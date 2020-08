Philips presenta en ESC 2020 soluciones de cardiología que mejoran la eficiencia de la atención al paciente

Las soluciones cardiológicas conectadas ayudan a los médicos a mejorar su confianza clínica, mejoran la experiencia de los pacientes y del personal sanitario y proporcionan mejores resultados clínicos

Ámsterdam, 31 Ago.

Royal Philips, líder mundial en tecnología sanitaria, ha presentado sus últimas innovaciones en cardiología durante el congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, que se ha celebrado del 29 de agosto al 1 de septiembre. En el transcurso de este evento, que se ha celebrado de forma virtual, Philips ha presentado un conjunto de soluciones de imagen, dispositivos médicos y soluciones informáticas que contribuyen a mejorar la confianza clínica, reducir los costes de la atención médica y mejorar tanto la experiencia del paciente como la del personal sanitario.

"Estamos conectando sistemas de imagen, dispositivos y soluciones informáticas para proporcionar la confianza clínica que requieren los cardiólogos para proporcionar el tratamiento apropiado en el momento oportuno para cada paciente", ha señalado Bert van Meurs, vicepresidente ejecutivo y responsable del área de Terapia Guiada por Imagen de Philips. "En su conjunto, nuestra nueva oferta de soluciones de cardiología aporta un potente ecosistema concebido para ayudar a los cardiólogos a cumplir su misión de proporcionar la mejor atención posible y con la mayor eficiencia", ha añadido Van Meurs.

Philips ha reforzado su liderazgo en el área de la ecocardiografía intervencionista en el congreso ESC 2020 con la presentación de la nueva solución de ecografía cardiovascular Affiniti CVx y el lanzamiento de la versión 7.0 de EPIQ CVx que aporta nuevas formas para apreciar mejor la morfología cardiovascular, adaptar dispositivos y reducir el tiempo necesario para realizar procedimientos quirúrgicos.

Las soluciones de cardiología intervencionista de Philips combinan sistemas avanzados de imagen, software y dispositivos intervencionistas que se integran en la plataforma Azurion de terapia guiada por imagen. Esta integración permite un control sin fisuras por parte del personal médico y está diseñada para lograr un tratamiento óptimo en intervenciones coronarias, procedimientos en la estructura del corazón y ablaciones de la fibrilación auricular, entre otras aplicaciones.

Por otro lado, las soluciones de Philips de informática aplicada a la cardiología permiten proporcionar el tratamiento adecuado a cada paciente, así como acceder a toda la información clínica del paciente, ya sea en una situación de emergencia, gracias a la suite de software para atención de emergencia, o a lo largo del proceso de tratamiento del paciente con IntelliSpace Cardiovascular.

La suite informática para atención de emergencia de Philips es una solución que proporciona comunicación bidireccional y en tiempo real entre los servicios de emergencia sobre el terreno y los doctores que están en el hospital esperando la llegada del paciente. Accesible en cualquier momento y prácticamente desde cualquier lugar, IntelliSpace Cardiovascular contribuye a la toma de decisiones informadas al proporcionar una visión exhaustiva del historial de atención cardiovascular del paciente. De esta forma, ahorra tiempo y reduce la frustración que provoca tener que acceder a múltiples sistemas de información y herramientas clínicas avanzadas.

Tratamiento cardiológico basado en el valor

Los cardiólogos se enfrentan al reto urgente de reiniciar las intervenciones suspendidas durante la pandemia de COVID-19 y, en el caso de los centros privados, volver a la senda de la rentabilidad. Ante la creciente importancia de la atención médica basada en el valor, los proveedores de servicios médicos se están centrando cada vez más en buscar el equilibrio entre la necesidad de proporcionar una atención de la más alta calidad y la contención de costes. Philips está desarrollando soluciones en el área de la cardiología para aumentar la confianza en los procedimientos clínicos, mejorar la experiencia de los pacientes y del personal sanitario y aumentar la eficacia de las intervenciones.

"La pandemia de COVID-19 se ha convertido en un catalizador para el cambio y en un momento decisivo para todos los que quieren reinventar la cardiología. Nuestro objetivo de mejorar la vida de los pacientes es más relevante ahora que nunca. Las principales tendencias que observamos en salud (innovación, digitalización y transición desde modelos basados en volumen a modelos basados en valor) se están viendo aceleradas por la epidemia", ha explicado Bert van Meurs.

El congreso 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología se celebra de forma visual del 29 de agosto al 1 de septiembre. Puede visitar Live! at ESC 2020 para obtener más información acerca de los eventos que celebrará Philips durante el congreso, solicitar una reunión o una demostración con miembros del equipo de Philips, ver vídeos de casos y registrarse para el simposio que organiza la compañía y en el que se analizará cómo romper las barreras de la visualización cardiaca con herramientas de ultrasonido innovadoras.

Philips también acogerá diferentes webinars sobre temas relacionados con la cardiología en los que intervendrán algunos de los mayores expertos mundiales:

- Management of COVID-19 related cardiac complications

- Emergency assessment of patient cardiac condition

- Early indication of patient deterioration

- The role of imaging in COVID-19: A view for the present and the future

Para más información sobre estos simposios y otros eventos o sobre la presencia de Philips en ESC 2020, visite www.philips.com/esc.

