Philips revoluciona la radiología en ECR 2025 con IA, software inteligente y servicios en la nube

(Información remitida por la empresa firmante)

Ámsterdam, 20

Royal Philips, líder mundial en tecnología sanitaria, ha anunciado sus innovaciones en imagen de precisión basadas en IA que se presentarán en el congreso anual de la Sociedad Europea de Radiología (ECR) que se celebrará en Viena del 26 de febrero al 2 de marzo. La empresa también pretende acelerar la disponibilidad de sus servicios de radiología basados en la nube para los clientes europeos. Con el tema del ECR de este año centrado en el 'Planeta Radiología', Philips destacará su enfoque en la entrega de soluciones de hardware y software innovadoras y sostenibles, con una menor huella de carbono, y que proporcionan una mejor atención a más personas.

"Al integrar la IA directamente en nuestros sistemas tanto para el diagnóstico como para el flujo de trabajo, estamos potenciando la próxima generación de radiología para avanzar en la imagen de precisión para más pacientes y ofrecer una mejor atención a más personas", explica Bert van Meurs, Chief Business Leader de Terapia Guiada por Imágenes en Philips. "Nuestros clientes necesitan acceso a los datos correctos en el momento adecuado, donde los sistemas de imagen con software inteligente pueden aportar diagnósticos y tratamientos más rápidos en volúmenes crecientes de casos de pacientes en áreas críticas como la enfermedad de Alzheimer, el ictus y la atención cardiaca".

"ECR 2025 es un ecosistema único en el que la innovación y la experiencia convergen para dar forma al futuro de la radiología", señala la presidenta de la Sociedad Europea de Radiología, la profesora Andrea Rockall. "Nuestra asociación con Philips subraya la importancia de unir a los líderes del pensamiento y a los pioneros de la industria para impulsar el progreso de la imagen médica. Philips ha sido uno de los líderes del sector en el impulso de una asistencia sanitaria sostenible y equitativa. Juntos, estamos sentando las bases de avances que redefinirán la precisión diagnóstica y elevarán los estándares de atención al paciente en todo el mundo".

Philips presentará en Europa su sistema de RM sin helio BlueSeal de nueva generación, el primer escáner de 1,5T sin helio de alto rendimiento [1], ahora integrado con IA en cada paso del flujo de trabajo de RM para ofrecer una exploración rápida y eficiente, simplificando el camino desde la adquisición de la imagen hasta el diagnóstico. Con más de 1.500 sistemas instalados en todo el mundo, la próxima generación de BlueSeal estará equipada con las últimas funciones innovadoras del software Philips MR Workspace, incluida una plataforma impulsada por IA para ayudar a los tecnólogos a gestionar los retrasos mediante la automatización del 80% de los procedimientos [2]. También se lanzará como parte del nuevo sistema BlueSeal la nueva generación de Philips SmartSpeed, diseñada para ofrecer tiempos de exploración mejorados con gran precisión.

Además, Philips presentará una nueva evolución en TAC basada en software con el sistema CT 5300. El completo conjunto de mejoras de IA en calidad de imagen, precisión y eficiencia incluye la reconstrucción Precise Image AI, una cámara de posicionamiento inteligente habilitada para IA y el detector NanoPanel Precise diseñado para IA. Estas últimas innovaciones en TAC ofrecen una calidad de imagen mejorada, incluso con niveles de dosis ultrabajos, y una mayor productividad, lo que ayuda a los médicos a gestionar de forma más eficiente los crecientes volúmenes de procedimientos cardíacos.

Cada 3 segundos, alguien en el mundo sufre un ictus, pero sólo una fracción de estos pacientes tendrá acceso al tratamiento mínimamente invasivo que necesitan para ser tratados y sobrevivir a un ictus [3]. En el ECR, Philips presentará sistemas avanzados de terapia guiada por imagen, incluido su sistema neurobiplano Azurion, una solución intervencionista completa para el diagnóstico seguro, la guía por imagen y la evaluación terapéutica de pacientes con ictus u otras enfermedades neurovasculares complejas. Los procedimientos mínimamente invasivos que permiten los sistemas intervencionistas como Azurion son una parte clave de la vía de diagnóstico y tratamiento del ictus, donde cada minuto cuenta para conservar la calidad de vida del paciente.

A medida que los proveedores de atención médica continúan enfrentándose a desafíos significativos, Philips trabaja en estrecha colaboración con los médicos para desarrollar formas innovadoras de abordar las crecientes demandas clínicas y la escasez de mano de obra. Después de haber realizado con éxito la transición de más de 150 centros en Norteamérica y Latinoamérica a Philips HealthSuite Imaging, Philips seguirá aprovechando su colaboración con Amazon Web Services (AWS) para acelerar la disponibilidad de los servicios en la nube en Europa [4].

Los servicios informáticos basados en la nube de Philips tienen como objetivo ayudar a radiólogos y clínicos a visualizar, compartir y acceder sin inconvenientes a datos e imágenes en cualquier lugar y en cualquier momento, para mejorar la eficiencia operativa al tener un acceso más rápido a futuras innovaciones. Los asistentes al ECR experimentarán cómo Philips está explorando la IA generativa y su potencial para reducir el tiempo de edición de los informes manteniendo una alta calidad mediante la integración de los historiales de los pacientes y el contexto clínico en el informe de diagnóstico final.

En las manos de un profesional experimentado, la ecografía es una de las formas más versátiles y accesibles de diagnóstico por imagen. Sin embargo, a medida que aumenta el volumen de pacientes, escasean los profesionales de imagen con experiencia, con altas tasas de agotamiento entre el personal existente y largos periodos de formación para los nuevos profesionales.

En ECR, Philips mostrará la nueva versión del software Elevate con inteligencia avanzada para las plataformas de ecografía Philips EPIQ Elite y Affiniti para ayudar a abordar la creciente necesidad de flujos de trabajo más rápidos y procesos de diagnóstico más eficientes. Con más de 100 nuevos preajustes de calidad de imagen para abdomen, vascular, partes pequeñas, pediatría y obstetricia y ginecología, ambos sistemas cuentan con automatización y algoritmos avanzados para ofrecer imágenes de mayor precisión y flujos de trabajo intuitivos para ayudar a aumentar la confianza clínica y acelerar los tiempos de examen. Durante los exámenes abdominales, la automatización más reciente puede reducir el tiempo necesario para optimizar la adquisición de imágenes hasta en un 50% [3], mientras que la automatización de la elastografía hepática ayuda a reducir el tiempo de examen de la elastografía de onda de cizallamiento hepática hasta en un 60% [5].

Visite Philips en ECR 2025 para obtener más información.

Referencias:

[1] Helium-free operations. 7 liters of helium is permanently enclosed in the cryogenic circuit.

[2] With SmartExam, not available to patients with MR conditional implants. https://www.weforum.org/stories/2025/01/investing-in-stroke-care/

[3] HealthSuite Imaging Cloud Services availability in EU is pending the approval of the Notified body (DEKRA).

[4] D00277745B, Marketing Claim Evidence for EPIQ VM10 vs VM7, Workflow Efficiency.

[5] D001795093, Marketing Claims Evidence for Auto ElastQ timing, VM12.0_Rev.A

Emisor: Philips

Contacto: César García Requena, Brand & Communications Manager Philips Ibérica, tel. 670 264 471; e-mail cesar.garcia.requena@philips.com