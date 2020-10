Philips acelera el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón con Azurion Lung Edition

· Philips Azurion Lung Edition permite un diagnóstico de alta precisión y una terapia mínimamente invasiva

· Según el Dr. Michael Pritchett, "es un momento muy emocionante en el mundo de la neumología intervencionista y la broncoscopia avanzada"

· "El cáncer de pulmón es una de las formas más agresivas de cáncer, y necesitamos tecnología innovadora para luchar contra él” destaca el Dr. Gustavo Cumbo-Nacheli

· Cada año, cerca de dos millones de personas mueren en todo el mundo por cáncer de pulmón, lo que lo convierte en la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial

Madrid, 14 de octubre de 2020 – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnologías de la salud, ha presentado Azurion Lung Edition, una plataforma avanzada de navegación e imágenes en 3D para acelerar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón. El sistema fusiona imágenes 3D, similares a las de la tomografía computarizada (ConeBeam CT/CBCT), adquiridas en tiempo real, con imágenes guiada por rayos X y con herramientas avanzadas que ayudan en los procedimientos pulmonares guiados por imagen. La plataforma está diseñada específicamente para procedimientos por broncoscopia, lo que permite a los médicos realizar biopsias endobronquiales mínimamente invasivas y ablación de lesiones durante la misma intervención. Al acelerar el diagnóstico y el tratamiento, Azurion Lung Edition está ayudando a transformar la atención del cáncer de pulmón, lo que contribuye a mejorar drásticamente los resultados y reducir los costes.

Cada año, cerca de dos millones de personas mueren en todo el mundo por cáncer de pulmón, lo que lo convierte en la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial [1], esto significa más muertes que el cáncer de mama, colon y próstata juntos. A día de hoy, más del 60% de los pacientes son diagnosticados en una etapa tardía con una posibilidad reducida de curación quirúrgica. Pero gracias al aumento en el número de programas de detección precoz del cáncer de pulmón y a un progreso en la concienciación, cada vez hay más pacientes con pequeñas lesiones periféricas operables.

Además del diagnóstico precoz, el tratamiento rápido es fundamental para garantizar mejores resultados y calidad de vida para los pacientes con cáncer de pulmón, ya que cada semana de retraso provoca un aumento del 5% en la mortalidad [2]. Actualmente, la mayoría de los pacientes se enfrentan a un largo trayecto de cara a un diagnóstico definitivo y, a menudo, se enfrentan a una dolorosa recuperación después de una intervención por cirugía abierta. La imagen de CBCT se considera el estándar de referencia para que los médicos diagnostiquen y traten el cáncer de pulmón, incluso en el mismo procedimiento.

"Este es un momento muy emocionante en el mundo de la neumología intervencionista y la broncoscopia avanzada", ha señalado el Dr. Michael Pritchett, médico de Cuidados Intensivos y Pulmonares, y director del Chest Center of the Carolinas en Pinehurst, Estados Unidos. “Una de las cosas que nos entusiasman particularmente es poder diagnosticar a los pacientes, conocer la etapa en la que está el cáncer y tratarlos, todo en un solo procedimiento. Como broncoscopista de diagnóstico, es emocionante y gratificante poder no solo diagnosticar a los pacientes, sino también tratarlos ".

"El cáncer de pulmón es una de las formas más agresivas de cáncer, y necesitamos tecnología innovadora para luchar contra él", ha destacado el Dr. Gustavo Cumbo-Nacheli, director de Broncoscopia y Neumología Intervencionista de Spectrum Health en Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos. “Sin una imagen de CBCT que confirme la colocación de la aguja de biopsia; a menudo es necesario repetir los procedimientos. En cambio, al combinar la adquisición tipo CBCT con otras tecnologías, incluida la robótica, podremos ir más allá de la biopsia y tratar al paciente”.

Por su parte el Dr. Atul Gupta, radiólogo intervencionista y director médico de Philips Image Guided Therapy, ha apuntado que los procedimientos mínimamente invasivos guiados por imágenes “continúan expandiéndose a nuevas áreas de tratamiento, gracias a soluciones sofisticadas como Azurion Lung Edition”. "Dado que el cáncer de pulmón se detecta cada vez más en una etapa más temprana, las nuevas estrategias de tratamiento mínimamente invasivas como la ablación tienen el potencial de mejorar significativamente los resultados para los pacientes", ha concluido el Dr. Gupta.

Intuitiva, integrada y eficiente, la plataforma Azurion optimiza el rendimiento del laboratorio clínico y operativo y amplía el papel de las intervenciones guiadas por imágenes en el tratamiento de pacientes. La plataforma ha logrado una rápida adopción global y se ha utilizado en más de dos millones de procedimientos [3] en todo el mundo.

