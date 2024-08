Philips presenta en #ESCCongress soluciones basadas en IA para una mejor atención cardiaca

MADRID, 29

En el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2024, Royal Philips, líder mundial en tecnología sanitaria, mostrará cómo la compañía está en una posición única para integrar imágenes, dispositivos, software e informática para proporcionar información precisa y rápida para abordar la cardiología diagnóstica e intervencionista, llevando una mejor atención cardiológica a más personas.

En el Informe Global Philips Future Health Index (FHI) 2024 -la mayor encuesta mundial de este tipo, que recoge las opiniones de casi 3.000 líderes sanitarios de 14 países-, el 75% de los líderes en cardiología afirman que la escasez de personal está afectando negativamente a la atención del paciente en sus organizaciones. A esto se añade la escasez mundial de profesionales sanitarios. Para hacer frente a estos retos, los responsables de cardiología recurren cada vez más a la IA, la monitorización remota de pacientes, la atención virtual y la automatización como soluciones viables.

"Con el creciente volumen y complejidad de los casos de pacientes y las presiones para mejorar la eficiencia de los servicios, las demandas de los departamentos de cardiología nunca han sido mayores. Como muestran los datos de 2024 FHI, los líderes de cardiología se están dando cuenta rápidamente del potencial de la IA, con un 40% que afirma que sus organizaciones planean invertir en IA generativa en los próximos 12 meses", afirmó el Dr. Atul Gupta, Director Médico de Diagnóstico y Tratamiento de Philips. "Al aprovechar la IA a través de nuestras carteras de tecnología avanzada en Diagnóstico y Tratamiento, Informática Empresarial y Monitorización de Pacientes, nuestras soluciones integradas pueden ayudar a resolver los desafíos diarios de la cardiología".

Philips presentará la próxima dimensión en ecocardiografía aprovechando las primeras capacidades basadas en IA del mercado que ayudan a acelerar y automatizar el diagnóstico de las mediciones ecocardiográficas. Esta plataforma avanzada cuenta con innovadoras herramientas de IA diseñadas para apoyar el diagnóstico de la cardiopatía estructural (SHD), incluyendo una nueva herramienta automatizada de cuantificación de la válvula tricúspide en 3D [1], y la nueva cuantificación del flujo de color en 3D para ayudar en el diagnóstico de la regurgitación mitral.

También se presenta el catéter de ecocardiografía intracardíaca (ICE) 3D en tiempo real de Philips, VeriSight Pro, diseñado para dar a los médicos más confianza y control durante una variedad de procedimientos mínimamente invasivos en SHD y electrofisiología. Además, Philips EchoNavigator, integrado con el sistema de terapia guiada por imágenes Philips Azurion, ayuda a los equipos de cardiología a tratar con mayor facilidad y eficacia las afecciones complejas de SHD, como la reparación o sustitución de válvulas cardiacas.

IA para tratar la cardiotoxicidad en la supervivencia al cáncer

Aunque los tratamientos actuales contra el cáncer, como la radioterapia y la quimioterapia, pueden mejorar la recuperación de los pacientes y reducir al mínimo los efectos secundarios negativos, también pueden aumentar el riesgo de cardiopatías. Los estudios demuestran que los supervivientes adultos de cáncer de mama, próstata, pulmón, colorrectal, linfático y hematopoyético se enfrentan a un riesgo un 37% mayor de desarrollar enfermedades cardiovasculares (ECV), y casi la mitad acaban sucumbiendo a ellas [2][3]. Los supervivientes de los cánceres infantiles más comunes también se enfrentan a un riesgo excesivo de mortalidad tardía en comparación con la población general [4].

"Con estas últimas aplicaciones de IA de Philips que automatizan y aceleran las mediciones ecocardiográficas -incluidas las herramientas Auto Segmental Wall Motion Scoring y AutoStrain- podemos detectar rápidamente los sutiles signos de advertencia de cardiotoxicidad en una fase más temprana del proceso de tratamiento. La mejora de la reproducibilidad y la reducción de los tiempos de estudio hacen que el proceso sea más eficiente y fiable, reduciendo el riesgo de retrasos en el tratamiento y evitando repeticiones innecesarias de los estudios. Si se detectan signos de cardiotoxicidad, podemos trabajar con el equipo asistencial del paciente para continuar con el tratamiento oncológico y prevenir la cardiotoxicidad sintomática o irreversible", afirma la Dra. Teresa López, cardióloga y co-presidenta de Guías de Cardio-Oncología del Hospital Universitario La Paz de Madrid (España).

En ESC 2024 se presenta por primera vez la última plataforma de ultrasonidos cardiovasculares con IA de Philips, que incluye aplicaciones pioneras en el sector diseñadas para acelerar el análisis de ultrasonidos cardíacos con tecnología probada. Ahora integrada con Philips Ultrasound Workspace, esta plataforma permite lo mismo y ofrece capacidades de diagnóstico coherentes dentro y fuera del equipo, lo que permite un análisis avanzado de los datos de diagnóstico del proveedor para mejorar la toma de decisiones con confianza a lo largo de la ruta de atención cardiológica.

Lanzado a principios de este año y también haciendo su debut tenemos el nuevo mini transductor de ultrasonido X11 4t de Philips, totalmente compatible con el sistema de ultrasonido EPIQ CVx de la compañía. Este minitransductor TEE, uno de los más versátiles del sector, amplía el acceso a la atención a un mayor número de pacientes, incluidos los más pequeños que se someten a procedimientos intracardíacos complejos como la reparación de válvulas.

Philips Spectral CT 7500 con IA ofrece imágenes cardiacas avanzadas con tecnología de baja dosis y una reducción del tiempo de diagnóstico [5]. Además, Philips CT 5300 incorpora aplicaciones de IA de última generación para aumentar la productividad en el diagnóstico, los procedimientos intervencionistas y el cribado, y cumple los requisitos de diagnóstico por imagen avanzado de las directrices para pacientes de cuidados cardíacos.

