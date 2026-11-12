Piensin analiza las ofertas de seguros de salud de final de año, con descuentos de hasta el 35%

Piensin analiza las ofertas de seguros de salud de final de año - Piensin

(Información remitida por la empresa firmante)

Adeslas, Aegon, ASISA, AXA, DKV, FIATC, MAPFRE, Nara y Sanitas concentran promociones con descuentos, meses gratuitos y ventajas para familias

Madrid, 12 de noviembre de 2026.- Piensin ha analizado las principales ofertas de seguros de salud disponibles a finales de 2026, un periodo especialmente relevante para quienes están valorando contratar una póliza médica o cambiar de aseguradora antes de la renovación anual.



El análisis recoge las promociones de nueve aseguradoras presentes en el comparador de Piensin y muestra que las campañas adoptan fórmulas muy diferentes: descuentos sobre la prima, meses gratuitos, ventajas por incluir varios asegurados o reducciones vinculadas a la contratación de otros seguros.



Las promociones analizadas alcanzan en algunos casos descuentos de hasta el 35 % durante el primer año, aunque Piensin recuerda que el porcentaje promocional no permite determinar por sí solo qué seguro será más económico. El precio final depende también de factores como la edad, el código postal, las coberturas, los copagos y el número de personas aseguradas.



Estas son las principales ofertas de seguros de salud analizadas

Adeslas – Campaña Salud 2026. Ofrece, según el producto y el número de asegurados, hasta tres meses de prima o hasta un 25 % de descuento en determinadas pólizas plurianuales. La campaña incluye productos como Adeslas Plena, Plena Vital, Plena Plus, Plena Total y Plena Extra 150.



Aegon – Campaña Aegon Salud. Aplica un 26 % de descuento en Aegon Salud Completo, Completo Copago y Salud Reembolso. Además, contempla descuentos familiares del 8 % para dos asegurados y del 20 % para tres o más. Aegon Básico queda fuera de esta promoción.



ASISA – Campaña multirramo. Con un único seguro de salud ofrece un 15 % de descuento el primer año y un 10 % el segundo. Si se contratan dos o tres productos, la reducción alcanza el 20 % el primer año.



AXA – Promoción Salud AXA. La compañía anuncia hasta un 20 % de descuento en sus seguros de salud y añade el servicio de médico online sin coste durante el periodo establecido por la aseguradora.



DKV – Campaña DKV Integral. Ofrece descuentos plurianuales en productos como Integral Complet, Integral Plus e Integral Classic, que pueden alcanzar el 35 % durante el primer año en determinadas provincias, con reducciones que continúan en los años posteriores. Integral Élite dispone de su propio esquema promocional.



FIATC – Dos meses gratis. La campaña de FIATC ofrece dos meses gratuitos en los seguros médicos incluidos en la promoción, sujetos a las condiciones y productos establecidos en sus bases.



MAPFRE – Descuento plurianual. MAPFRE ofrece un 12 % de descuento en la prima durante el primer año, un 8 % el segundo y un 4 % el tercero. La promoción está disponible hasta el 31 de enero de 2027 para los productos Supra, completo sin copagos; Tú Eliges, básico; Plus, con copago; y Reembolso.



Nara – Campaña de final de año. Nara aplica un 30 % de descuento en prima en Nara Smart, Nara Elite y Nara Senior. Este descuento sustituye, en estos tres productos, a la promoción de mensualidades gratis. Para el resto de productos, la promoción vigente se mantiene sin cambios.



Sanitas – Mi Farmagen. Sanitas mantiene la promoción Mi Farmagen para nuevas contrataciones de determinadas gamas. A ello suma un 10 % de descuento permanente en determinadas nuevas pólizas de cuatro o más asegurados y un 4 % adicional por pago anual.



El precio también cambia según la modalidad y el lugar de residencia

Piensin ha completado el análisis con tarificaciones para asegurados de 5, 30 y 40 años en Madrid, Barcelona y Valencia.



Para una persona de 30 años residente en Madrid, por ejemplo, las simulaciones parten de 20,84 euros al mes en seguros orientados al acceso a especialistas. En seguros médicos completos, los precios parten de 30,75 euros al mes con copagos limitados y de 60,63 euros al mes sin copagos.



Las modalidades de reembolso presentan precios superiores y, en las simulaciones analizadas, se sitúan entre 89,71 y 168,34 euros mensuales para ese mismo perfil.



Estos precios corresponden a productos con coberturas diferentes y no constituyen un ranking general de aseguradoras. La prima puede variar en función de la edad, el código postal, el producto contratado, los copagos, el número de asegurados y las condiciones de cada promoción.



Piensin recomienda por ello comparar el precio final, las coberturas, los copagos y la duración real de cada descuento, y no elegir únicamente en función del porcentaje promocional anunciado.



El estudio completo, con las ofertas, productos y precios de cada aseguradora, puede consultarse en Ofertas de seguros de salud en 2026.



También es posible realizar una simulación personalizada a través de Piensin.



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Piensin es la marca especializada de Globalfinanz en seguros de vida y protección familiar. Combina herramientas de comparación con asesoramiento especializado para ayudar a las familias a tomar decisiones informadas sobre su protección económica.

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