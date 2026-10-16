Phoenix Tower International celebra la certificación Great Place To Work® 2026 en 15 mercados

(Información remitida por la empresa firmante)

BOCA RATON, Fla., 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI) se enorgullece en anunciar que ha sido Certified™ by Great Place To Work una vez más en 15 mercados, sirviendo como reconocimiento del compromiso continuo de la compañía de cara a fomentar una cultura laboral basada en la colaboración, la confianza y un sentido de propósito compartido.

El anuncio de este año marca otro hito importante, ya que Perú se une a la lista de mercados certificados por PTI como Great Place To Work. La compañía también celebra certificaciones en Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Francia (incluyendo las Antillas Francesas), Alemania, Irlanda, Italia, Jamaica, México, España y Estados Unidos, incluyendo PTI Corporate y PTI Services. Estos reconocimientos reflejan la sólida cultura que une a los empleados de PTI en todas sus operaciones globales.

"Lo que hace que este reconocimiento sea tan destacado es que proviene directamente de nuestros empleados", declaró Dagan Kasavana, consejero delegado de Phoenix Tower International.

"Es un reflejo de la cultura que seguimos construyendo juntos, una cultura basada en la colaboración, el respeto, la responsabilidad y un compromiso compartido con la excelencia. En todas nuestras operaciones globales, nuestra gente crea un entorno donde todos se sienten valorados, apoyados y empoderados para dar lo mejor de sí. Este logro les pertenece, y no podría estar más orgulloso del equipo y la cultura que hemos construido juntos".

Al celebrar PTI su 13º aniversario, este reconocimiento destaca a las personas y los valores compartidos que han marcado la trayectoria de la empresa. Abarcando desde el apoyo mutuo entre equipos y mercados hasta la adopción de nuevas oportunidades y desafíos, los empleados de PTI siguen dando vida a su cultura cada día. El lema de la empresa, "Nos encanta lo que somos. Nos encanta lo que hacemos", es un fiel reflejo entorno al orgullo y la conexión que unen a su plantilla global.

La Great Place To Work Certification™ se basa íntegramente en las opiniones de los empleados sobre su experiencia laboral. Reconocida a nivel mundial, esta certificación destaca a las organizaciones que demuestran altos niveles de confianza, colaboración y compromiso de los empleados, lo que la convierte en un fiel reflejo de la cultura que los empleados experimentan de primera mano.

"Recibir este reconocimiento en 15 mercados refleja el talento de las personas que hacen de PTI lo que es hoy", afirmó Marcella Barry, directora de Recursos Humanos de PTI. "A pesar de que nuestros equipos operan en diferentes países y culturas, compartimos el compromiso de crear un entorno donde todos se sientan incluidos, valorados y capacitados para alcanzar el éxito. Este reconocimiento es una celebración de nuestros empleados y un recordatorio de la importancia de seguir invirtiendo en su crecimiento, bienestar y experiencia general en PTI".

Al tiempo que PTI continúa expandiendo su cartera de infraestructura inalámbrica en América y Europa, la compañía continúa con su objetivo de cara a fortalecer su cultura centrada en las personas y en crear oportunidades significativas para sus empleados en todo el mundo. Estas certificaciones representan tanto una celebración de los logros de PTI como un compromiso para construir un lugar de trabajo aún más sólido para el futuro.

Acerca de Phoenix Tower International

Fundada en 2013, Phoenix Tower International posee y opera más de 33.000 torres, azoteas y otra infraestructura inalámbrica en 24 mercados de América y Europa. La misión de PTI es ser un proveedor líder de infraestructura inalámbrica que permita la conectividad a nivel mundial. La sede central de la compañía se encuentra en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos.

Más información en www.phoenixintnl.com y siga a PTI en LinkedIn.

Acerca de la Great Place To Work Certification™

Great Place To Work Certification™ es el reconocimiento más definitivo de "empleador de elección" al que aspiran las empresas. Es la única certificación basada enteramente en lo que los empleados informan sobre su experiencia en el lugar de trabajo, específicamente, y sobre la consistencia con la que experimentan un entorno de alta confianza.

Más información en www.greatplacetowork.com.

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