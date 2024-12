Los PIAS como herramienta para planificar la jubilación por Inversimply.com

(Información remitida por la empresa firmante)

La contratación de PIAS como alternativa para ahorrar e invertir para la jubilación ha crecido un 4% 2024, según datos de Inese y no es casualidad. Los PIAS son una solución sencilla y flexible para los ahorradores que buscan crear un patrimonio para su futuro a largo plazo. Se trata de un seguro de vida-ahorro, es decir, un seguro de vida orientado a la inversión y a construir un buen futuro financiero, explica Adrián Viturro, director comercial de Inversimply, empresa especializada en ahorro e inversión

Ahorrar de forma automática

La principal característica de los PIAS o Plan Individual de Ahorro Sistemático es que permiten ahorrar e invertir de forma automática todos los meses sin tener que hacer nada más que contratarlo. Con un solo movimiento ya se tendrá en marcha un plan financiero de por vida.



Un PIAS para cada perfil de inversión

Los PIAS son una herramienta flexible para planificar la jubilación, donde cabe desde el inversor más conservador hasta el más agresivo.



Al final, un buen PIAS como el PIAS Rendimiento de AXA, invierte en distintas cestas de fondos de inversión para adaptarse a cualquier tipo de ahorrador y servirá a lo largo de toda la vida.



Y es que, se pueden traspasar inversiones a otro PIAS en cualquier momento y sin ningún tipo de coste. De esta forma, los planes de ahorro se adaptan a las circunstancias particulares en todo momento.



Como resume Adrián Viturro: "lo más recomendable es empezar con una cartera agresiva y limitar el riesgo según se acerque el momento de recuperar el PIAS."



En este sentido, otra de las ventajas de este producto es que cuenta detrás con una gestión profesional. Por ejemplo, el PIAS Rendimiento Axa tiene detrás a los gestores de Axa, por un lado, y a los consultores de Inversimply para ayudar a escoger la configuración adecuada para ahora y en el futuro.



Rentabilidad desde el primer momento

Otra de las ventajas de los mejores PIAS es que ofrecen rentabilidad desde el inicio, sin costes ni comisiones que lastran el rendimiento del producto.



De hecho, desde Inversimply recomiendan preguntar siempre por estos gastos y costes iniciales y no contratar ningún PIAS que no ofrezca rentabilidad desde el primer minuto. Esa es una de las pistas para reconocer un buen PIAS de uno que no lo es (porque también los hay, como con todos los productos financieros).



Ventaja fiscal en el momento de recuperar el dinero

Con un PIAS apenas se pagan impuestos cuando se recupera el dinero invertido si se rescata como renta vitalicia.



En concreto, si se recupera a partir de los 66 años, solo se tributará un 20% del capital que se cobra, lo que supone pagar un tipo efectivo del 3,8% frente al 19% de otros productos financieros.



Y si se espera hasta los 70 años, solo se pagan impuestos por un 8% del dinero con un tipo efectivo de IRPF del 1,52%.



Y todo con la ventaja de que la renta vitalicia permitirá cobrar un dinero todos los meses de por vida.



Estas son las cuatro ventajas de los PIAS para planificar jubilación.





