sino una infraestructura operativa que impacta en millones de interacciones reales.

El arranque de 2026 lo confirma: la Inteligencia Artificial aplicada a la educación ya no es un complemento. Es una ventaja competitiva.

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