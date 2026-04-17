PHNIX presenta la bomba de calor airMono

(Información remitida por la empresa firmante)

-PHNIX presenta airMono: La revolucionaria bomba de calor monobloque interior A+++ R290 para la modernización urbana

GUANGZHOU, China, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- PHNIX, fabricante global de bombas de calor, lanza oficialmente airMono, una innovadora bomba de calor monobloque interior R290. Diseñada específicamente para el entorno urbano europeo, airMono ofrece una solución 3 en 1 de alto rendimiento (calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria) que elimina la unidad exterior tradicional, solucionando así el problema de la falta de espacio en millones de reformas residenciales.

Superando la barrera del espacio en la modernización urbana y apartamentos modernos

A medida que la "ola de renovación" de la UE, con el objetivo de modernizar 35 millones de edificios para 2030, y las políticas nacionales como el Plan de Actualización de Calderas (BUS) del Reino Unido y la Ley de Energía para Edificios (GEG) de Alemania aceleran la eliminación progresiva de las calderas de combustibles fósiles, las bombas de calor se han convertido en la solución definitiva. Sin embargo, muchas casas históricas, adosadas y viviendas en hilera se enfrentan a un obstáculo común: la falta de espacio para las voluminosas unidades exteriores de las bombas de calor.

Gracias a su diseño de montaje interior con conductos de aire, la bomba de calor monobloque airMono preserva las fachadas de los edificios y se adapta cómodamente a cocinas, cuartos de servicio o garajes. PHNIX airMono se conecta directamente al depósito de agua existente, siendo la alternativa perfecta para interiores a las calderas tradicionales de gas o petróleo. Combina a la perfección funcionalidad y estética, facilitando una transición sencilla y económica a la energía verde.

Características principales de la bomba de calor monobloque airMono R290 para interiores:

Clasificación energética A+++ y subvenciones máximas: Con una eficiencia energética ErP A+++ de primer nivel, airMono garantiza que los usuarios puedan optar a los mayores incentivos gubernamentales. En Reino Unido, este nivel de rendimiento ayuda a los propietarios a obtener la subvención BUS. En Alemania, airMono cumple los requisitos para una financiación BEG sustancial, donde el uso de refrigerante natural puede generar una bonificación de eficiencia adicional del 5 %, que podría cubrir más del 50 % de la inversión total.

Refrigerante natural R290: Cumple plenamente con la normativa más reciente sobre gases fluorados (GWP=3). Este diseño preparado para el futuro garantiza el cumplimiento a largo plazo antes de la prohibición total de los gases fluorados para bombas de calor pequeñas en 2032, protegiendo así su inversión a largo plazo.

Instalación interior simplificada: Al utilizar conductos de aire para una instalación 100 % interior, el sistema elimina la necesidad de una unidad exterior. Esto facilita enormemente la instalación en entornos urbanos, reduciendo significativamente los costes de mano de obra y el tiempo de instalación.

Mantenimiento de fácil acceso: Un exclusivo diseño de acceso rápido por tres lados permite a los técnicos realizar el mantenimiento de las tuberías principales y los componentes eléctricos sin necesidad de mover la unidad.

Conectividad inteligente con IA: Integrado con el ecosistema de servicios impulsado por IA de PHNIX, que incluye el asistente de IA NIKIGPT y la plataforma IoT. Esto permite el servicio y la gestión remotos.

Para obtener más información sobre airMono y nuestra gama completa de soluciones R290, visite [ www.phnix-e.com ].

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=1Y5V1LgnsTs Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959156/R290_airMono_indoor_monoblock_heat_pump.jpg

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