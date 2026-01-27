Pickleball Kingdom se expande a Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

PHOENIX, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Pickleball Kingdom , la mayor entidad de pickleball indoor del mundo, anuncia su expansión a Europa. Para liderar esta iniciativa, Philippe Bru ha sido nombrado Desarrollador para la expansión europea de Pickleball Kingdom, lo que marca un hito importante en la estrategia de expansión global de la marca.

A medida que el pickleball continúa su rápido ascenso a nivel mundial, Pickleball Kingdom trae a Europa su modelo de competición indoor, su programación comunitaria y sus instalaciones gestionadas por profesionales. El nombramiento de Bru marca una expansión enfocada y deliberada en todo el continente, con énfasis en la identificación y colaboración con franquiciados maestros en Europa que compartan el compromiso con la creación de valor a largo plazo, un crecimiento disciplinado y una sólida ejecución local.

"Europa representa un nuevo capítulo increíble para Pickleball Kingdom", afirmó Ace Rodrigues, fundador y consejero delegado de Pickleball Kingdom. "La pasión por el deporte, la comunidad y las experiencias prémium en toda la región se alinea perfectamente con lo que hemos construido en Estados Unidos. Nos entusiasma crecer en Europa asociándonos con líderes locales sólidos que comparten nuestra visión y desean liderar un movimiento".

"Nuestra expansión europea está diseñada para socios a largo plazo", explicó Rob Streett, presidente y director global de Pickleball Kingdom. "El liderazgo de Philippe refuerza nuestra capacidad para ejecutar una estrategia de crecimiento disciplinada y orientada a los inversores, manteniendo al mismo tiempo la calidad y la consistencia que definen la marca Pickleball Kingdom".

Philippe Bru es el fundador y diseñador de ComPacte, un complejo deportivo y de bienestar de última generación. Lidera la visión creativa y estratégica del proyecto, creando un ecosistema inclusivo, sostenible y comunitario que redefine el acceso de las personas al deporte y al bienestar. Con experiencia en el desarrollo de proyectos estratégicos y un firme compromiso con la salud pública y el impacto social, Philippe posiciona a ComPacte como un modelo pionero para el futuro del movimiento cotidiano.

Pickleball Kingdom invita a inversores experimentados y socios estratégicos de toda Europa a explorar oportunidades de Franquicia Maestra y a impulsar el crecimiento de la marca de pickleball indoor más grande del mundo. Esta es una oportunidad para construir una plataforma escalable, desarrollar comunidades locales sólidas y definir el futuro del pickleball en los principales mercados europeos.

