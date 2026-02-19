PhoneMad, la firma española de móviles reacondicionados que supera las 300.000 unidades vendidas - Renova PhoneMadrid S.L.

Madrid, 19 de febrero

En un mercado tecnológico donde el precio medio de un smartphone en España ya alcanza los 316€, el sector del reacondicionado se consolida como la alternativa estratégica para el consumidor. En este escenario, PhoneMad, firma 100% española fundada en 2018, anuncia haber superado el hito de las 300.000 unidades vendidas , posicionándose como el referente nacional frente a los gigantes internacionales del sector.

A diferencia de plataformas extranjeras que operan como intermediarios, PhoneMad basa su modelo en el control directo del proceso y el arraigo local. "El reacondicionado ha dejado de ser una compra de compromiso para ser una decisión racional de ahorro y confianza", señalan desde la compañía. Este dinamismo se refleja en las cifras de la firma:

PhoneMad cerró 2025 con un crecimiento del 28% respecto al año anterior y proyecta un incremento del 36% para 2026. Estos datos sitúan a la compañía muy por encima del crecimiento del mercado global de usados (estimado en un 3,2% por IDC) , consolidando su aporte a la economía española a través de un modelo que garantiza la calidad en cada venta.

Frente a la tendencia de automatización y externalización de servicios hacia otros mercados, PhoneMad apuesta por el talento humano y la creación de empleo en España. La compañía gestiona íntegramente sus procesos desde la revisión técnica hasta la atención al cliente con profesionales propios, evitando el uso de bots o la externalización de sus operaciones. Esta estructura permite no solo garantizar una trazabilidad total en cada dispositivo, sino también reinvertir localmente, asegurando un servicio cercano y especializado que se aleja del modelo de intermediación de las grandes plataformas internacionales.

La actividad de PhoneMad no solo tiene un reflejo económico, sino un impacto ambiental cuantificable basado en el análisis de ciclo de vida (ACV) de organismos como ADEME. Optar por un terminal reacondicionado en lugar de uno nuevo supone un ahorro crítico para el planeta:

Emisiones evitadas: Se estima un ahorro de 24,6 kgCO2e por año de uso.

Materias primas: Se evita la movilización de hasta 153,8 kg de "bagaje ecológico" (materias movilizadas) en un horizonte de dos años.

Ahorro hídrico: El proceso evita el consumo de aproximadamente 22,9 meq de agua anuales por dispositivo.

Bajo estos parámetros, las ventas acumuladas de PhoneMad habrían evitado potencialmente la emisión de más de 14.700 toneladas de CO2 y el desperdicio de 46.000 toneladas de materias primas, asumiendo la sustitución de compras nuevas.

Para el bolsillo del usuario, el incentivo es directo. Estudios de la OCU documentan ahorros de entre el 20% y el 60% en modelos de alta gama. En un contexto donde España generó 935 millones de kg de residuos electrónicos en 2022, PhoneMad se erige como la palanca nacional para transformar el e-waste en economía circular real, demostrando que la tecnología de vanguardia y la responsabilidad ambiental pueden caminar de la mano.

