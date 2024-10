Phoenix Tower International recibe la Great Place To Work Certification™ en 10 mercados

(Información remitida por la empresa firmante)

BOCA RATON, Fla., 16 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI), un líder mundial en infraestructura de comunicaciones inalámbricas, se complace en anunciar su certificación como Great Place To Work en 10 mercados. Este prestigioso reconocimiento, basado completamente en los comentarios de los empleados, subraya la dedicación de PTI a fomentar una cultura laboral sobresaliente.

Con operaciones que abarcan 25 países, el espíritu de #PTILife está vibrante en todos los mercados de PTI. La empresa sigue profundamente comprometida con mantener su estatus como un lugar de trabajo donde los empleados se sienten orgullosos de contribuir. PTI obtuvo este reconocimiento por primera vez en 2019 con su certificación en EE.UU. y lo ha mantenido con éxito todos los años desde entonces.

En 2021, PTI amplió sus certificaciones Great Place To Work a República Dominicana, Colombia y México. En 2022, Italia e Irlanda se unieron a la lista. El año pasado, PTI agregó Ecuador y PTI Services, continuando su notable crecimiento. Ahora, PTI celebra su último logro recertificándose en los mercados existentes y obteniendo certificaciones en Francia y España por primera vez.

"En PTI, contamos con algunos de los empleados más felices, motivados y enérgicos de la industria, por lo que a nuestros socios comerciales les encanta trabajar con nosotros y todos nos sentimos fuertemente alineados con los valores y misiones de PTI, lo que hace que el trabajo sea más significativo", afirmó Dagan Kasavana, consejero delegado. "Estamos totalmente dedicados a crear un entorno de trabajo positivo donde prosperen el trabajo en equipo, la colaboración y la integridad. Nuestro objetivo es hacer que la experiencia de cada empleado en PTI sea verdaderamente excepcional".

"La certificación Great Place To Work es un logro muy codiciado que requiere una dedicación constante e intencional a la experiencia general de los empleados", afirmó Sarah Lewis-Kulin, vicepresidenta de reconocimiento global de Great Place To Work. Destaca que la certificación es el único reconocimiento oficial obtenido a partir de la retroalimentación en tiempo real de los empleados sobre la cultura de su empresa. "Al obtener este reconocimiento con éxito, es evidente que PTI destaca como una de las mejores empresas para trabajar, ya que ofrece un excelente entorno de trabajo para sus empleados".

Marcella Barry, directora de personal de PTI, agregó: "Estamos increíblemente orgullosos de la dedicación y el trabajo duro de nuestro equipo, lo que nos ha llevado a ser reconocidos como un Great Place to Work en 10 mercados. Este logro refleja nuestro compromiso de crear un entorno de apoyo e inclusión donde cada empleado pueda prosperar, sentirse valorado y crecer. Creemos que nuestra gente es nuestro mayor activo, y esta certificación es un testimonio de la cultura vibrante y colaborativa que hemos construido juntos en nuestros 25 mercados globales. Seguiremos priorizando el bienestar y el desarrollo de nuestros equipos mientras nos esforzamos por alcanzar la excelencia en todo lo que hacemos".

El compromiso de PTI con los empleados se extiende más allá de las celebraciones. La Fundación PTI Wings permite a PTI retribuir a las comunidades en las que operamos, apoyando a cerca de 60 organizaciones sin ánimo de lucro en todo el mundo. Estas iniciativas no solo fortalecen nuestras comunidades, sino que también enriquecen la vida de cada empleado, fomentando un sentido de propósito y pertenencia.

Acerca de Phoenix Tower International

Phoenix Tower International (PTI) se estableció en 2013 con la misión principal de servir como proveedor líder de sitios para operadores inalámbricos en mercados en rápida expansión en todo el mundo. PTI cuenta con el respaldo de un grupo diverso de inversores, incluidos fondos administrados por Blackstone, Wren House, USS y miembros clave de su equipo de gestión. Nuestra sede mundial se encuentra en Boca Raton, Florida, y mantenemos oficinas operativas en todos los mercados donde PTI realiza negocios. PTI y sus filiales, pro forma para esta transacción, poseerán y operarán más de 24.000 torres de telecomunicaciones en toda Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe en 24 países.

Para obtener más información, visite www.phoenixintnl.com

Acerca de la Great Place to Work Certification™

Great Place To Work Certification™ es el reconocimiento más definitivo al que aspiran las empresas como "empleador de elección". Es el único reconocimiento basado íntegramente en lo que los empleados informan sobre su experiencia en el lugar de trabajo, específicamente, en la constancia con la que experimentan un lugar de trabajo de alta confianza. La certificación Great Place to Work es reconocida en todo el mundo por empleados y empleadores por igual y es el punto de referencia global para identificar y reconocer la experiencia sobresaliente de los empleados. Cada año, más de 10.000 empresas en 60 países solicitan la certificación Great Place To Work.

