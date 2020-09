Philips lanza NightBalance en España para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño posicional

Este tratamiento clínicamente validado, proporciona una alternativa cómoda y fácil de usar para los pacientes con apnea obstructiva del sueño posicional

”El NightBalance es el dispositivo avalado por más estudios por su buena tolerancia y adherencia a corto y largo plazo”, señala la doctora Irene Cano

Las actualizaciones incluyen conectividad inalámbrica y una nueva aplicación móvil

Madrid, 23 de septiembre de 2020 - Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología de salud, anunció hoy el lanzamiento comercial en España de Philips NightBalance, un dispositivo de terapia posicional, diseñado para pacientes con apnea obstructiva del sueño (AOS) posicional. Una alternativa a los tratamientos posicionales existentes, Philips NightBalance es una terapia sin mascarilla, clínicamente validada, que utiliza vibraciones suaves para alentar a los usuarios a modificar sus posiciones al dormir y, de esta forma, prevenir las apneas.

Desde el lanzamiento de NightBalance Lunoa SPT en determinados mercados en 2018, la compañía ha actualizado su tecnología de tratamiento posicional para incluir conectividad inalámbrica y una aplicación móvil que monitoriza el uso del producto y brinda a los pacientes y médicos acceso a los datos a través de un sistema basado en la nube.

Múltiples estudios clínicos han demostrado que Philips NightBalance ofrece una forma eficaz de tratamiento no invasivo para pacientes con AOS posicional. Recientemente, un estudio financiado por Philips y publicado en el Journal of Clinical Sleep Medicine, "The POSAtive Study: Study for the Treatment of Positional Obstructive Sleep Apnea", concluyó que Philips NightBalance proporciona una opción de tratamiento que se compara favorablemente con las terapias por presión positiva de autoajuste en las vías respiratorias (APAP) en pacientes con apnea del sueño posicional. En el estudio, los datos mostraron que los pacientes con AOS posicional sintieron que Philips NightBalance era más fácil de usar, más fácil de ajustar y más cómodo que muchos métodos de terapia PAP. Además, los pacientes que utilizaron este tratamiento posicional, en comparación con la terapia PAP, usaron el dispositivo durante períodos de tiempo más prolongados: el 74% lo utilizó durante más de 4 horas en comparación con el 64,9%.

"Siempre buscamos desarrollar nuestras soluciones para ayudar a las personas que viven con apnea del sueño a tomar el control de su salud", afirma Mark D'Angelo, responsable comercial de Apnea Obstructiva del Sueño en Philips. “La terapia del sueño adecuada varía de persona a persona, y para aquellos que sufren de apnea obstructiva del sueño posicional, puede ser frustrante cuando las terapias tradicionales no satisfacen sus necesidades específicas. Con Philips NightBalance, los pacientes con apnea obstructiva del sueño posicional ahora tienen una opción de tratamiento cómoda y no invasiva que puede tener éxito, lo que se traduce en mayor adherencia a la terapia a largo plazo".

La doctora Irene Cano, coordinadora de la Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño del Hospital Ramón y Cajal, que ha participado en una ponencia virtual celebrada en el marco de la XXVIII Reunión Anual SES, destaca las ventajas del dispositivo de Philips. “De todos los dispositivos vibratorios de terapia posicional, el NightBalance es el que dispone de más estudios que avalan su buena tolerancia y adherencia a corto y largo plazo y su eficacia comparada con los tratamientos posicionales pasivos, los dispositivos intraorales y los dispositivos de presión continua en la vía aérea superior (CPAP)”, señala la neumóloga.

La mayoría de las terapias para la AOS posicional se basan en dispositivos que monitorizan continuamente la posición del paciente, llevando al paciente a asumir una postura diferente a la supina. Sin embargo, como reconoce la doctora Paula Pinto, coordinadora de la Unidad del Sueño y Ventilación No Invasiva del Hospital de Santa María en Lisboa, el NightBalance de Philips da un paso más. “A través de un algoritmo facilita un reconocimiento inicial del perfil postural del paciente, seguido del tratamiento por etapas desde el tercer al noveno día de uso, hasta llegar a un tratamiento completo que permite varios niveles y patrones de vibración que ofrecen una respuesta eficaz para cambiar la posición del paciente”, apunta la doctora que también ha participado en el congreso virtual.

En la actualidad, más de 100 millones de personas en todo el mundo padecen apnea obstructiva del sueño [1]. De esa población, se estima que entre el 36 y el 47 por ciento de estos pacientes sufren AOS posicional, una forma de apnea del sueño en la que se presentan alteraciones respiratorias al dormir boca arriba [2]. Sin tratamiento, la AOS posicional puede causar falta de sueño y fatiga, lo que finalmente afecta la calidad de vida del paciente. Las terapias de apnea del sueño posicional, como Philips NightBalance, son una forma eficaz de tratamiento no invasivo para las personas que viven con AOS posicional en las que otros métodos de terapia no han tenido éxito anteriormente.

Philips NightBalance está disponible actualmente con receta médica en España. Para obtener información adicional sobre las soluciones de Philips para el cuidado respiratorio y la terapia del sueño, siga a @PhilipsResp en Twitter o visite Philips Nightbalance.

