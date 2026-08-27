Philips, seleccionada por ARPA-H para impulsar la robótica y la IA en la atención al ictus - Philips

Philips obtiene una financiación de hasta 33,7 millones de dólares de ARPA-H para desarrollar tecnologías destinadas a ampliar el acceso a intervenciones endovasculares mediante robótica e inteligencia artificial

Philips colaborará con Johns Hopkins University y Boston University en el desarrollo de tecnologías para procedimientos endovasculares remotos y progresivamente automatizados

El proyecto aprovecha la experiencia de Philips en terapia guiada por imagen y la plataforma Azurion para sentar las bases de un futuro entorno intervencionista que integre robótica, inteligencia artificial y dispositivos inteligentes en un único flujo de trabajo clínico

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de agosto de 2026. Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI), compañía líder mundial en tecnología de la salud, ha anunciado la concesión de una financiación de hasta 33,7 millones de dólares en el marco del programa Autonomous Interventions and Robotics (AIR) de la Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H), agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

El programa, liderado por la Dra. Ileana Hancu, busca impulsar la automatización de procedimientos robóticos mediante inteligencia artificial para la atención al ictus. En este proyecto, Philips trabajará junto con Johns Hopkins University, Boston University y el Dr. J Mocco, de Weill Cornell Medicine, para desarrollar tecnologías destinadas a procedimientos endovasculares remotos y progresivamente automatizados, con el fin de ampliar el acceso a la atención especializada del ictus.

Ampliar el acceso a intervenciones especializadas

Garantizar que los pacientes con ictus reciban tratamiento dentro del tiempo adecuado continúa siendo uno de los principales desafíos para los sistemas sanitarios. En Estados Unidos, aproximadamente 335.000 pacientes al año son candidatos a una trombectomía, un procedimiento mínimamente invasivo que, cuando se realiza a tiempo, puede reducir significativamente las secuelas del ictus y prevenir discapacidades a largo plazo.

Sin embargo, solo alrededor del 12 % de los pacientes que podrían beneficiarse de este tratamiento lo reciben, mientras que más de la mitad de la población estadounidense vive a más de una hora de un hospital con capacidad para realizarlo.

En España, el ictus también representa un importante reto asistencial. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), cada año se producen alrededor de 90.000 nuevos casos y más de 23.000 fallecimientos por esta causa. Además, más del 30 % de las personas que sobreviven presentan algún grado de discapacidad o dependencia. La SEN señala asimismo que todavía no todas las provincias españolas cuentan con Unidades de Ictus plenamente operativas, lo que pone de relieve la importancia de seguir avanzando en el acceso rápido y equitativo a la atención especializada.⁴

A nivel mundial, menos del 3 % de los pacientes elegibles con oclusión de grandes vasos recibe una trombectomía mecánica, a pesar de que el ictus sigue siendo la segunda causa de muerte y la tercera causa combinada de muerte y discapacidad en el mundo .

Ampliar el acceso a estos procedimientos altamente especializados requiere nuevos enfoques que combinen imagen médica, robótica e inteligencia artificial para extender el conocimiento experto más allá de los centros especializados en ictus.

Automatización robótica de procedimientos

Philips está impulsando la automatización robótica de procedimientos mediante la integración de imagen médica, robótica, inteligencia artificial y dispositivos intervencionistas inteligentes sobre su plataforma Azurion de terapia guiada por imagen.

El proyecto desarrollará tecnologías para la navegación endovascular, el control robótico de dispositivos, el guiado de procedimientos basado en imagen, la automatización de flujos de trabajo y la intervención remota. Estas capacidades estarán diseñadas para apoyar procedimientos guiados por imagen y permitir niveles crecientes de autonomía supervisada, siempre bajo el control de profesionales clínicos expertos.

"Este programa de ARPA-H acelera nuestra visión a largo plazo para la intervención guiada por imagen", afirmó Bert van Meurs, Chief Business Leader Image-Guided Therapy de Philips. "Estamos contribuyendo a construir un futuro en el que el acceso a la atención especializada no esté limitado por la geografía o por la disponibilidad de profesionales. El objetivo no es sustituir la experiencia clínica, sino ampliar su alcance para que más pacientes puedan beneficiarse de ella."

"La investigación en robótica e inteligencia artificial ha sentado las bases científicas de este proyecto", añadió Betsabeh Madani-Hermann, Head of Research de Philips. "Este trabajo se apoya en años de investigación sobre automatización de procedimientos guiados por imagen y robótica, con el objetivo de desarrollar tecnologías que ayuden a ampliar el acceso a tratamientos para el ictus, donde cada minuto cuenta."

Colaboración con centros académicos

Como parte del programa, Philips colaborará con Johns Hopkins University y Boston University, combinando su experiencia en terapia guiada por imagen y automatización de flujos de trabajo con las capacidades académicas de ambos centros en robótica, traslación clínica y automatización de procedimientos.

Johns Hopkins University liderará el desarrollo de la navegación autónoma de dispositivos bajo la dirección de Axel Krieger, PhD, Associate Professor in Mechanical Engineering.

Boston University liderará el desarrollo de catéteres direccionables, codirigido por Tommaso Ranzani, PhD, Associate Professor in Mechanical Engineering and Materials Science & Engineering, y Sheila Russo, Associate Professor in Mechanical Engineering and Materials Science & Engineering.

"La robótica tiene el potencial de mejorar la precisión de la atención endovascular del ictus y ampliar el alcance del conocimiento especializado mediante procedimientos remotos", afirmó el Dr. J Mocco, Chair of Neurological Surgery de Weill Cornell Medicine y colaborador clínico adicional de Philips. "Me entusiasma trabajar junto con Philips y los socios académicos de este programa para transformar ese potencial en innovación clínicamente relevante y desarrollar tecnologías que apoyen a los profesionales sanitarios y estén diseñadas para mejorar los resultados de los pacientes."

Una base global en terapia guiada por imagen

Actualmente, Philips presta apoyo a profesionales sanitarios mediante más de 20.000 sistemas de terapia guiada por imagen instalados en más de 80 países. Cada segundo, en algún lugar del mundo, un paciente recibe tratamiento utilizando un sistema de terapia guiada por imagen de Philips.

Sobre esta base, Philips acumula más de 40 años de experiencia liderando colaboraciones público-privadas destinadas a acelerar la innovación sanitaria y complementar sus programas globales de investigación y desarrollo.

Con este programa, Philips da un nuevo paso en su compromiso de ampliar el acceso a terapias guiadas por imagen y contribuir a que más pacientes puedan beneficiarse de una atención endovascular especializada.

Las tecnologías descritas están actualmente en desarrollo. Su uso clínico futuro y su disponibilidad comercial estarán sujetos a los requisitos regulatorios aplicables.

Referencias:

ARPA-H. Autonomous Interventions and Robotics (AIR) Program. Asif KS, Otite FO, Desai SM, et al. Mechanical Thrombectomy Global Access for Stroke (MT-GLASS). Circulation. 2023. World Stroke Organization. Global Stroke Fact Sheet 2025 Sociedad Española de Neurología. Día Mundial del Ictus, 28 de octubre de 2025.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una compañía líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación con impacto. La innovación de Philips, centrada en el paciente y en las personas, se apoya en tecnología avanzada y en un profundo conocimiento clínico y del consumidor para ofrecer soluciones de Personal Health a los consumidores y soluciones profesionales de salud para los proveedores sanitarios y sus pacientes, tanto en el entorno hospitalario como en el domicilio.

Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en imagen diagnóstica, ecografía, terapias guiadas por imagen, monitorización e informática clínica empresarial, así como en el ámbito de Personal Health. En 2025, Philips alcanzó unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 64.300 empleados, con actividades comerciales y de servicios en más de 100 países. Las noticias sobre Philips están disponibles en Centro de noticias

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