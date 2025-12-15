Philips adquiere SpectraWAVE Inc. para impulsar la imagen coronaria y la evaluación fisiológica con IA

Plataforma de terapia guiada por imagen Azurion de Philips. - Philips

La adquisición incorpora las tecnologías de nueva generación de SpectraWAVE, entre ellas el sistema de imagen HyperVue™ con Enhanced Vascular Imaging, así como X1™-FFR, una tecnología de FFR basada en angiografía y habilitada por IA [1].

Las tecnologías de SpectraWAVE tienen el potencial de incrementar significativamente la adopción de la imagen intravascular coronaria y de la evaluación fisiológica, especialmente cuando se combinan con la plataforma líder del sector de terapia guiada por imagen Azurion de Philips.

La operación ampliará el actual porfolio de dispositivos de imagen intravascular y evaluación fisiológica de Philips —que incluye Eagle Eye Platinum digital IVUS y la tecnología OmniWire iFR— para ofrecer una propuesta integral en soluciones de imagen y fisiología intravascular.

Ámsterdam (Países Bajos), 5 de diciembre de 2025. – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología sanitaria, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo para adquirir SpectraWAVE, Inc., compañía innovadora en Enhanced Vascular Imaging (EVI) de las arterias coronarias, evaluación fisiológica basada en angiografía y aplicación de inteligencia artificial en imagen médica [3]. Las tecnologías de imagen intravascular y evaluación fisiológica de SpectraWAVE aportan soluciones avanzadas para el tratamiento de pacientes con enfermedad coronaria, el tipo de cardiopatía más frecuente, que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo [4]. SpectraWAVE, con sede en Bedford (Massachusetts), fue fundada en 2017 y cuenta actualmente con más de 70 empleados.

“Nuestro liderazgo global en terapia guiada por imagen se basa en una estrecha colaboración clínica combinada con los últimos avances tecnológicos en hardware, software e inteligencia artificial, para innovar en los procedimientos intervencionistas con un mayor impacto para los pacientes. Nuestro porfolio de referencia integra sistemas y dispositivos intervencionistas en una única plataforma, Azurion, al servicio de pacientes en todo el mundo”, ha afirmado Roy Jakobs, CEO de Royal Philips.

“Reforzamos nuestra apuesta por la terapia guiada por imagen y ampliamos nuestro porfolio en el segmento de intervención coronaria con la incorporación de las innovaciones impulsadas por IA de SpectraWAVE en imagen intravascular de alta definición y evaluación fisiológica basada en angiografía, lo que nos permitirá ofrecer una mejor atención a más personas”, en palabras de Jakobs.

Las intervenciones coronarias percutáneas son procedimientos mínimamente invasivos que se apoyan en la imagen intravascular y la evaluación fisiológica para tratar la enfermedad coronaria. Un volumen creciente y significativo de evidencia científica demuestra que el uso de estas tecnologías mejora de forma sustancial los resultados clínicos en las intervenciones coronarias percutáneas [5]. Con su plataforma líder de terapia guiada por imagen Azurion, integrada con un porfolio en expansión de dispositivos avanzados de diagnóstico y tratamiento, Philips impulsa la adopción de tecnologías sanitarias avanzadas para atender a una población de pacientes cada vez más amplia y compleja.

“Philips comparte nuestra firme convicción de que la convergencia entre imagen intravascular, fisiología coronaria e inteligencia artificial puede transformar de manera fundamental el tratamiento de todos los pacientes con enfermedad coronaria. Esta colaboración nos permite integrar y escalar HyperVue y X1-FFR dentro del ecosistema líder mundial de terapia guiada por imagen, ampliando las opciones para los clínicos y respaldando una atención más consistente y de alta calidad para los millones de pacientes que dependen cada año de la intervención coronaria”, ha señalado Eman Namati, PhD, CEO de SpectraWAVE.

“Con este anuncio seguimos ampliando el papel de los procedimientos mínimamente invasivos de terapia guiada por imagen, que se asocian a mejores resultados clínicos y a una mayor eficiencia de costes [6][7]. La adquisición de las tecnologías de nueva generación de SpectraWAVE para la imagen intravascular coronaria y la evaluación fisiológica representa un paso significativo en la ampliación de nuestro porfolio con tecnologías disruptivas impulsadas por IA, que ayudan a los profesionales sanitarios a decidir, guiar, tratar y confirmar el tratamiento en un único entorno”, ha indicado Bert van Meurs, Chief Business Leader Image Guided Therapy de Philips.

Ampliación de la capacidad de elección clínica e integración de la IA en el porfolio coronario

El sistema de imagen HyperVue de SpectraWAVE es una plataforma de imagen intravascular que combina DeepOCT (tomografía de coherencia óptica de nueva generación y alta capacidad) y NIRS (espectroscopia de infrarrojo cercano) dentro del nuevo segmento de imagen Enhanced Vascular Imaging (EVI), proporcionando imágenes estructurales y composicionales detalladas de las arterias coronarias durante las intervenciones coronarias percutáneas. El sistema permite una configuración y adquisición rápidas, así como un análisis automatizado de imágenes mediante inteligencia artificial. En combinación con Eagle Eye Platinum digital IVUS y las tecnologías IntraSight de Philips, HyperVue ampliará el abanico de herramientas de imagen intravascular disponibles para los clínicos —IVUS, DeepOCT, NIRS y fisiología derivada de guía y de angiografía— todas ellas orquestadas a través de sistemas integrados para adaptar la guía a cada paciente y lesión.

X1-FFR de SpectraWAVE es una solución fisiológica habilitada por IA y derivada de la angiografía que calcula la reserva fraccional de flujo (FFR) a partir de un único angiograma coronario, proporcionando una evaluación no invasiva de la isquemia y transformando las imágenes radiológicas convencionales en datos de fisiología coronaria, lo que simplifica los flujos de trabajo de la intervención coronaria percutánea. X1-FFR complementa la tecnología OmniWire iFR de Philips al extender la guía fisiológica a escenarios sin guía y dotar a los clínicos de un conjunto de herramientas versátil para ampliar la adopción de la fisiología coronaria en la práctica clínica diaria.

Philips ofrece uno de los porfolios de terapia guiada por imagen más completos del sector, con soluciones de guía visual para procedimientos mínimamente invasivos y dispositivos diseñados para mejorar la eficiencia de los procedimientos y los resultados en los pacientes. En el núcleo de este porfolio se encuentra Azurion, la plataforma de nueva generación de Philips que integra herramientas intervencionistas avanzadas en un entorno único e intuitivo, dando soporte a una amplia variedad de procedimientos en cardiología intervencionista, radiología intervencionista, neurorradiología y cirugía vascular. Introducida en 2017, Azurion se utiliza para tratar a más de 7,6 millones de pacientes cada año en más de 80 países.

Los términos financieros del acuerdo no han sido hechos públicos.

Recursos:

Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnología sanitaria centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. La innovación de Philips centrada en el paciente y en las personas aprovecha la tecnología más avanzada y los profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones de salud personal para los consumidores y soluciones profesionales para los proveedores de atención sanitaria y sus pacientes, tanto en el hospital como en el hogar.

Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2024 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 67.800 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países.

