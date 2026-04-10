Philips reúne a expertos clínicos y de diseño para debatir el futuro de la atención sanitaria en España

Actos de celebración del centenario de Philips en España - PHILIPS IBÉRICA

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía refuerza su papel como socio tecnológico del sistema sanitario, con foco en innovación responsable, diseño centrado en las personas y sostenibilidad

Como parte de la agenda de actos que Philips celebra por su centenario, la compañía organiza un encuentro con mesas redondas que reúnen a expertos en ámbito clínico, gestión hospitalaria, innovación y diseño, para analizar los principales retos y oportunidades del sector sanitario

MADRID, 10

Philips ha celebrado en Madrid un encuentro con destacados expertos del ámbito clínico, la gestión hospitalaria, la innovación y el diseño para abordar los retos y oportunidades que marcarán la evolución de la atención sanitaria en los próximos años. La jornada, celebrada en Espacio V64, forma parte del programa conmemorativo del centenario de Philips en España.

El encuentro, dirigido a profesionales sanitarios y perfiles vinculados a la transformación del sistema, se ha desarrollado en un formato participativo y cercano, conducido por Helena de Fuentes (ponente TEDx) con una dinámica basada en "mitos y verdades" para impulsar un diálogo abierto entre los participantes.

Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica, Italia, Grecia e Israel, ha destacado el papel de la compañía como socio del sistema sanitario a lo largo de este siglo: "Cumplir 100 años en España es una oportunidad para mirar hacia adelante. La innovación tiene sentido cuando contribuye a una mejor experiencia para pacientes y profesionales y ayuda a responder a los retos de eficiencia del sistema". Asimismo, ha subrayado la evolución del concepto de innovación en el ámbito sanitario: "Hoy innovar también significa repensar procesos y diseñar soluciones que se adapten al entorno clínico, con usabilidad y sostenibilidad como criterios clave". En este contexto, ha señalado que el 86,9% de las ventas de Philips en España corresponden a soluciones con criterios de ecodiseño, reflejo de su apuesta por una innovación responsable.

Colaboración y diseño como palancas de transformación

El encuentro ha contado con dos mesas redondas en las que se han abordado, desde distintas perspectivas, la transformación del sector y el papel del diseño como motor para acelerar la adopción tecnológica.

Visión clínica: adopción eficaz e impacto real

La primera mesa, centrada en el ámbito clínico, ha contado con la participación de Ignacio Fernández Lozano, presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), y José Carmelo Albillos, presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM). Ambos expertos han coincidido en señalar que el sistema sanitario se encuentra en un momento de transformación profunda, impulsada por nuevas tecnologías y la necesidad de mejorar la eficiencia y la continuidad asistencial.

En este contexto, han destacado la importancia de la colaboración entre profesionales sanitarios, gestores y compañías tecnológicas para garantizar una adopción eficaz. "La innovación solo tiene impacto real cuando se integra de forma efectiva en la práctica clínica y responde a necesidades concretas de los profesionales y los pacientes", ha apuntado Fernández Lozano durante el debate.

Diseño e innovación: confianza, usabilidad y experiencia

La mesa de diseño e innovación ha reunido a David José Prado (Global Design Manager en IKEA), Fred Misik (Head of Design en Mormedi), Humberto Matas (Chief Innovation & Development Officer en TEAMLABS) y Jon Rodriguez (Global Customer Experience Lead en Roche). Los ponentes han reflexionado sobre cómo el diseño ha evolucionado hasta convertirse en un elemento estratégico en el desarrollo de productos y servicios, especialmente en entornos complejos como el sanitario.

Durante la sesión, se ha puesto de manifiesto que el diseño va mucho más allá de la estética y desempeña un papel clave en la adopción de la tecnología. "El usuario puede no hablar de diseño, pero lo experimenta constantemente. Un buen diseño facilita, genera confianza y mejora la relación con la tecnología", ha señalado David José Prado. Por su parte, Fred Misik ha destacado que "el diseño y la innovación avanzan hacia soluciones donde los compañeros digitales se convierten en aliados clave para simplificar la vida diaria y apoyar la toma de decisiones".

El encuentro ha concluido con una reflexión compartida sobre tendencias que marcarán los próximos años, entre ellas la personalización de la atención sanitaria, la integración de tecnologías digitales y el avance de un diseño cada vez más centrado en las personas, con foco en experiencias más claras, seguras y eficientes.

Un centenario para mirar al futuro

Este evento se enmarca en las iniciativas con las que Philips celebra sus 100 años de presencia en España, un siglo de innovación, colaboración y compromiso con la mejora de la vida de las personas. Con esta agenda, Philips pone en valor su contribución al desarrollo de tecnología para la salud a lo largo del último siglo, reafirmando su compromiso de seguir impulsando soluciones innovadoras que fortalezcan la calidad de la atención, mejoren los resultados en salud y promuevan el bienestar de la sociedad en las próximas décadas.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una compañía líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación con impacto. La innovación de Philips, centrada en el paciente y en las personas, se apoya en tecnología avanzada y en un profundo conocimiento clínico y del consumidor para ofrecer soluciones de Personal Health a los consumidores y soluciones profesionales de salud para los proveedores sanitarios y sus pacientes, tanto en el entorno hospitalario como en el domicilio.

Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en imagen diagnóstica, ecografía, terapias guiadas por imagen, monitorización e informática clínica empresarial, así como en el ámbito de Personal Health. En 2025, Philips alcanzó unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 64.800 empleados, con actividades comerciales y de servicios en más de 100 países. Las noticias sobre Philips están disponibles en Centro de noticias.

Emisor: Philips Ibérica

Contacto: César García Requena, Brand & Communications Manager de Philips Ibérica. Teléfono 670 264 471, e-mail cesar.garcia.requena@philips.com