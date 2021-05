Philips Foundation facilita el acceso a atención médica de calidad a más de siete millones de personas

· 75 proyectos exitosos implementados, incluidas más de 40 actividades dedicadas a combatir la COVID-19 en 2020

· Más de 7,5 millones de personas en comunidades desatendidas tuvieron acceso a la atención médica en 2020

· Philips Foundation crea una comunidad global de emprendedores sociales creada mediante modelos sostenibles que brindan acceso asequible a una atención médica de calidad

Ámsterdam, 25 de mayo de 2021 – Philips Foundation, cuya misión es ofrecer acceso a atención médica de calidad para comunidades desatendidas a través de la innovación, ha publicado su memoria anual 2020, donde destaca el éxito de más de 75 proyectos que permitieron a 7,5 millones de personas de todo el mundo acceder a servicios sanitarios de calidad en regiones como Asia, África, Europa y Oriente Próximo durante el año pasado.

“2020 fue un año increíblemente difícil con la pandemia de COVID-19, que nos recordó la importancia que tiene el acceso global a la atención médica de calidad en una perspectiva clara”, afirma Margot Cooijmans, directora de la Philips Foundation. “La urgencia de nuestras respuestas de apoyo en todo el mundo ha tenido un gran impacto. Estoy muy agradecida a todos los partners que unieron fuerzas con nosotros en 2020 para proporcionar una atención médica y un cambio duradero en las comunidades desatendidas. También agradezco a los empleados de Philips y de Philips Foundation su constante apoyo y energía para poner nuestra misión en acción".

Respuesta a la COVID-19

Cuando se produjo la pandemia de COVID-19 a principios de 2020, Philips Foundation intensificó sus esfuerzos para proteger a las comunidades de mayor riesgo. Algunos ejemplos notables destacados en la memoria anual de la organización incluyen:

· Equipamiento sanitario para el hospital Thunder God Mountain (China): con el apoyo de Philips China, Philips Foundation donó equipamiento médico de urgente necesidad por valor de 2 millones de dólares para el nuevo hospital Thunder God Mountain en la ciudad de Wuhan, con el fin de contribuir a la prevención y el tratamiento de la neumonía asociada con la COVID-19.

· Software de IA para detectar y monitorizar pacientes con COVID-19 (Sudáfrica): con el apoyo y financiación de la Agencia Comercial de Países Bajos (RVO) y el banco de desarrollo neerlandés FMO, Philips Foundation ayudó a desarrollar un software de inteligencia artificial (IA) que profundiza en el análisis de radiografías pectorales para realizar un triaje rápido y monitorización de pacientes con COVID-19 en 11 hospitales sudafricanos.

· Inteligencia artificial y machine learning para identificar brotes de la epidemia (África): Philips Foundation realizó un donativo para crear una red de datos de brotes del virus en África con el objetivo de mejorar la trazabilidad, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización de activos digitales, incluyendo los datos de los sistemas sanitarios africanos, para identificar y contener brotes de COVID-19.

· Despliegue de urgencia de unidades de cuidados intensivos (Italia y Líbano): despliegue y apoyo logístico para crear unidades móviles de cuidados intensivos de 20 camas que pueden ser rápidamente desplegadas en lugares donde el COVID-19 amenaza con superar a las infraestructuras sanitarias locales. Con ayuda financiera de la fundación AFAS y la fundación Noaber, dos de estas unidades fueron desplegadas en la región de Lombardía y en la isla de Cerdeña, en Italia, mientras que la colaboración con Philips Líbano, el ejército libanés y la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la UE permitió desplegar otra de estas unidades en la capital de Líbano, Beirut.

· Ayuda de emergencia en España: Philips Foundation ha colaborado con Cruz Roja Española en el programa de respuesta de emergencia de esta organización en España. Además, a través de Philips Ibérica, se donaron productos de cuidado personal básico y doméstico para los hospitales de campaña establecidos en diferentes puntos de España.

Una lista de los esfuerzos de respuesta frente al COVID-19 de Philips Foundation está disponible en su sitio web.

Además de estos esfuerzos relacionados con la respuesta al COVID-19, Philips Foundation puso en marcha diferentes proyectos y mantuvo en funcionamiento algunos ya existentes y de gran éxito. Dos ejemplos que destacan son la iniciativa conjunta de Philips Foundation y UNICEF para financiar y respaldar el proyecto ‘Maker Innovation’ en Kenia y la colaboración con la ONG Global Action Plan para lanzar el programa ‘Aire Limpio en las Escuelas’.

· Maker Innovation es un proyecto en Kenia para cambiar el sistema sanitario desde dentro y proporcionar a las madres y a sus niños recién nacidos, mejores cuidados médicos en entornos de bajos recursos. Para ello promueve la innovación práctica y el emprendimiento para diseñar y fabricar localmente soluciones que satisfagan esas necesidades. El proyecto tiene un espacio propio, ‘Maker Space’, que cuenta con herramientas y equipos de fabricación digitales para uso por parte de estudiantes de la Universidad de Nairobi. Gracias al apoyo de Philips Foundation y la formación proporcionada por Philips, el proyecto ha dado como resultado hasta la fecha el desarrollo de 19 prototipos de dispositivos médicos, siete de los cuales se consideran adecuados para un desarrollo avanzado.

· ‘Aire Limpio en las Escuelas’ es un programa concebido para proporcionar a colegios, profesores, padres y autoridades locales en el Reino Unido e Irlanda un plan de acción validado externamente para hacer frente al problema de la contaminación del aire alrededor de los colegios. La evidencia científica sugiere que disminuir la contaminación del aire en el entorno de las escuelas puede llevar a una reducción de entre el 20 y el 50 por ciento en el número de niños con mala función pulmonar[1]. Este programa ha sido tan bien recibido que ahora se está empezando a desplegar en diferentes colegios en España.

Nueva dirección

En 2020, Philips Foundation tomó la decisión estratégica de enfocarse en alianzas con emprendedores sociales para desarrollar tecnologías de atención médica y modelos sostenibles que brinden a las comunidades desatendidas acceso asequible a la atención médica. Modelos que aprovechan la experiencia y los recursos comerciales e innovadores de Philips para facilitar el desarrollo de soluciones y su escalado.

Philips Foundation ayudó a 50 franquiciados de Healthy Entrepreneurs en Uganda, pequeñas empresas en comunidades locales que venden medicamentos y productos de salud de venta libre, a expandir sus servicios con herramientas de diagnóstico y servicios de telemedicina. Esto originó una mayor conciencia pública sobre la enfermedad, una mejor comprensión de las condiciones de los pacientes, una reducción de los gastos de los pacientes y un aumento de la productividad.

Además, Philips Foundation proporcionó financiación a CheckUps Medical, un proveedor de servicios asequibles de atención médica primaria asequibles en Kenia y Sudán del Sur, para ayudar a más familias de bajos salarios a acceder a medicamentos y atención sanitaria, poner en marcha una clínica móvil y ampliar los servicios de teleconsulta y atención en el hogar de CheckUps que comenzaron durante el confinamiento de esos países. Philips Foundation también facilitó la creación de la plataforma de obtención rápida de ayuda humanitaria Solvoz, así como la Mondmaskerfabriek, que al comienzo de la crisis del COVID-19 fue el primer fabricante de mascarillas quirúrgicas de Países Bajos.

A medida que avanza en su propósito, Philips Foundation seguirá impulsando y apoyando la innovación y la creación de modelos escalables que hagan la atención médica más equitativa y abierta a millones de personas que viven en comunidades desatendidas.

Para leer la memoria anual completa, pulse aquí.

[1] Whitehouse A, Effects of air pollution exposure on child health and do interventions work?, Centre for Genomics and Child Health, Blizard Institute, Queen Mary University of London (UK) https://www.globalactionplan.org.uk/files/effects_of_air_pollution_exposure_by_dr_abigail_whitehouse.pdf

Sobre Philips Foundation

Philips Foundation es una organización benéfica registrada que fue creada en 2014 bajo la premisa de que la innovación y la colaboración pueden ayudar a solucionar algunos de los principales retos de salud para las comunidades desfavorecidas del mundo y lograr un impacto esencial. Esta acción refleja nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 3 (Garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todos y en todas las edades) y 17 (Revitalizar la asociación mundial para el desarrollo sostenible), y nuestra misión es reducir la inequidad proporcionando acceso a atención sanitaria de calidad para comunidades desfavorecidas. Hacemos esto desplegando la experiencia, los productos y las soluciones innovadoras de Philips, colaborando con socios clave en todo el mundo (incluyendo organizaciones tan respetadas como UNICEF, Amref y Save the Children) y proporcionando apoyo para acciones colaborativas. Puede encontrar más información en www.philips-foundation.com

