Philips lidera el consorcio de investigación EXIT-CVD para transformar la atención cardiovascular en Europa

Representantes de las instituciones y empresas participantes en el consorcio EXIT-CVD en Groninga - HENK VEENSTRA

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto reúne a 42 socios públicos y privados de 17 países y contempla realizar 22 estudios clínicos con más de 14.000 pacientes

El proyecto busca prevenir el empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares mediante intervenciones tempranas y personalizadas en las distintas etapas de la atención

ÁMSTERDAM, 15

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI), compañía líder mundial en tecnología de la salud, ha anunciado el lanzamiento del proyecto de investigación EXIT-CVD, de cinco años de duración y cofinanciado por la Iniciativa de Salud Innovadora (IHI) de la Unión Europea y socios industriales. Liderado por el Centro Médico Universitario de Groninga (UMCG) y Philips, el consorcio busca mejorar la detección, el seguimiento y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

Para ello, EXIT-CVD abordará tres momentos clave en la evolución de las enfermedades cardiovasculares: prevenir su aparición (salida temprana), revertir su progresión (salida intermedia) y frenar su avance en fases avanzadas (salida tardía). La selección de pacientes para el primero de los 22 estudios clínicos comenzará este mes.

Las enfermedades cardiovasculares afectan a más de 60 millones de personas en la UE y pueden tener un impacto significativo en su salud, bienestar y calidad de vida. En muchas de ellas, esta afección reduce significativamente su calidad de vida y su bienestar. Sin una detección precoz, un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, las enfermedades cardiovasculares pueden avanzar de forma silenciosa. Los factores de riesgo iniciales pueden dar paso a una enfermedad establecida y, en algunos casos, a episodios cardiovasculares graves que pueden provocar una muerte prematura.

"Nuestra visión es un futuro en el que las enfermedades cardíacas ya no sean un camino irreversible", afirma el profesor Pim van der Harst, coordinador del proyecto EXIT-CVD y jefe de Cardiología del Centro Médico Universitario de Groninga. "Al comprender tanto los factores biológicos como los sociales que impulsan las enfermedades cardiovasculares, y al aplicar innovaciones integradas en el diagnóstico, la monitorización y la atención, podemos capacitar a los pacientes y a los profesionales sanitarios para que salgan del continuo de la enfermedad antes de que sea demasiado tarde", asegura el profesor van der Harst.

"Durante más de 30 años, hemos considerado las enfermedades cardiovasculares como un proceso continuo, que va desde factores de riesgo como la hipertensión, pasando por la aterosclerosis y un primer episodio cardíaco, hasta llegar, en el caso de muchos pacientes, a la insuficiencia cardíaca", explica Robin Nijveldt, jefe de Cardiología del Centro Médico Universitario de Utrecht. "Sin embargo, la mayoría de nosotros intentamos mejorar la atención dentro de nuestra propia especialidad y rara vez tenemos una visión completa de la experiencia del paciente. EXIT-CVD es una iniciativa ambiciosa para construir juntos esa visión holística, contribuyendo a transformar la atención cardíaca para millones de pacientes en toda Europa", añade.

Los estudios clínicos evaluarán distintas soluciones para cada una de estas etapas, desde la detección precoz mediante monitorización digital hasta la evaluación personalizada del riesgo y las terapias avanzadas para pacientes con enfermedad cardiovascular en fases avanzadas. EXIT-CVD combinará técnicas de diagnóstico, herramientas digitales y tratamientos avanzados para desarrollar estrategias basadas en la evidencia que puedan aplicarse en distintos sistemas sanitarios europeos.

Los nuevos diagnósticos y herramientas digitales suelen llegar primero a las poblaciones con mayores recursos, lo que amplía las desigualdades en el acceso y los resultados. Por ello, el proyecto incorporará la ciencia de la implementación y los principios de "equidad desde el diseño" para favorecer el desarrollo de soluciones escalables, sostenibles y accesibles, también para las poblaciones que históricamente han tenido un acceso limitado a la atención sanitaria. Una plataforma digital de datos, diseñada conforme a los principios FAIR y alineada con el Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EHDS), facilitará la integración y evaluación de las innovaciones del proyecto, así como su aplicación a mayor escala en entornos sanitarios reales.

"El proyecto EXIT-CVD se centra en tres etapas críticas de la progresión de las enfermedades cardiovasculares en las que la tecnología puede tener un mayor impacto: prevenir la enfermedad antes de que se desarrolle, revertir su progresión y mejorar la atención a las personas con enfermedad avanzada", resume Bert van Meurs, director comercial de Diagnóstico y Tratamiento de la Unidad de Terapia Guiada por Imágenes de Royal Philips. "Junto con nuestros socios del consorcio, exploraremos innovaciones que van desde la monitorización sin contacto de los signos vitales para la detección precoz del deterioro del paciente hasta técnicas avanzadas de imagen por TC espectral que revelan características de los tejidos más allá de la anatomía. Estas tecnologías tienen el potencial de proporcionar a los médicos una visión más profunda y facilitar una atención cardíaca más temprana y mejor fundamentada", resalta van Meurs.

Socios del consorcio

La alianza público-privada EXIT-CVD está formada por 42 organizaciones pertenecientes a 17 países europeos:

Socios clínicos y académicos: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (España), Politécnico de Milán (Italia), Universidad de Pavía (Italia), Centro Cardiológico Monzino (Italia), EOC (Suiza), Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), NIKard (Polonia), UMC Utrecht (Países Bajos), UMC Groninga (Países Bajos), Universidad Técnica de Eindhoven (Países Bajos), Clínica Universitaria de Colonia (Alemania), King's College de Londres (Reino Unido), London School of Economics and Political Science (Reino Unido) y Varsinais-Suomen Hyvinvointialue (Finlandia).

Socios industriales: Philips, Circle CVI, GE Healthcare, Siemens Healthineers, HeartBeam, Medtronic, Huawei, XVIVO Perfusion, AstraZeneca, Cardiomed, Megi Health, Viatris, Cordys, Novartis, Corbotics, ZOLL, Sanofi, Repairon, Johnson & Johnson MedTech Heart Recovery, Onsentia y CogStack.

Consultoras sanitarias: Bridg Ou e IQVIA Solutions

Organización de pacientes: Stichting VrouwenHart

Asociación médica: Sociedad Europea de Cardiología (ESC)

Para más información, consulte la página web de EXIT-CVD.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una compañía líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación con impacto. La innovación de Philips, centrada en el paciente y en las personas, se apoya en tecnología avanzada y en un profundo conocimiento clínico y del consumidor para ofrecer soluciones de Personal Health a los consumidores y soluciones profesionales de salud para los proveedores sanitarios y sus pacientes, tanto en el entorno hospitalario como en el domicilio.

Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en imagen diagnóstica, ecografía, terapias guiadas por imagen, monitorización e informática clínica empresarial, así como en el ámbito de Personal Health. En 2025, Philips alcanzó unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 64.300 empleados, con actividades comerciales y de servicios en más de 100 países. Las noticias sobre Philips están disponibles en Centro de noticias.

Emisor: Philips

Contacto: César García Requena, Brand & Communications Manager de Philips Ibérica, tel. +34 670 264 471, e-mail cesar.garcia.requena@philips.com