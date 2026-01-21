Philips es nombrada por decimotercer año consecutivo como una de las 100 empresas más innovadoras del mundo - Philips

Es la empresa de tecnología sanitaria mejor clasificada en la lista Clarivate Top 100 Global Innovators de 2026

“Este reconocimiento refleja nuestro compromiso con la innovación escalable y centrada en las personas, que mejora los resultados y amplía el acceso a la atención sanitaria”, apunta Roy Jakobs, CEO de Royal Philips

Sólido compromiso con la I+D, situándonos como líderes en la industria, con una inversión anual superior a 1.700 millones de euros, equivalente a aproximadamente el 9 % de las ventas



Ámsterdam, Países Bajos, 21 de enero de 2026. Royal Philips, líder mundial en tecnología sanitaria, ha sido nombrada por decimotercer año consecutivo una de las 100 empresas más innovadoras del mundo por Clarivate para 2026. Philips es la empresa de tecnología médica mejor clasificada incluida en el informe, lo que subraya su continuo liderazgo en innovación sanitaria.

“Basándonos en más de 130 años de innovación, Philips tiene el claro objetivo de ofrecer una mejor atención sanitaria a un número cada vez mayor de personas”, ha afirmado Roy Jakobs, CEO de Royal Philips. “Nuestras innovaciones ayudan a los profesionales sanitarios a proporcionar una atención de alta calidad a los pacientes y permiten a las personas gestionar su salud y bienestar en casa. Ser reconocidos como una de las 100 mejores empresas innovadoras a nivel mundial por Clarivate refleja nuestro compromiso con la innovación escalable y centrada en las personas, que mejora los resultados y amplía el acceso a la atención sanitaria”.

El reconocimiento de Philips refleja su compromiso a largo plazo con la innovación, respaldado por una inversión anual en I+D de más de 1.700 millones de euros, lo que supone aproximadamente el 9 % de las ventas y uno de los niveles más altos del sector. Tanto en el ámbito de la asistencia sanitaria profesional como en el de la salud del consumidor, Philips está aplicando tecnologías basadas en la inteligencia artificial, imágenes avanzadas y plataformas conectadas para facilitar diagnósticos más precisos, simplificar los flujos de trabajo y capacitar a las personas para que gestionen de forma proactiva su salud y bienestar. Entre las últimas innovaciones de Philips se incluyen:

Philips Verida, el primer equipo TAC espectral basado en detectores del mundo que integra la inteligencia artificial en toda la cadena de imágenes, desde la adquisición hasta la reconstrucción.

Tecnología para resonancia magnética de imanes sin helio [1], liderada por Philips desde 2018, con más de 2.000 instalaciones en todo el mundo y seis millones de litros de helio líquido ahorrados hasta la fecha, lo que ayuda a los hospitales a eliminar las recargas de helio y las tuberías de ventilación.

Ecógrafo para puntos de atención de cuidados a pie de cama Philips Flash 5100, que combina una claridad de imagen avanzada y un flujo de trabajo intuitivo para facilitar la toma de decisiones rápidas y seguras en entornos clínicos de primera línea de atención.

Un visor de diagnóstico basado en la web de última generación que transforma la forma en que los radiólogos acceden e interpretan las imágenes médicas, lo que permite a los médicos trabajar de forma más inteligente, rápida y colaborativa.

Las innovaciones en el cuidado personal basadas en la inteligencia artificial, como la serie de afeitadoras Philips i9000 y las soluciones avanzadas de depilación, ofrecen a los consumidores experiencias de autocuidado más personalizadas e intuitivas.

El informe Clarivate Top 100 Global Innovators utiliza un análisis comparativo completo de los datos mundiales sobre nuevas innovaciones e invenciones para evaluar la solidez de cada idea patentada, utilizando medidas directamente relacionadas con su poder innovador. El informe completo se puede consultar aquí.

Recursos:

[1] Operaciones sin helio. 7 litros de helio están encerrados permanentemente en el circuito criogénico.

Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnología sanitaria centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. La innovación de Philips centrada en el paciente y en las personas aprovecha la tecnología más avanzada y los profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones de salud personal para los consumidores y soluciones profesionales para los proveedores de atención sanitaria y sus pacientes, tanto en el hospital como en el hogar.

Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2024 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 67.800 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países.

Para más información:

César García Requena

Brand & Communications Manager

Philips Ibérica

Tel: +34 670 264 471

Email: cesar.garcia.requena@philips.com