Piensin reúne a un grupo de mujeres para hablar de protección familiar y seguro de vida

Mesa Redonda Piensin - Globalfinanz

(Información remitida por la empresa firmante)

Con esta mesa redonda, Piensin busca impulsar una reflexión sobre la protección familiar y el papel del seguro de vida ante situaciones como el fallecimiento, la incapacidad o la pérdida de ingresos

Madrid, 2 de junio de 2026.- Piensin, el comparador de seguros de vida de Globalfinanz, ha organizado una mesa redonda con mujeres para hablar de protección familiar y de las preguntas que muchas familias no suelen hacerse hasta que ocurre algo.



Durante la conversación, las participantes se plantearon cuestiones como qué pasaría si faltara uno de los ingresos del hogar, si la familia podría vivir con un solo sueldo, quién protegería a los hijos o cómo afectaría una incapacidad a la economía familiar.



La iniciativa busca abrir una reflexión sencilla pero necesaria: ¿está realmente protegida una familia si mañana ocurre algo grave?



Entre las preguntas planteadas durante la mesa redonda destacan: "Si mañana faltas, ¿quién protege a tus hijos?", "¿Con un solo sueldo podríais salir adelante?", "¿Sabes cuánto se cobra de pensión de viudedad si fallece tu pareja?" o "¿Qué cantidad de dinero necesitarías para vivir en caso de invalidez?".



Desde Piensin señalan que el objetivo no es generar miedo, sino ayudar a las familias a hablar de previsión económica. En muchos hogares, los gastos mensuales dependen de dos ingresos y una situación inesperada puede alterar por completo la estabilidad familiar. En estos casos el seguro de vida cobra especial relevancia.



"El seguro de vida no debería verse solo como un gasto o como un producto asociado a una hipoteca, sino como una herramienta para proteger económicamente a quienes dependen de nosotros", explican desde Piensin.



La mesa redonda también puso el foco en la importancia de revisar el capital asegurado, las coberturas y las condiciones de cada póliza. No todas las familias necesitan la misma protección: influyen factores como la hipoteca pendiente, los hijos, los ingresos, los ahorros y las deudas.



La mesa redonda forma parte de una campaña de Piensin sobre protección familiar. Los usuarios pueden ampliar la información en el artículo completo sobre protección familiar y seguro de vida y ver la campaña de vídeos de Piensin en YouTube, donde se recogen las principales preguntas planteadas durante la conversación.



Conclusión

La mesa redonda organizada por Piensin deja una idea clara: muchas familias no se plantean su nivel de protección hasta que una pregunta les obliga a hacerlo.



Desde Piensin recuerdan que hablar de seguro de vida no significa pensar solo en el fallecimiento. También implica revisar qué pasaría si faltara un ingreso, si una incapacidad impidiera trabajar, si la pensión de viudedad no fuera suficiente o si los hijos necesitaran apoyo económico durante años.



La iniciativa refuerza el compromiso de Piensin con la protección familiar y con la necesidad de tomar decisiones desde la previsión, no desde el miedo. Anticiparse, hacer números y comparar coberturas puede ayudar a que cada familia valore qué nivel de protección necesita.



Piensin recuerda que comparar antes de contratar ayuda a tomar una decisión más ajustada a la situación real de cada persona. Los usuarios pueden utilizar el comparador de seguros de vida de Piensin para revisar precios, capital asegurado, coberturas y aseguradoras.



Sobre Piensin

Piensin es el comparador de seguros de vida de Globalfinanz. Ayuda a comparar coberturas, precios y aseguradoras para encontrar el seguro de vida que mejor se adapta a cada persona.

Contacto

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