Piensin explica cómo reducir más de un 50 % el coste del seguro de vida vinculado a la hipoteca

Ahorro Familiar. - PIENSIN.

(Información remitida por la empresa firmante)

Piensin, comparador especializado en seguros de vida y salud para familias, señala que contratar el seguro de vida de la hipoteca fuera del banco puede suponer un ahorro superior al 50 % durante la vida del préstamo.

Aunque muchas personas asocian este producto a la firma de la hipoteca, la contratación del seguro de vida no obliga a hacerlo con la entidad financiera. El banco puede exigir que exista esa cobertura en determinados casos o bonificar el tipo de interés si se contrata con su aseguradora, pero el cliente puede elegir libremente otra compañía y designar como beneficiario preferente a la hipoteca.

Según explica Piensin, una de las situaciones más habituales es que la bonificación ofrecida por el banco no compense el mayor precio del seguro. En uno de los casos analizados, un cliente pagaba 1.085 euros al año por el seguro de vida propuesto por su entidad. Aunque evitaba una subida de 0,40 puntos en el tipo de interés de la hipoteca, el ahorro real en cuota ascendía a 240 euros anuales. Al contratar una póliza alternativa por 442 euros al año, el ahorro final superaba los 400 euros anuales.

Piensin destaca además otro caso real. Se trata de una pareja de 56 y 57 años, con hijos, y una hipoteca de 160.000 euros firmada en 2001. En su caso, mantenían un tipo de interés del 2,87 %, pero si retiraban el seguro de vida del banco, la entidad elevaba el interés hasta el 3,47 %. Aun así, el cambio seguía siendo favorable: la cuota mensual solo subía 11,49 euros, mientras que el nuevo seguro de vida contratado fuera del banco pasaba a costar algo más de 500 euros al año entre ambos, frente a los casi 1.900 euros anuales que pagaban con la entidad. El resultado era un ahorro de más de 1.200 euros en solo un año y de más de 8.000 euros a lo largo de la vida de la hipoteca.

Este tipo de diferencias, trasladadas a hipotecas de 15, 20 o 25 años, pueden representar varios miles de euros. Por eso, Piensin recomienda comparar antes de firmar y analizar el coste total de la operación, no solo la aparente ventaja en el tipo de interés.

Además del precio, Piensin recuerda que los seguros vinculados al banco suelen ofrecer menos flexibilidad, centrarse en cubrir el saldo pendiente de la hipoteca y presentar más limitaciones en supuestos como la cancelación anticipada del préstamo.

El comparador aconseja revisar el capital asegurado, ajustar la cobertura a las necesidades reales de la familia y estudiar distintas alternativas antes de tomar una decisión. Piensin recuerda que un seguro de vida bien elegido puede proteger la economía familiar en caso de fallecimiento, sin asumir un sobrecoste innecesario durante años.

Sobre Piensin.

Piensin.com es un comparador de seguros de vida y salud especializado en familias. Piensin es una marca de GLOBALFINANZ correduría de Seguros S.L, líder en seguros de protección personal con uno de los comparadores más completos del mercado y especializado en familias.

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