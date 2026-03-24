Phuket consolida su posición como destino residencial internacional seguro para familias de todo el mundo

Phuket, destino residencial internacional seguro - Phuket, destino residencial internacional seguro

(Información remitida por la empresa firmante)

La creciente demanda internacional, unas mejoradas conexiones de larga distancia y la continua evolución de Laguna Phuket vienen a reforzar el atractivo de la mayor isla de Tailandia como lugar seguro y conectado globalmente para vivir e invertir, en línea con la apuesta de Banyan Group Residences

Madrid, 24 de marzo de 2026.- La transformación de Phuket, pasando de destino vacacional de fama mundial a núcleo residencial internacional plenamente consolidado, está entrando en una nueva fase, con un crecimiento sostenido del número de residentes a largo plazo y de compradores inmobiliarios internacionales, que refleja un cambio global hacia la priorización de la calidad de vida, la seguridad y la estabilidad a largo plazo. Phuket ofrece belleza natural tropical respaldada por una infraestructura desarrollada, sólidas conexiones internacionales y vías estructuradas para la residencia de larga duración.



Los compradores europeos figuran entre los segmentos de más rápido crecimiento, especialmente los procedentes del Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza y Escandinavia, atraídos por el clima de la isla, el estilo de vida, la seguridad y la creciente accesibilidad de larga distancia.



Tailandia dio la bienvenida a más de 35 millones de visitantes internacionales en 2025. Las llegadas de larga distancia superaron los 11 millones —un incremento interanual del 13 %—, generando unos ingresos por turismo de aproximadamente 668 mil millones THB. La Autoridad de Turismo de Tailandia sigue una estrategia de "valor sobre volumen", con el objetivo de atraer a 14 millones de visitantes internacionales de alta calidad al año.



Las conexiones siguen mejorando con los nuevos vuelos directos de largo recorrido desde París, Londres y Escandinavia. La capacidad de los vuelos europeos experimentó un incremento superior al 16 % interanual y actualmente se sitúa en torno a un 5 % por encima de los niveles prepandémicos. Los datos de la Oficina de Inmigración indican que las llegadas de visitantes europeos ascendieron aproximadamente a 7,8 millones en 2025, frente a los 7,2 millones de 2024. El acceso mejorado está generando interés en las estancias prolongadas, el teletrabajo y la adquisición inmobiliaria orientada al estilo de vida.



Phuket combina la vida en un complejo turístico con una asistencia sanitaria de estándar mundial, colegios internacionales de primer orden, puertos deportivos, campos de golf de competición, tiendas de alta gama y una variada oferta gastronómica, todo ello respaldado por una fiable conectividad de alta velocidad y una red vial bien desarrollada.



Según estudios del sector, Phuket figura entre los principales destinos mundiales en términos de residencias de marca (branded residences), junto con Dubái, Miami y Nueva York. Los compradores extranjeros representan más del 60 % de las adquisiciones de condominios. Los enlaces aéreos directos a más de 80 ciudades mejoran la accesibilidad, hallándose en desarrollo nuevas rutas de largo recorrido.



El marco estructurado en materia de visados de larga duración de Tailandia favorece aún más el crecimiento, ofreciendo opciones renovables para jubilados, inversores, emprendedores y profesionales que teletrabajan. Para los compradores de exclusivas residencias prémium, Banyan Group facilita los visados de residencia de larga duración Thailand Elite, combinando la propiedad de inmuebles con la comodidad de la residencia.



En el corazón de esta evolución se halla Laguna Phuket, desarrollado por Banyan Group. A lo largo de más de 35 años se ha convertido en una de las comunidades residenciales y tipo resort integradas más consolidadas de Asia. Con una extensión de más de 1.000 acres a lo largo de tres kilómetros de la playa de Bang Tao, Laguna Phuket cuenta con seis hoteles, un campo de golf galardonado, amplias instalaciones de wellness, el magnífico RAVA Beach Club y más de 3.000 residencias de marca conectadas mediante sugerentes lagunas. En la comunidad viven residentes de más de 70 nacionalidades.



La ampliación ya está en marcha, con unas 5.000 residencias adicionales previstas en Laguna Phuket y el complejo contiguo Laguna Lakelands, un enclave ecoconsciente ubicado entre lagos y en pleno bosque tropical.



Banyan Group Residences —que ocupa el quinto puesto mundial y el primero de Asia en residencias de marca— tiene previsto emprender nuevos proyectos residenciales en Phuket por un valor aproximado de 1000 millones USD en los próximos años, reforzando así la confianza a largo plazo en el futuro de la isla como destino residencial seguro y conectado internacionalmente.



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