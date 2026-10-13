Philips presenta una plataforma inteligente de telemetría para monitorización cardíaca móvil

Paciente pediátrica con el Telemetry Monitor 5500 de Philips - ROYAL PHILIPS

(Información remitida por la empresa firmante)

La conectividad a escala hospitalaria amplía la monitorización cardíaca continua más allá de la cama, ayudando a los equipos asistenciales a favorecer la movilidad del paciente, simplificar los flujos de trabajo y gestionar las alarmas ante la creciente presión operativa

LISBOA, 13

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología de la salud, ha anunciado hoy la incorporación de una innovadora plataforma de telemetría diseñada para facilitar la monitorización cardíaca continua y ayudar a los profesionales sanitarios a gestionar las alarmas y los exigentes flujos de trabajo clínicos. La plataforma incorpora el Telemetry Monitor 5500, con marcado CE: un monitor ligero, resistente y portátil que lleva el paciente, con una interfaz táctil intuitiva. Permite la monitorización continua de pacientes de telemetría durante sus desplazamientos, ayudando a mantener segura la información del paciente y favoreciendo la eficiencia clínica y operativa.

Philips ha presentado la nueva plataforma de telemetría en los mercados europeos durante el 39º Congreso Anual de la European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), LIVES 2026, que se celebra del 10 al 14 de octubre en el Centro de Congresos de Lisboa, Portugal. Los asistentes al congreso podrán conocer cómo la plataforma apoya la monitorización continua y la movilidad de los pacientes, al tiempo que ayuda a los equipos asistenciales a simplificar los flujos de trabajo y gestionar las alarmas.

Los proveedores sanitarios deben equilibrar la necesidad de favorecer la movilidad temprana de los pacientes con la presión sostenida sobre las plantillas. La movilización postoperatoria temprana es un componente central de los programas de recuperación intensificada y puede apoyar la recuperación funcional, además de mitigar los efectos del reposo prolongado en cama(1). Al mismo tiempo, la escasez de profesionales y los retos para su retención siguen afectando a los sistemas sanitarios de la Unión Europea(2).

La plataforma de telemetría de Philips ayuda a abordar estos retos mediante una solución portátil que apoya la movilidad del paciente y herramientas inteligentes para el flujo de trabajo, incluida una gestión de alarmas optimizada y análisis basados en datos que respaldan una toma de decisiones clínicas fundamentada. "Seguimos escuchando que las alarmas no accionables y las tareas repetitivas pueden resultar disruptivas. Esta plataforma ofrece una solución verdaderamente conectada, diseñada para optimizar la telemetría en distintos entornos asistenciales del hospital", afirma Frederic Martínez Sacchi, responsable de Monitorización hospitalaria y ambulatoria en Philips Ibérica. "La combinación de herramientas avanzadas de apoyo a la decisión clínica, análisis basados en datos y monitorización segura permite a los sistemas sanitarios prestar una mejor atención, al tiempo que mejora la eficiencia y ayuda a abordar la carga asociada a las alarmas".

Mediante una conectividad segura a escala hospitalaria, la plataforma de telemetría está diseñada para facilitar:

- Flujos de trabajo simplificados, con un monitor portátil compacto y ligero y una pantalla táctil fácil de usar que apoya la movilidad del paciente durante la monitorización continua.

- Decisiones basadas en datos, mediante información retrospectiva de monitorización que ayuda a los equipos asistenciales a identificar tendencias en la actividad de las alarmas, el deterioro del paciente y el uso de la telemetría.

- Coordinación conectada junto a la cama, que favorece flujos de trabajo más eficientes junto a la cama y durante los desplazamientos dentro de la red hospitalaria, para ingresos, traslados y la captura de tiras de ritmo, facilitando transiciones fluidas del paciente entre los distintos entornos asistenciales.

La cartera de soluciones de monitorización de Philips conecta la información del paciente entre dispositivos y sistemas mediante herramientas de apoyo innovadoras, puntuaciones de alerta temprana, algoritmos personalizados y visualizaciones de datos específicas. En conjunto, estas capacidades están diseñadas para ofrecer a los profesionales sanitarios una mayor visibilidad de la información del paciente y apoyar flujos de trabajo más eficientes. Existimos para apoyar a los profesionales clínicos con soluciones innovadoras y sostenibles que contribuyan a ofrecer una mejor atención a más personas.

Referencias:

1. Alsuwaylihi A, et al. Importance of early postoperative mobilization: comprehensive review. BJS Open. 2026;10(2).

2. OCDE/Comisión Europea. Health at a Glance: Europe 2024.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una compañía líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación con impacto. La innovación de Philips, centrada en el paciente y en las personas, se apoya en tecnología avanzada y en un profundo conocimiento clínico y del consumidor para ofrecer soluciones de Personal Health a los consumidores y soluciones profesionales de salud para los proveedores sanitarios y sus pacientes, tanto en el entorno hospitalario como en el domicilio.

Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en imagen diagnóstica, ecografía, terapias guiadas por imagen, monitorización e informática clínica empresarial, así como en el ámbito de Personal Health. En 2025, Philips alcanzó unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 64.300 empleados, con actividades comerciales y de servicios en más de 100 países. Las noticias sobre Philips están disponibles en Centro de noticias.

Emisor: Royal Philips

Contacto: César García Requena, Brand & Communications Manager de Philips Ibérica, teléfono +34 670 264 471, e-mail cesar.garcia.requena@philips.com