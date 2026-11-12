Philips presenta soluciones de imagen multimodal e inteligencia artificial para cardiología intervencionista

Asistentes al CSC 2026 en el stand de Philips - PHILIPS IBÉRICA

(Información remitida por la empresa firmante)

Philips presenta IntraSight Plus, una plataforma que integra imagen intravascular, fisiología coronaria y corregistro para apoyar la evaluación de lesiones y la planificación del tratamiento

UniGuide 3D Live Guidance lleva la planificación mediante tomografía computarizada a la sala de hemodinámica y permite consultar sus datos durante el procedimiento

MADRID, 12

Philips presenta en el CSC 2026, que se celebra del 11 al 13 de noviembre en Madrid, tres soluciones para apoyar los procedimientos de cardiología intervencionista: IntraSight Plus, DeviceGuide y UniGuide 3D Live Guidance. Estas tecnologías incorporan capacidades de imagen intravascular, fisiología coronaria, inteligencia artificial y planificación mediante tomografía computarizada para facilitar la evaluación y el guiado de intervenciones coronarias y estructurales.

La integración de la angiografía con técnicas como la tomografía computarizada, la ecocardiografía y la imagen intravascular permite reunir durante el procedimiento información que tradicionalmente se consulta en sistemas o estaciones de trabajo diferentes. En el congreso, Philips muestra cómo sus soluciones presentan estos datos de forma contextualizada y accesible para los equipos clínicos.

IntraSight Plus: una visión más completa de las lesiones coronarias

En el intervencionismo coronario, la imagen intravascular y la fisiología aportan información complementaria sobre la anatomía de las lesiones y su repercusión funcional. Integrar ambos tipos de datos puede ayudar al especialista a evaluar cada caso y planificar el tratamiento.

IntraSight Plus, presentada en 2026, reúne en una única interfaz las capacidades de la plataforma IntraSight para la obtención de imagen intravascular mediante ultrasonidos (IVUS), la evaluación fisiológica mediante índices como iFR y FFR y, en las configuraciones correspondientes, el corregistro. De este modo, el intervencionista puede consultar información anatómica y funcional en un mismo entorno durante el procedimiento.

"Combinar fisiología coronaria e imagen intravascular permite comprender mejor las lesiones y orientar las decisiones terapéuticas. IntraSight Plus reúne ambos tipos de información en el entorno de trabajo del intervencionista, lo que favorece una valoración más completa de cada caso", afirma el Dr. Javier Escaned, jefe de Sección de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Los procedimientos cardíacos estructurales exigen navegar dispositivos por anatomías complejas e interpretar simultáneamente distintas modalidades de imagen mientras se trabaja sobre un corazón en movimiento. La coordinación y el intercambio de información entre los miembros del equipo resultan, por tanto, fundamentales.

El Dr. Manuel Barreiro Pérez, coordinador de la Unidad de Imagen Cardíaca Avanzada del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo, abordó estos retos durante la conferencia "IA y fusión de imagen: una nueva era en el guiado de procedimientos estructurales", celebrada el 11 de noviembre en una sesión patrocinada por Philips.

En su intervención analizó, entre otras aplicaciones, el potencial de DeviceGuide. DeviceGuide, integrado en EchoNavigator y en los sistemas de terapia guiada por imagen Azurion de Philips, utiliza inteligencia artificial para identificar y seguir automáticamente dispositivos compatibles durante determinados procedimientos de reparación transcatéter borde a borde de la válvula mitral (M-TEER).

EchoNavigator funciona en combinación con el sistema de ecocardiografía EPIQ CVx y fusiona imágenes de ecocardiografía y fluoroscopia. Esta integración proporciona al equipo una referencia visual de la posición y la orientación del dispositivo durante la intervención.

"En los procedimientos estructurales debemos interpretar continuamente información procedente de distintas modalidades de imagen y compartirla con el equipo durante la intervención. Disponer de una referencia integrada sobre la relación entre el dispositivo y la anatomía cardíaca puede facilitar esa comunicación y contextualizar mejor la información", explica el Dr. Barreiro Pérez. El especialista señaló además que la inteligencia artificial debe incorporarse como una herramienta de apoyo que mantenga al profesional en el centro de la toma de decisiones.

En el intervencionismo coronario, la angiografía coronaria por TC realizada antes de la intervención aporta una visión tridimensional de los vasos y de la placa. Sin embargo, esta información suele consultarse en una estación de trabajo diferente del sistema utilizado para guiar el procedimiento.

UniGuide 3D Live Guidance, una solución con marcado CE integrada en la plataforma Azurion, permite incorporar los datos de la angio-TC al entorno de la intervención. La información puede superponerse en 3D sobre la imagen en directo o mostrarse sincronizada junto a ella y consultarse desde la pantalla FlexVision o el módulo táctil a pie de mesa.

La solución admite planificaciones realizadas con Philips Advanced Visualization Workspace y con soluciones compatibles de otros fabricantes. En su primera versión, también puede utilizarse en procedimientos estructurales y vasculares complejos.

Aunque responden a necesidades diferentes, IntraSight Plus, DeviceGuide y UniGuide 3D Live Guidance comparten un objetivo: ayudar a los profesionales a interpretar durante las intervenciones información compleja, a menudo procedente de distintas modalidades de imagen, sin añadir pasos innecesarios a su trabajo.

"La innovación no consiste únicamente en generar nuevos datos, sino en presentarlos de forma integrada y útil dentro del flujo de trabajo. Nuestro enfoque en terapia guiada por imagen es conectar sistemas, software y modalidades de imagen para que el equipo clínico pueda acceder a la información relevante en el momento en que debe tomar sus decisiones", señala Jorge Hernández de Sande, responsable de IGT Systems en Philips Ibérica.

Por su parte, Antón Solé Rovira, responsable de IGT Devices en Philips Ibérica, destaca que la integración de los dispositivos con los sistemas de imagen puede facilitar la coordinación del equipo durante las distintas fases de la intervención.

La participación de Philips en el CSC 2026 refleja su colaboración con la comunidad científica para desarrollar tecnologías que integren la información clínica en el flujo de trabajo, faciliten la labor de los profesionales sanitarios y contribuyan a mejorar la atención cardiovascular.

La disponibilidad, indicaciones y configuración de DeviceGuide, UniGuide 3D Live Guidance e IntraSight Plus están sujetas a los requisitos regulatorios y de comercialización aplicables en cada mercado.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnología sanitaria centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. La innovación de Philips centrada en el paciente y en las personas aprovecha la tecnología más avanzada y los profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones de salud personal para los consumidores y soluciones profesionales para los proveedores de atención sanitaria y sus pacientes, tanto en el hospital como en el hogar.

Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2025 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 64.800 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en nuestro Centro de noticias.

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