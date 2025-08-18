Piedra en Yunfu: tallando belleza atemporal a través de siglos de artesanía

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 18 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Un reportaje de GDToday.

Yunfu, ciudad de la provincia de Guangdong, conocida como la "Capital de la Piedra en China", brilla como una perla radiante en la región de Lingnan. Cada pieza de piedra lleva la huella del tiempo. Con un legado de más de cuatro siglos, Yunfu fusiona la maestría de la naturaleza con la brillantez de la artesanía humana, creando una cultura de la piedra que ha cautivado al mundo.

Yunfu alberga una diversa colección de piedra, que evoca la gran paleta de colores de la naturaleza y muestra la esencia de la evolución geológica global. Cuenta con más de mil variedades de piedra, incluyendo mármol, granito y caliza, junto con piedras de renombre internacional como el Jade Azul de África, el Cristal de Italia, el Azul Montaña Nevada, Pandora, el Pavo Real Dorado y el Azul Cristal de Brasil. Como "Base de Demostración de la Circulación de Piedras de China" y "Capital de China de la Piedra Artificial", Yunfu organiza anualmente la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología de Materiales de Piedra y la Semana de la Cultura de la Piedra, que atrae a comerciantes de todo el mundo y cumple con su promesa de "abastecimiento y ventas globales".

Yunfu alberga el mayor clúster industrial de la piedra de China, con más de 4.000 empresas distribuidas a lo largo del famoso "Corredor de Materiales de Piedra de las Cien Millas" y 200.000 profesionales cualificados que impulsan la innovación. El avance simultáneo de la producción ecológica y la transformación digital ha infundido a las industrias tradicionales una vitalidad ecológica en la era moderna.

Hoy, Yunfu conecta con el mundo a través de la piedra. Desde visiones arquitectónicas monumentales hasta elegantes detalles en el diseño de interiores, la piedra de Yunfu, tallada con siglos de artesanía e impregnada del espíritu de la naturaleza, continúa creando obras maestras atemporales para el escenario global.

Recomendaciones:

La 22ª Feria Internacional de Ciencia y Tecnología de Materiales de Piedra de Yunfu y la 16ª Semana Cultural de la Piedra de Yunfu se llevarán a cabo del 18 al 21 de octubre de 2025 en el Salón A del Centro de Exposiciones de Materiales de Piedra de Yunfu en el Subdistrito de Hekou, Distrito de Yuncheng, Ciudad de Yunfu.

Este año, el evento contará con pabellones de piedra con productos de piedra fina presentados por empresas del sector. Invitamos cordialmente a profesionales, diseñadores e invitados distinguidos de todo el mundo de la industria de la piedra a participar como expositores o visitantes.

Contacto: Wu DandanTel: +86 139 2719 8250

