PICTIAX impulsa su expansión internacional tras presentar su tecnología en Las Vegas y Ámsterdam

PICTIAX - PICTIAX

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa española, con base en Sevilla y Madrid, ha mostrado en Photo Booth Expo un sistema que combina inteligencia artificial y robótica para convertir fotografías en caricaturas dibujadas en directo, y prepara su crecimiento mediante distribuidores y operadores del sector del entretenimiento.

PICTIAX avanza en su desarrollo internacional tras presentar su tecnología en Photo Booth Expo (PBX), primero en Las Vegas y posteriormente en Ámsterdam. Ambos encuentros forman parte de la estrategia de la compañía para abrir mercado en la industria de los eventos y el ocio.

Tras más de doce meses de desarrollo, la empresa ha llevado al circuito internacional un sistema que transforma fotografías en caricaturas dibujadas sobre papel por un robot en directo. La propuesta convierte la creación de un recuerdo personalizado en parte de la experiencia del visitante, que puede observar el proceso y llevarse un resultado físico al terminar.

Con base en Sevilla y Madrid, PICTIAX dirige su oferta a empresas de eventos, distribuidores y operadores de entretenimiento. Su objetivo es ampliar la presencia del producto en acciones de marca y avanzar hacia su incorporación en parques temáticos y centros de ocio.

La participación en Las Vegas y Ámsterdam ha permitido mostrar el sistema ante profesionales del sector en Estados Unidos y Europa. Estos encuentros han servido como escaparate para presentar una propuesta que conecta el software y la inteligencia artificial con una aplicación física y comercial, en un contexto en el que las ferias profesionales concentran a fabricantes, distribuidores y operadores de experiencias para eventos.

La siguiente fase de la compañía se centra en ampliar su red de distribución y desarrollar colaboraciones con operadores locales. Este modelo busca facilitar la entrada en nuevos países y acercar el producto a empresas que ya trabajan con clientes del sector, sin necesidad de levantar estructura propia en cada mercado.

La tecnología permite adaptar las ilustraciones a distintas marcas, campañas y formatos de evento. Para PICTIAX, esa flexibilidad es una parte central de su propuesta: ofrecer una misma solución tecnológica con aplicaciones en diferentes entornos de entretenimiento, desde activaciones publicitarias hasta espacios de ocio permanentes.

El proyecto, fundado por Manuel Ruiz Lara, orienta su desarrollo a trasladar la inteligencia artificial a experiencias presenciales. El robot actúa como punto de atracción ante el público, mientras el software se encarga de personalizar cada creación a partir de la fotografía del visitante y de los parámetros definidos por el cliente.

Después de más de un año de desarrollo y de su presentación en ambos encuentros internacionales, PICTIAX aborda una etapa centrada en la comercialización y en la construcción de una red de colaboradores que acompañe su crecimiento en Europa y Estados Unidos.

Sobre PICTIAX — PICTIAX es una empresa española con base en Sevilla y Madrid que integra inteligencia artificial, software y robótica para crear experiencias y recuerdos personalizados. Su actividad está orientada al sector de los eventos, las acciones de marca y los espacios de ocio.

Más información en https://pictiax.com/es/.

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