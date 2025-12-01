Philips presenta dos innovaciones que marcan un punto de inflexión en el diagnóstico por imagen en el RSNA

BlueSeal Horizon, la primera plataforma de RM 3.0T sin helio del sector - Philips

Las soluciones son BlueSeal Horizon, la primera RM 3.0T sin helio, y Verida, el primer TC espectral con detector alimentado íntegramente por IA

Las nuevas plataformas de resonancia magnética y tomografía computarizada combinan sostenibilidad, IA de última generación y precisión clínica para transformar el diagnóstico avanzado a escala global.



Ámsterdam (Países Bajos) y Chicago (EE. UU.), 1 de diciembre de 2025. Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI), líder mundial en tecnología sanitaria, anunció en el Congreso RSNA 2025 dos innovaciones consideradas ya puntos de inflexión en el diagnóstico por imagen: BlueSeal Horizon(1), la primera plataforma de RM 3.0T sin helio del sector(2), y Verida(3), el primer sistema de TC espectral con detector completamente impulsado por inteligencia artificial. Ambas soluciones están diseñadas para mejorar la precisión diagnóstica, optimizar el flujo clínico y avanzar hacia una atención más sostenible y accesible.

BlueSeal Horizon da un salto hacia la sostenibilidad y la precisión asistida por IA

La RM 3.0T es la referencia en neuroimagen, evaluación vascular y estudios musculoesqueléticos complejos. Con BlueSeal Horizon, Philips introduce el primer imán 3.0T completamente libre de helio, ampliando la tecnología BlueSeal que desde 2018 ha permitido instalar más de 2.000 equipos 1.5T y ahorrar más de 6 millones de litros de helio(4), un recurso natural cada vez más escaso.

El imán sellado elimina la necesidad de rellenado de helio y vent pipes, reduciendo la complejidad de instalación, el riesgo operativo y el coste de ciclo de vida. A ello se suma una nueva suite de IA que redefine la eficiencia clínica:

SmartPlanning : planificación automática en tan solo 30 segundos, ahora también en cardiología.

: planificación automática en tan solo 30 segundos, ahora también en cardiología. SmartSpeed Precise : adquisiciones tres veces más rápidas y hasta un 80 % más de nitidez(5).

: adquisiciones tres veces más rápidas y hasta un 80 % más de nitidez(5). Real-time Scan Preview : previsualización 3D acelerada con capacidades NVIDIA para optimizar parámetros en tiempo real.

: previsualización 3D acelerada con capacidades NVIDIA para optimizar parámetros en tiempo real. SmartReading: lectura e informes basados en la nube, centrados en neurología y oncología.

“Con BlueSeal Horizon estamos liberando la resonancia magnética de la dependencia de un recurso natural insustituible y acercando capacidades diagnósticas avanzadas a más pacientes en todo el mundo”, afirmó Ioannis Panagiotelis, PhD, Business Leader de MR en Philips. “Además, la plataforma combina hardware innovador y software inteligente para mejorar los resultados tanto de los profesionales como de los pacientes.”

El lanzamiento de BlueSeal Horizon reafirma el compromiso de Philips con una atención sanitaria sostenible, precisa y centrada en las personas. La compañía continúa liderando la transición hacia tecnologías que reducen el consumo de recursos escasos, impulsan la eficiencia hospitalaria y amplían el acceso al diagnóstico avanzado en todo el mundo.

Verida: el primer TC espectral basado en detector completamente alimentado por IA

Philips, pionera en TC espectral con más de 800 instalaciones globales y más de 800 publicaciones revisadas por pares, presentó Verida, la primera plataforma de TC espectral con detector impulsada integralmente por IA, diseñada para lograr imágenes espectrales de máxima precisión con menos ruido, menor dosis y mayor rapidez.

La tecnología espectral basada en detector de Philips permite diferenciar materiales que parecen idénticos en TC convencional, generando múltiples resultados espectrales a partir de una sola exploración sin penalización en tiempo o rendimiento. Con Verida, la compañía amplía este liderazgo incorporando IA a lo largo de toda la cadena de imagen:

Reducción drástica del ruido y mejora sustancial de la calidad espectral .

. Reducción de dosis significativa , sin comprometer la calidad diagnóstica.

, sin comprometer la calidad diagnóstica. Hasta 45 % menos consumo energético .

. Reconstrucción de 145 imágenes por segundo, duplicando la velocidad previa y permitiendo hasta 270 exploraciones al día.

Su arquitectura integra la tecnología Spectral Precise Image, basada en deep learning para reconstrucción de imágenes de alta definición, junto al detector Nano-panel Precise de tercera generación, optimizado para IA.

“Los beneficios clínicos de Verida cambiarán de forma fundamental mi enfoque en imagen cardiaca”, afirmó el Prof. Eliseo Vañó Galván, jefe de TC y RM del Hospital Nuestra Sra. del Rosario (Madrid). “Elegimos Philips porque ofrece la precisión que necesitamos en una plataforma intuitiva. Esto aumenta la confianza diagnóstica y puede reducir la necesidad de angiografías invasivas.”

“Con Verida, nuestro objetivo es establecer un nuevo estándar en calidad de imagen y eficiencia, permitiendo detectar y caracterizar enfermedad antes, reducir la variabilidad diagnóstica y optimizar los circuitos asistenciales”, añadió Dan Xu, Business Leader de CT en Philips.

Recursos:



[1] El BlueSeal Horizon 3.0T está en desarrollo y no está disponible en ninguna jurisdicción. No está a la venta en EE. UU. No se puede garantizar su disponibilidad futura.

[2] Funcionamiento sin helio. 7 litros de helio se almacenan permanentemente en el circuito criogénico

[3] Verida estará disponible en mercados seleccionados a partir de 2026.

[4] La cantidad de helio líquido ahorrado se calcula comparando con un imán de la generación anterior con 1500 litros de helio.

[5] En comparación con las imágenes Philips SENSE/C-SENSE, SmartSpeed ​​Precise ya está disponible en los sistemas 3.0T actuales.

