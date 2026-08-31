(Información remitida por la empresa firmante)

- Phoenix Tower International firma un nuevo acuerdo de financiación multijurisdiccional de 6.500 millones de dólares

BOCA RATON, Fla., 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International ("PTI"), proveedor líder mundial de infraestructura de comunicaciones inalámbricas, anunció hoy la firma de un nuevo acuerdo de financiación multijurisdiccional de 6.500 millones de dólares para consolidar sus préstamos existentes y proporcionar una capacidad adicional sustancial que respalde un mayor crecimiento tanto en los mercados existentes como en los nuevos a nivel mundial.

La transacción comprende líneas de crédito a plazo equivalentes a 5.365 millones de dólares, líneas de crédito a plazo con desembolso diferido equivalentes a 635 millones de dólares y una línea de crédito rotatoria de 500 millones de dólares, y abarca las 23 jurisdicciones de PTI en Europa, Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Los fondos obtenidos se utilizarán para: (i) amortizar la deuda existente, incluidos los gastos y comisiones relacionados; (ii) financiar las necesidades de inversión y adquisiciones; y (iii) financiar las necesidades de capital circulante. Se prevé que la transacción se cierre a finales de septiembre.

"Esta transacción multijurisdiccional le brinda a PTI la estructura de capital y la flexibilidad necesarias para seguir invirtiendo en infraestructura que conecta comunidades en todo el mundo. El gran interés de los prestamistas refleja la disciplina y la visión que han impulsado nuestro crecimiento durante más de una década, a medida que hemos expandido nuestra plataforma de infraestructura inalámbrica y brindado soluciones de valor agregado a nuestros clientes. Creemos que la arquitectura de red actual enfrentará una presión significativa en los próximos años debido al tráfico de IA y al continuo aumento en el consumo de datos. Esta financiación nos permite seguir brindando servicios a nuestros clientes a nivel global, ayudándolos a alcanzar sus objetivos en colaboración con PTI", declaró Dagan Kasavana, consejero delegado de PTI.

"Nos complace enormemente haber firmado esta financiación de 6.500 millones de dólares, la mayor de su tipo para una empresa privada de torres de telecomunicaciones en nuestro sector. Esta transacción refleja la confianza que nuestros socios prestamistas depositan en PTI y la solidez de la gestión de nuestro equipo en 23 jurisdicciones. Nos permitirá simplificar nuestra estructura de capital, reducir los costes de endeudamiento y acceder a capital adicional para impulsar nuestro crecimiento futuro. Nos complace asociarnos con un grupo de prestamistas tan sólido mientras continuamos expandiendo nuestra plataforma global", declaró Michael Bremer, director financiero de PTI.

Acerca de Phoenix Tower International

Phoenix Tower International (PTI) es una empresa de torres de telecomunicaciones independiente y de alcance global, con sede en Boca Ratón, Florida (EE. UU.). La compañía posee y opera más de 33.000 emplazamientos de redes móviles en 23 países y, como proveedor de infraestructura neutral, ofrece acceso abierto a todos los operadores de redes móviles.

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