El pijama de LILYSILK en el nuevo video de la superestrella global Meghan Trainor, "My Kind of Present"

- El pijama de LILYSILK en el nuevo video musical de la superestrella global Meghan Trainor, "My Kind of Present", sirve como impresionante regalo de Navidad

LOS ÁNGELES, 1 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la marca de seda líder en el mundo con la misión de inspirar a las personas a vivir vidas mejores y sostenibles, comparte el protagonismo en el nuevo video musical de la cantante y compositora ganadora del GRAMMY® Meghan Trainor para su último lanzamiento, "My Kind of Present" , de la versión de lujo de su álbum debut de Navidad, A VeryTrainor Christmas, que fue lanzado el 29 de octubre por medio de Epic Records.

Contando con un acogedor conjunto de pijamas de seda de longitud completa LILYSILK 22 Momme , en el video musical se ve a Meghan pasando tiempo leyendo con su hijo, Riley. En una parte posterior del video, Meghan envía sus deseos navideños con su "tipo de regalo" - una lujosa caja con la marca LILYSILK debajo del árbol de Navidad mientras usa una bata de seda mediana LILYSILK 22 Momme Classic.

"El amor y el compartir son elementos esenciales de la herencia de LILYSILK", explicó David Wang, consejero delegado de la compañía LILYSILK. "Para la próxima temporada navideña, LILYSILK está perfectamente preparada para que las personas elijan regalos y transmitan alegría a sus seres queridos, reflejando el espíritu de la canción de Meghan, convirtiéndola en el regalo perfecto para una Navidad cálida y acogedora".

Tanto el pijama como la bata que usa Meghan en el video musical están disponibles en LILYSILK.com , donde la alta calidad se combina con precios asequibles, lo que lo convierte en el regalo perfecto para esta temporada navideña. Además de los pijamas de seda, LILYSILK ofrece una colección completa de productos que van desde máscaras para los ojos y fundas de almohada hasta camisas y juegos de cama, con descuentos especiales para las fiestas.

Propague el amor durante estas vacaciones y siga las cuentas de medios sociales de LILYSILK: Instagram: @lilysilk y Facebook: @Lilysilk

Si desea más información visite la página web oficial de LILYSILK: www.lilysilk.com

Acerca de Meghan Trainor

Meghan Trainor hizo historia por primera vez en el año 2014 con su exitoso sencillo certificado con diamantes "All About That Bass". Desde que consiguió el GRAMMY® al Mejor Artista Nuevo, la prestigiosa cantante, compositora y multi-instrumentista sigue haciendo crecer su influencia en la cultura pop.

ACERCA DE LILYSILK

LILYSILK es una de las marcas de seda líderes en el mundo con la misión de inspirar a las personas a vivir una vida mejor y adaptarse a un estilo de vida más sostenible. La marca elabora productos con las mejores fibras naturales y está comprometida con una política de cero desperdicio al tiempo que lleva a cabo el suministro de forma excepcional. LILYSILK tiene como objetivo brindar a los clientes la máxima comodidad en cada momento que pasa, todos los días y para siempre, para vivir de manera espectacular.