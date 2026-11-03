Pie Medical anuncia los resultados del ensayo LIPSIA-STRATEGY en revascularización

(Información remitida por la empresa firmante)

- El ensayo LIPSIA-STRATEGY de Pie Medical demuestra la no inferioridad de la revascularización guiada por CAAS vFFR frente a la revascularización guiada por FFR mediante guía de presión

El estudio LIPSIA-STRATEGY evaluó si la revascularización guiada por FFR (reserva fraccional de flujo) basada en angiografía mediante el sistema CAAS vFFR ofrece resultados clínicos comparables a los obtenidos con la FFR guiada por guía de presión.

Los resultados concluyentes del ensayo aportan nuevas pruebas clínicas aleatorizadas que validan el sistema CAAS vFFR como una alternativa segura y eficaz a la revascularización guiada por parámetros fisiológicos mediante guía de presión.

Los resultados confirman de forma independiente las conclusiones del estudio FAST III, demostrando resultados clínicos comparables y permitiendo, al mismo tiempo, un flujo de trabajo más rápido y menos invasivo, con una menor exposición a la radiación, lo que beneficia tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes.

MAASTRICHT, Países Bajos, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Pie Medical Imaging, líder mundial en soluciones para el análisis de imágenes cardiovasculares, anuncia los resultados del ensayo LIPSIA-STRATEGY, presentados durante la sesión de ensayos clínicos de última hora en el congreso Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 2026 y publicados simultáneamente en el Journal of the American College of Cardiology (JACC). El ensayo demostró la no inferioridad de la revascularización guiada por CAAS vFFR basada en angiografía frente a la revascularización guiada por FFR convencional mediante guía de presión.

LIPSIA-STRATEGY es un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado e iniciado por investigadores, en el que participaron 1.053 pacientes con estenosis coronarias de grado intermedio. El estudio se diseñó para evaluar si la revascularización coronaria guiada por vFFR (basada en angiografía mediante el sistema CAAS) podía ofrecer resultados clínicos comparables a los obtenidos con la FFR convencional, realizada mediante guía de presión. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a una estrategia de tratamiento guiada por vFFR o por FFR, estableciéndose como objetivo principal la incidencia de eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE, por sus siglas en inglés) al cabo de un año.

Bajo el liderazgo del profesor y doctor en medicina Holger Thiele, del Centro Cardiovascular de Leipzig (Heart Center Leipzig) de la Universidad de Leipzig, y en colaboración con los investigadores y los centros participantes en el estudio, el ensayo alcanzó con éxito su objetivo principal, demostrando resultados clínicos no inferiores para la estrategia de tratamiento guiada por CAAS vFFR.

La medición de la FFR basada en angiografía es más fácil que la FFR basada en cables con resultados clínicos similares. Por lo tanto, esto debería convertirse en el nuevo estándar para las estenosis de las arterias coronarias intermedias, explicó el profesor y doctor en medicina Holger Thiele.

Bas Kuppens, consejero delegado de Pie Medical Imaging, añadió: LIPSIA-STRATEGY refuerza los hallazgos de FAST III, ampliando la evidencia clínica a favor de CAAS vFFR y consolidando aún más la confianza en nuestra solución de fisiología basada en angiografía. Junto con un flujo de trabajo menos invasivo, una menor duración del procedimiento y un tiempo de fluoroscopia más reducido, estos resultados nos acercan un paso más a hacer que la toma de decisiones guiada por la fisiología sea más accesible a lo largo de todo el proceso de intervención coronaria percutánea (ICP), desde la evaluación diagnóstica y la planificación del tratamiento hasta la valoración posterior al procedimiento.

Acerca de Pie Medical Imaging

Pie Medical Imaging es un líder mundial en el análisis, la cuantificación y la visualización de imágenes cardiovasculares avanzadas. Con sede en Maastricht (Países Bajos), la empresa gestiona la innovación y la comercialización a escala global de las líneas de productos CAAS y 3mensio. Gracias a décadas de experiencia y a un firme compromiso con la innovación, Pie Medical Imaging ofrece soluciones de software que permiten a los médicos, investigadores y socios del sector mejorar el diagnóstico, la planificación de procedimientos y las intervenciones guiadas por imagen.

La empresa cumple con las normas internacionales de calidad y reglamentarias, lo que garantiza una alta fiabilidad y confianza clínica.

Pie Medical Imaging forma parte del Grupo Esaote, líder en el sector de los equipos biomédicos.

Puede encontrar más información sobre Pie Medical Imaging en: www.piemedicalimaging.com.

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