Piktalent; El viaje de transformar la movilidad internacional y la educación global

Sevilla, 30 de septiembre de 2025.- De una experiencia personal en el extranjero a un referente europeo en movilidad internacional educativa. Piktalent está cambiando el panorama global de las prácticas, job shadowing y experiencias educativas, con un enfoque único y una expansión imparable.

En un mundo cada vez más globalizado, las oportunidades de internacionalización son esenciales para los estudiantes que buscan enriquecer su formación. Sin embargo, organizar una experiencia educativa internacional exitosa sigue siendo un desafío para muchos. Esta fue precisamente la inspiración detrás de Piktalent, una empresa que, desde su creación, ha trabajado incansablemente para transformar la movilidad estudiantil y profesional, convirtiéndose en un líder en el mercado europeo.

La historia de Piktalent: Un viaje personal

La idea de Piktalent nació cuando José Jiménez, fundador y CMO de la empresa, se embarcó en un viaje personal al extranjero. Durante su estancia, observó de primera mano lo complicado que era gestionar una experiencia de prácticas internacional satisfactoria: los trámites, la falta de apoyo, la dificultad de encontrar empresas adecuadas y, en muchos casos, la desconexión entre los estudiantes y las oportunidades. Fue esa experiencia la que lo impulsó a crear Piktalent.

"Cuando decidí marcharme al extranjero a realizar prácticas, me di cuenta de lo complicado que podía ser todo el proceso. Desde encontrar una empresa que te acogiera hasta gestionar todos los detalles logísticos. Sentí que había una gran oportunidad de crear algo que facilitara a otros estudiantes esta experiencia internacional, algo que conectara universidades, empresas y jóvenes con el talento que necesitaban", comenta José Jiménez.

Una empresa en pleno crecimiento

Lo que comenzó como una necesidad personal se ha transformado en una empresa que hoy ya está operativa en cuatro países europeos: España, Francia, Italia y Lituania. Piktalent no solo ha superado las barreras de la internacionalización, sino que ha logrado establecer una red sólida de colaboración con más de 3000 empresas en sectores clave como el turismo, marketing digital, arquitectura y tecnología, pero también en casi cualquier sector imaginable. Esta red permite ofrecer a los estudiantes una enorme variedad de oportunidades de prácticas y job shadowing, adaptadas a sus intereses y necesidades profesionales.

A lo largo de los años, Piktalent ha trabajado con numerosas instituciones educativas de renombre tanto privadas como públicas, tanto de la Unión Europea, como del Reino Unido y Estados Unidos. Entre las destacadas se incluyen universidades como Birmingham University o Aston University, asociaciones como CMA Alsace o Savoir Social, y grandes entidades gestoras de programas Erasmus Plus y asociaciones como GoEurope o EVBB. Estas colaboraciones han sido clave en la gestión de programas educativos y de movilidad, ayudando a crear un puente entre los estudiantes y las oportunidades internacionales que más valoran.

En términos económicos, Piktalent ha superado el millón de euros en facturación en el último ejercicio, un hito que refleja su sólida posición en el mercado. Además, la empresa tiene planes ambiciosos para el futuro, con el objetivo de multiplicar por 5 su facturación en los próximos tres años, consolidando su crecimiento y expansión tanto en Europa como en mercados internacionales clave.

La empresa, con su infraestructura adaptada y servicios personalizados, está posicionándose como líder en el mercado europeo de la movilidad internacional educativa. Piktalent ofrece experiencias de prácticas profesionales, job shadowing y programas educativos que enriquecen la formación de los estudiantes mientras aportan valor a las empresas que colaboran.

"Lo que nos diferencia en Piktalent es nuestra capacidad de ofrecer soluciones integrales y personalizadas, basadas en una red robusta y una atención dedicada a cada estudiante y empresa. Nos enfocamos en crear experiencias transformadoras que beneficien a todas las partes involucradas", explica Bassem Nwelati, CEO de Piktalent.

Expansión y proyección global: Un futuro prometedor

Piktalent sigue en un proceso de expansión, con la visión de convertirse en el operador global líder en movilidad educativa. Actualmente, la empresa ya está operativa en España, Francia, Italia y Lituania, y en 2026 tiene planes de añadir cuatro nuevos países a su red de operaciones. En pleno crecimiento, la empresa está explorando adquisiciones estratégicas de empresas que complementen su línea de servicios y permitan su expansión a mercados clave de América, Asia y Australia. En un sector atomizado y en constante evolución, Piktalent está decidido a consolidarse como la opción preferida para estudiantes, universidades y empresas a nivel global.

"El sector de la movilidad internacional está altamente fragmentado, y Piktalent se encuentra en una posición única para liderar el camino. Nuestra expansión, tanto orgánica como a través de adquisiciones, nos permitirá ofrecer soluciones globales que respondan a la creciente demanda de oportunidades internacionales para los jóvenes", comenta José Jiménez.

Piktalent: Más que una empresa, una misión

Más allá de su crecimiento, lo que distingue a Piktalent es su misión: proporcionar a los estudiantes y las instituciones educativas una experiencia internacional enriquecedora y sin complicaciones. La empresa entiende que el talento joven no tiene fronteras, y que las oportunidades de prácticas o formación deben ser accesibles a todos, sin importar el país en el que se encuentren.

La clave del éxito de Piktalent radica en su red global de más de 3000 empresas colaboradoras, sus servicios adaptados a las necesidades específicas de cada cliente, y su constante inversión en tecnología para optimizar los procesos de movilidad internacional. La empresa se está posicionando como un líder en el sector de la movilidad educativa, con un impacto significativo tanto en Europa como en los mercados internacionales en los que está enfocada.

Una visión clara para el futuro

Piktalent se dirige hacia un futuro brillante, con un compromiso firme de seguir brindando experiencias educativas transformadoras. Con una estructura sólida y una estrategia global en marcha, la empresa está en proceso de convertirse en la opción más importante a nivel global para instituciones educativas, estudiantes y empresas que busquen maximizar su impacto en la educación internacional.

"Estamos construyendo un puente entre culturas y oportunidades, y queremos que cada estudiante tenga acceso a la mejor experiencia educativa posible, independientemente de dónde se encuentre. El futuro de la movilidad internacional está aquí, y nosotros estamos en el centro de ese cambio", concluye Bassem Nwelati, CEO de Piktalent.

