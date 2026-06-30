Piensin lanza su calculadora de ahorro real para seguros de vida vinculados a hipoteca

Calculadora de ahorro para seguros de vida vinculados a hipoteca - Piensin

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de junio 2026.- La calculadora de ahorro real de Piensin tiene en cuenta el precio del seguro, la posible pérdida de bonificación hipotecaria y la subida de la cuota mensual para saber si cambiar compensa

Piensin, el comparador de seguros de vida de Globalfinanz, ha incorporado a su web una calculadora gratuita para que las personas con hipoteca puedan comprobar si les compensa mantener el seguro de vida contratado con el banco o buscar una alternativa fuera de la entidad.



La calculadora de bonificación hipotecaria de Piensin resuelve una de las dudas más habituales entre los hipotecados: si al cancelar el seguro de vida del banco la cuota de la hipoteca sube, ¿sigue saliendo rentable cambiar? La respuesta no depende solo del precio de la póliza. Para saber si el cambio compensa hay que calcular el ahorro real: lo que se paga actualmente al banco frente a lo que se pagaría después sumando el nuevo seguro de vida y la posible subida de la hipoteca.



Muchos clientes mantienen durante años el seguro de vida del banco por miedo a perder la bonificación de su préstamo. En algunos casos, la entidad aplica una rebaja en el tipo de interés si el cliente mantiene productos vinculados, como el seguro de vida o el seguro de hogar. Sin embargo, una subida de la cuota no significa necesariamente que el cliente vaya a pagar más en conjunto.



En Piensin explican que la clave está en hacer números. Puede ocurrir que la hipoteca suba unos euros al mes, pero que el ahorro anual en el seguro de vida sea muy superior. Por eso, el dato importante no es solo cuánto sube la cuota hipotecaria, sino cuánto se paga al año sumando hipoteca y seguro.



Qué calcula Piensin

La herramienta permite introducir los datos principales de la hipoteca y del seguro actual: capital pendiente, plazo, tipo de interés, posible subida del tipo si se cancela el seguro de vida del banco, precio actual de la póliza y precio estimado de un nuevo seguro fuera de la entidad.



Con esa información, Piensin calcula cuánto podría aumentar la cuota mensual de la hipoteca y lo compara con el ahorro que se puede conseguir contratando el seguro de vida con otra aseguradora. El resultado permite ver si el cambio compensa, cuánto se podría ahorrar al año y cuál sería el coste real de salir del seguro del banco.



El ahorro real: hipoteca más seguro de vida

Piensin insiste en que la decisión no debe basarse solo en conservar una bonificación. En muchos casos, el cliente recibe una pequeña rebaja en el interés hipotecario, pero paga un seguro de vida más caro de lo que pagaría fuera del banco. La pregunta no es solo: "¿me sube la hipoteca si quito el seguro de vida del banco?". La pregunta correcta es: "¿cuánto pago en total ahora y cuánto pagaría en total si cambio el seguro?".



Casos reales de ahorro al revisar el seguro de vida del banco

Piensin ha analizado casos reales anonimizados de clientes que han revisado su seguro de vida vinculado a la hipoteca. Los importes pueden variar según edad, capital asegurado, estado de salud, banco, condiciones de la hipoteca y años pendientes de préstamo.



En uno de los casos, una pareja de 43 y 42 años pagaba 1.291 euros al año por sus seguros de vida contratados con el banco. Al cancelar esas pólizas, la hipoteca les subía 20 euros al mes, es decir, 240 euros al año. Tras comparar alternativas fuera del banco, los dos seguros pasaban a costar 386 euros anuales. El coste total después del cambio era de 626 euros y el ahorro real alcanzaba los 665 euros al año.



Otro caso corresponde a una pareja de 36 y 35 años que pagaba 950 euros al año por dos seguros de vida vinculados a su hipoteca. El banco aplicaba una subida del 0,50% si cancelaban el seguro, lo que suponía 25,92 euros más al mes. Tras comparar alternativas, los dos seguros pasaban a costar 345 euros anuales. Descontada la subida de la hipoteca, el ahorro real seguía siendo de 293,96 euros al año y superaba los 7.000 euros proyectado al plazo restante del préstamo.



Piensin también ha detectado situaciones en las que ajustar el capital asegurado genera ahorro. Una pareja de 53 y 47 años pagaba 1.085 euros al año por un capital similar al importe inicial de la vivienda, aunque sus hijos ya eran mayores e independientes. Tras revisar su situación, el nuevo seguro pasó a costar 250 euros anuales. Incluso con una subida de hipoteca de 108 euros al año, el ahorro real era de 727 euros anuales.



Cambiar el seguro no significa dejar desprotegida la hipoteca

Piensin recuerda que contratar el seguro de vida fuera del banco no significa dejar de proteger la hipoteca. Un seguro de vida contratado con otra aseguradora puede cubrir el capital pendiente del préstamo y ofrecer las garantías necesarias para proteger económicamente a la familia.



Lo importante es revisar bien el capital asegurado, las coberturas contratadas, la edad y situación familiar del asegurado, el capital pendiente de la hipoteca, la designación de beneficiarios y las condiciones concretas del préstamo hipotecario. En algunos casos puede tener sentido que el banco figure como beneficiario por el capital pendiente. En otros, puede ser más adecuado que los beneficiarios sean los familiares.



No todos los casos son iguales

Piensin subraya que no siempre compensa sacar el seguro de vida del banco. Hay hipotecas con bonificaciones relevantes, seguros bien ajustados o situaciones en las que el ahorro no es suficiente para justificar el cambio. Precisamente por eso, la calculadora no está pensada para dar una respuesta automática, sino para ayudar a comparar con datos y revisar cada caso con una persona real especializada en seguros de vida.



Personas reales, privacidad y no venta de leads

Piensin combina herramientas digitales con asesoramiento humano. La tecnología permite calcular, comparar y ordenar la información, pero el acompañamiento lo prestan asesores reales especializados en seguros de vida. La marca también destaca su compromiso con la privacidad: no vende leads ni cede los datos personales de los usuarios a varias compañías para que les llamen.



Los datos que facilita el usuario se utilizan para calcular el precio del seguro, comparar opciones reales y, si decide contratar, gestionar correctamente la contratación de la póliza. Para Piensin, comparar un seguro de vida no debe convertirse en una experiencia invasiva ni en una cadena de llamadas comerciales.



La calculadora de hipotecas de Piensin busca facilitar la revisión del seguro de vida vinculado a hipoteca y ayudar a los hipotecados a responder una pregunta concreta: "si cambio el seguro de vida del banco, ¿cuánto ahorro de verdad?".



Sobre Piensin

Piensin es el comparador de seguros de vida de Globalfinanz. Ayuda a comparar precios y coberturas entre distintas aseguradoras, calcular el capital necesario para proteger económicamente a la familia y revisar seguros de vida vinculados a hipoteca para saber si compensa sacar el seguro del banco.



Sobre Globalfinanz

Globalfinanz es una correduría de seguros fundada en 2005 y especializada en seguros personales, vida y salud. Actualmente cuenta con más de 50.000 clientes e intermedia más de 50 millones de euros en primas. Entre sus webs especializadas destaca Piensin, comparador de seguros de vida de Globalfinanz.



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