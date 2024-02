Philips presenta el nuevo Azurion para mejorar el diagnóstico y tratamiento de pacientes neurovasculares

El nuevo sistema Azurion biplano ofrece una solución intervencionista completa para el diagnóstico seguro, el guiado por imagen y la evaluación terapéutica con el fin de acelerar el diagnóstico y el tratamiento del ictus, en el que cada minuto cuenta para preservar la calidad de vida del paciente.

El sistema ofrece una mayor flexibilidad de posicionamiento e imagen, además de control del sistema desde la mesa y posibilidades de comunicación avanzadas, para mejorar los procedimientos neurovasculares mínimamente invasivos.

(Información remitida por la empresa firmante)

Ámsterdam, 27 de febrero de 2024 – Royal Philips, empresa líder en tecnologías de la salud, ha anunciado hoy importantes mejoras en su sistema de terapia guiada por imagen, Azurion, con la presentación del nuevo angiógrafo biplano de la marca. Este nuevo sistema incorpora mayor flexibilidad a la hora de posicionar al paciente y realizar la captura de imágenes, y está diseñado para hacer más eficientes los procedimientos neurovasculares y ayudar a los profesionales sanitarios a tomar decisiones acertadas con mayor celeridad, tratar a más pacientes y obtener mejores resultados clínicos.

Las intervenciones que se pueden llevar a cabo con el nuevo Azurion biplano van desde el diagnóstico y tratamiento acelerado de casos de ictus, donde cada minuto cuenta a la hora de preservar la calidad de vida del paciente, a la planificación y ejecución precisas de procedimientos neurovasculares complejos como la reparación de aneurismas cerebrales o defectos congénitos.

Al permitir a los neurointervencionistas tratar a más pacientes de forma más eficaz y con resultados potencialmente mejores, el nuevo sistema biplano Azurion mejora tanto la experiencia del personal sanitario como la del paciente, y contribuye a reducir el coste de la asistencia.

“Hemos diseñado el último Azurion biplano en colaboración con expertos intervencionistas con el fin de satisfacer sus necesidades de una mejor atención al paciente, rendimiento optimizado en la sala de angiografía y retorno eficiente de la inversión”, ha destacado Bert van Meurs, director de la unidad de negocio de Terapia Guiada por Imagen de Philips. “Trabajando juntos, estoy seguro de que podemos reducir el impacto del ictus y ayudar a los pacientes a retornar a una vida saludable”, ha añadido.

El sistema biplano de terapia guiada de Philips está diseñado para facilitar y optimizar los flujos de trabajo de los procedimientos en los que se necesita una combinación de imágenes 2D y 3D para un diagnóstico seguro y un tratamiento preciso. Utilizado junto con el software y los servicios Neuro Suite más recientes de la compañía, proporciona a los neurointervencionistas una solución totalmente integrada que combina las imágenes de baja dosis ClarityIQ de Philips con una gama de herramientas* dedicadas a la neurología y servicios de valor añadido que ofrecen niveles de eficacia, flexibilidad y control sin precedentes.

Entre las nuevas posibilidades del sistema biplano Azurion para neurose incluyen funciones mejoradas de rotación, angulación y estacionamiento del arco en C que permiten una transición rápida entre la adquisición de imágenes 2D y 3D, un control integral desde la mesa que elimina la necesidad de abandonar el campo estéril, rotación automática del haz para obtener imágenes correctamente orientadas en cada angulación y rotación y un nuevo inmovilizador de cabeza para mejorar la atención de los accidentes cerebrovasculares.

Acelerar el tratamiento del ictus

Uno de cada cuatro adultos mayores de 25 años sufrirá un ictus en algún momento de su vida [1]. A nivel mundial, el coste directo e indirecto se ha estimado en unos 891.000 millones de dólares al año [2]. La clave para reducir el impacto personal, social y económico del ictus es seguir el axioma "el tiempo es cerebro". Cuanto más rápido se trate el ictus, mejor será el resultado potencial.

En el caso del ictus isquémico, que representa el 87% de todos los accidentes cerebrovasculares [3], están ampliamente aceptadas las ventajas de administrar tratamiento intraarterial (TAI), procedimientos basados en la introducción de un catéter para interrumpir o eliminar mecánicamente los coágulos sanguíneos (trombectomía mecánica) y/o inyectar agentes anticoagulantes, en las 6 horas siguientes al inicio de los síntomas [4]. Dado que la trombectomía mecánica se ha convertido en la norma para el tratamiento del ictus isquémico por oclusión de grandes vasos, ha aumentado rápidamente la demanda de angiógrafos de alto uso que permitan a los intervencionistas operar con rapidez y eficacia.

Además de las características de mejora de la eficiencia de su plataforma Azurion, Philips está maximizando el tiempo de actividad de sus soluciones para salas de angiografía mediante el uso de complejos algoritmos de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para supervisar el rendimiento del sistema a través de los nuevos servicios de conexión remota de Philips ServiceHub. Estos servicios comunican, supervisan y responden de forma proactiva a posibles problemas de servicio, por ejemplo, prediciendo probables fallos de componentes con al menos 7 días de antelación para poder tomar medidas preventivas planificadas.

Comprometidos con la innovación

Además de presentar su nuevo sistema biplano de tratamiento guiado por imagen, Philips también está desarrollando una vía potencialmente más rápida, Direct-to-Angio-Suite (DTAS), en la que los pacientes con ictus son diagnosticados y tratados directamente en la sala de angiografía mediante imágenes de TC de haz cónico. Philips ha patrocinado el ensayo clínico WE-TRUST (Workflow Optimization to Reduce Time to Endovascular Reperfusion for Ultra-fast Stroke Treatment) [5]. El ensayo se está llevando a cabo principalmente con el sistema de terapia guiada por imagen Azurion de Philips.

Con su completa cartera de productos para el tratamiento del ictus, Philips está uniendo a los cuidadores, independientemente del lugar donde se encuentren, en cada paso vital del proceso de tratamiento del ictus. El resultado son soluciones inteligentes diseñadas para apoyar la atención conectada. Visite Philips en #ECR2024 para obtener más información.

Care Means the World

Las innovaciones de Philips se sustentan en el compromiso de la empresa de impulsar una asistencia sanitaria sostenible, desarrollando soluciones que ayuden a cuidar de los pacientes y del planeta con la misma atención y dedicación. Los asistentes al evento #ECR podrán descubrir la campaña de Philips "Care means the world", que refuerza la idea de que la mejora de la salud de las personas y la salud medioambiental deben ir siempre de la mano.

Referencias:

* SmartCT Soft Tissue helical, Aneurysm Flow, SmartCT Dual Phase Cerebral

[1] World Stroke Organization (WSO): Global Stroke Fact Sheet 2022 (https://www.world-stroke.org/assets/downloads/WSO_Global_Stroke_Fact_Sheet.pdf)

[2] Owolabi MO, Thrift AG, Mahal A, et al.; Stroke Experts Collaboration Group. Primary stroke prevention worldwide: translating evidence into action. Lancet Public Health. 2022 Jan;7(1):e74-e85. doi: 10.1016/S2468-2667(21)00230-9. Epub 2021 Oct 29. Erratum in: Lancet Public Health. 2022 Jan;7(1):e14. PMID: 34756176; PMCID: PMC8727355. https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00230-9/fulltext

[3] Virani S.S., Alonso A., Benjamin E.J., et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2020 Update: A Report from the American Heart Association. Circulation. 2020;141:e139–e596. doi: 10.1161/CIR.0000000000000757. https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIR.0000000000000757?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org

[4] NHS England UK : https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2019/05/Mechanical-thrombectomy-for-acute-ischaemic-stroke-ERRATA-29-05-19.pdf

[5] WE-TRUST (Workflow Optimization to Reduce Time to Endovascular Reperfusion for Ultra-fast Stroke Treatment). Sponsored by Philips. https://www.wetrust-study.com/

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas, y facilitar la obtención de mejores resultados en el ciclo de la salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y atención domiciliaria. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones integradas. Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips ha registrado unas ventas de 17.800 millones de euros en 2022 y emplea aproximadamente a 71.500 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en nuestro Centro de noticias

Para más información:

César García Requena

Brand & Communications Manager

Philips Ibérica

Tel : 670 264 471

E-mail: cesar.garcia.requena@philips.com

Rubén Marcos / Daniel Calvo

Europa Press Comunicación

Tel: 91 359 26 00

E-mail: rubenmarcos@europapress.es / danielcalvo@europapress.es