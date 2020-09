Philips presenta la nueva generación de la plataforma de terapia guiada por imagen Azurion

Nuevo nivel de integración en aplicaciones de imágenes, fisiología coronaria, hemodinámica e información clínica

SmartCT guía la adquisición de imágenes de tipo TC/3D y proporciona herramientas de visualización y medición.

Mayor eficiencia y flexibilidad con acceso desde la mesa a más modalidades de imagen y control intuitivo de la geometría

MADRID, 10 Sep.

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología de la salud, ha presentado la nueva generación de su plataforma de terapia guiada por imágenes Philips Azurion, que marca un importante paso adelante en la optimización del rendimiento clínico y operativo de las salas de intervencionismo/quirófanos y amplía el papel de las intervenciones guiadas por imagen en el tratamiento de pacientes.

Intuitiva, integrada y eficiente, la nueva generación de Azurion aumenta las capacidades de la plataforma con el fin de mejorar aún más la calidad y eficiencia de los procedimientos. La plataforma Azurion ya ha logrado una rápida adopción global y se ha utilizado en más de dos millones de intervenciones[1] en todo el mundo desde su lanzamiento hace tres años.

En las últimas décadas, las prácticas clínicas en todo el mundo han evolucionado para tratar con éxito a más pacientes y realizar procedimientos más complejos en salas/quirófanos de cirugía mínimamente invasiva. Sin embargo, con más personal y tecnologías involucradas durante estos procedimientos, la sala puede estar abarrotada de personal y equipamiento. Para mejorar el control por parte de los profesionales durante estas intervenciones, Philips ha integrado todos los sistemas y herramientas esenciales en esta nueva versión de la plataforma Azurion, lo que la convierte en un importante paso adelante en la integración de las salas de intervencionismo/quirófanos.

La plataforma de terapia guiada por imágenes Azurion, pionera en la industria, integra ahora el control de las aplicaciones de imágenes, fisiología coronaria, hemodinámica e informática clínica, así como un control intuitivo de la geometría desde la mesa, lo que permite a los profesionales manejar todas las aplicaciones compatibles desde una sola pantalla táctil mientras realizan los procedimientos. Esto puede eliminar la necesidad de que los médicos abandonen el campo estéril y entren en una sala de control adyacente, además de respaldar una toma de decisiones más rápida y con mayor información.

Simplificación de las imágenes en 3D durante los procedimientos

Con la plataforma Azurion de nueva generación, Philips también presenta una nueva solución de imágenes 3D llamada SmartCT[2]. Con esta solución, los usuarios son guiados a través de la adquisición de imágenes y pueden revisar e interactuar con las imágenes 3D o tipo TC adquiridas, en el módulo de pantalla táctil junto a la mesa utilizando herramientas de visualización y medición tridimensionales.

Estas herramientas se han diseñado para respaldar procedimientos en una variedad de ámbitos clínicos, incluyendo neurología, oncología y procedimientos cardiovasculares. Se ha demostrado que el uso de imágenes en 3D como 3D RA o Cone Beam CT durante procedimientos intervencionistas mejora los resultados[3] y reduce la dosis de radiación tanto en el personal como en los pacientes[4].

"Nuestro objetivo como empresa innovadora y líder del mercado global en terapia guiada por imagen es superar los límites y establecer nuevos estándares de la industria para brindar una experiencia excepcional a los profesionales, ayudándolos a ofrecer una atención de la más alta calidad a cada paciente", afirma Ronald Tabaksblat, director general de Sistemas de Terapia Guiada por Imagen en Philips. "La nueva generación de la plataforma Azurion hace que los procedimientos cardiovasculares de rutina sean más eficientes y facilita el desarrollo de nuevas técnicas mínimamente invasivas para tratar enfermedades complejas como accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón o trastornos de la columna".

"La plataforma integrada nos permite llevar a cabo intervenciones complejas de manera eficiente en cualquier momento utilizando una amplia gama de funciones tales como el registro de valores IVUS e iFR", explica el doctor Alexander Becker, jefe del laboratorio de catéter cardíaco del Hospital Robert Bosch en Stuttgart (Alemania), uno de los primeros hospitales en experimentar la nueva plataforma. "El uso del panel de control por parte del usuario es intuitivo, combinando diferentes fuentes de información para hacer la evaluación del paciente mucho más fácil y rápida".

Flujo de trabajo y control sin interrupciones durante los procedimientos

Con la nueva plataforma Azurion, los profesionales pueden cambiar fácilmente entre aplicaciones de imágenes, fisiología coronaria, hemodinámica e informática clínica, incluidas SmartCT e IntraSight, un conjunto completo de valores de fisiología coronaria como iFR, FFR, IVUS y modalidades de co-registro clínicamente probadas. El control de posición totalmente automático permite a los profesionales controlar intuitivamente la posición del arco y la mesa, así como elegir entre una amplia gama de parámetros almacenados.

La nueva plataforma Azurion también incluye funciones avanzadas de ciberseguridad, nuevas capacidades de visualización de imágenes de alta definición y servicios avanzados remotos y proactivos. La plataforma está disponible en tres versiones: como complemento de las variantes Azurion 3 y 7, Philips ahora también ofrece Azurion 5 para facilitar soluciones aún más personalizadas para abordar las necesidades específicas de los clientes. Para obtener más información, visite www.philips.es/azurion.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la vida de las personas y facilitar la obtención de mejores resultados en el continuum de salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones integradas. Con sede en Holanda, la compañía es líder en imagen diagnóstica, terapia guiada por imagen, monitorización e informática de la salud, así como en salud del consumidor y cuidado en el hogar. Philips ha registrado unas ventas de 19.500 millones de euros en 2019 y emplea a aproximadamente 80.000 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en www.philips.es/prensa

[1] Según datos internos de Philips.

[2] SmartCT no está disponible para la venta en EE.UU.

[3] Miyayama et al., 'Comparison of local control in transcatheter arterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma =6 cm with or without intraprocedural monitoring of the embolized area using cone beam computed tomography', CVIR 2014.

[4] Schott et al., 'Radiation dose in prostatic artery embolization using Cone Beam CT and 3D roadmap software, JVIR 2019.

