COMUNICADO: Phoenix Integration aumenta las capacidades de ModelCenter MBSE

Publicado 26/11/2019 8:03:43 CET

Presentación de ModelCenter MBSE 2.0 para PTC Windchill Modeler y ModelCenter MBSE 2.1 para MagicDraw

BLACKSBURG, Virginia, 26 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Phoenix Integration [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2651477-1&h=2373578342&u...] se complace en anunciar las próximas versiones de ModelCenter MBSE, nuestra herramienta de integración de ingeniería de sistemas basada en modelos líderes del sector.

ModelCenter MBSE ofrece a los ingenieros de sistemas la capacidad de conectar cualquier herramienta de análisis de ingeniería o flujo de trabajo de ingeniería al modelo de sistemas MBSE (modelo SysML). Esto permite a los ingenieros de sistemas validar los requisitos del sistema durante todo el ciclo de vida del producto y optimizar el diseño del sistema.

-- Conecte cualquier aplicación de software al modelo SysML

-- Ejecución de la simulación conectada directamente desde la herramienta SysML -- Validación de los requisitos del sistema en fases iniciales del ciclo de vida del diseño -- Vista integrada del panel de datos para ver de un vistazo qué requisitos se cumplen y cuáles no. -- Un motor de estudio comercial de ModelCenter para encontrar diseños que satisfagan sus requisitos -- De manera optativa, se puede actualizar el modelo de sistemas con estos nuevos diseños

ModelCenter MBSE es compatible con MagicDraw/Cameo de No Magic, Windchill Modeler de PTC, Rational Rhapsody de IBM y GENESYS de Vitech.

"Estamos muy contentos de continuar reforzando nuestras capacidades de integración con las herramientas de modelado SysML líderes en el sector", afirmó Scott Ragon, director de Desarrollo de Negocios Técnicos de Phoenix Integration. "Cada nueva versión ofrece a nuestros clientes una mayor capacidad y les permite reducir aún más el coste y el riesgo de un diseño asociado a un sistema complejo".

Para obtener más información sobre ModelCenter MBSE 2.0 para PTC Windchill Modeler, haga clic AQUÍ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2651477-1&h=2600923078&u...]; y para ModelCenter MBSE 2.1 para MagicDraw haga clic AQUÍ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2651477-1&h=3379599440&u...].

Acerca de Phoenix Integration ModelCenter® de Phoenix Integration [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2651477-1&h=2373578342&u...] es el mejor entorno para la ingeniería basada en modelos. ModelCenter es un marco de software neutral con respecto a proveedores diseñado para crear y automatizar flujos de trabajo multiherramienta, optimizar diseños de producto, y compatibilizar la ingeniería de sistemas basada en modelos (MBSE, por sus siglas en inglés). Organizaciones líderes de todo el mundo utilizan este sistema para reducir los costes de desarrollo, mejorar la eficiencia de ingeniería, estimular la innovación y diseñar productos más competitivos. Es posible encontrar aplicaciones exitosas en múltiples sectores, incluidos el aeroespacial, la automoción, la defensa, la electrónica, el energético, la industria pesada y el de la construcción naval. Para obtener más información, visite www.phoenix-int.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2651477-1&h=2981659481&u...].

Acerca de PTCPTC es una compañía de software mundial que ofrece una plataforma y soluciones tecnológicas destinadas a ayudar a las empresas a diseñar, fabricar, operar y ofrecer servicios de productos para un mundo inteligente y conectado.

Acerca de No MagicMagicDraw [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2651477-1&h=4041491882&u...] de No Magic es una marca de confianza entre las compañías de energía, de automoción, financieras, logísticas y de telecomunicaciones de la lista Global 500, la NASA y otras entidades cuyo desarrollo de software se basa en una sólida oferta de No Magic.

Contacto: Julie Cunningham Phoenix Integration, Inc Tel.: 586.484.8196 E: jcunningham@phoenix-int.com[mailto:jcunningham@phoenix-int.com]

Sitio Web: http://www.phoenix-int.com/http://www.pheonixintergration.co...