Pimax presenta nuevos auriculares de RV que ofrecen el campo de visión más amplio para Micro-OLED

WILMINGTON, Del., 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Pimax compartió hoy una importante actualización sobre su línea de productos Micro-OLED: Dream Air SE, Dream Air, y Crystal Super Micro-OLED. Presentados por primera vez a principios de este año, estos visores se acercan a su lanzamiento con especificaciones definitivas, funciones mejoradas y disponibilidad confirmada. Juntos, demuestran la capacidad de Pimax para incorporar pantallas Micro-OLED y ópticas de pancake en visores de realidad virtual que rompen con las convenciones de la industria.

Avance en RV Micro-OLED

Micro-OLED promete una densidad de píxeles ultraalta, negros profundos y un contraste casi infinito, pero se enfrenta a desafíos en la gestión del calor, la óptica y el escalado de alta resolución. Pimax lo solucionó con su óptica patentada ConcaveView, convirtiéndose en la primera marca de RV en ofrecer gafas Micro-OLED a escala, no solo prototipos.

Gama de productos

Dream Air SE – Un visor 5K ligero (menos de 140 g) todo en uno con resolución de 2560 2560 por ojo, seguimiento ocular Tobii, renderizado foveado dinámico, seguimiento SLAM de 6 grados de libertad y audio espacial. Por 899 dólares, hace que la realidad virtual Micro-OLED sea accesible para jugadores y creadores.

ligero (menos de 140 g) todo en uno con resolución de 2560 2560 por ojo, seguimiento ocular Tobii, renderizado foveado dinámico, seguimiento SLAM de 6 grados de libertad y audio espacial. Por 899 dólares, hace que la realidad virtual Micro-OLED sea accesible para jugadores y creadores. Dream Air – El visor de realidad virtual 8K más pequeño del mundo con todas las funciones, con una resolución de 3840 3552 por ojo (más de 27 millones de píxeles combinados). Con menos de 170 g, ofrece un campo de visión horizontal de 110° y diagonal de más de 120° con superposición estéreo optimizada, lo que equilibra la portabilidad con una calidad de imagen excepcional.

más pequeño del mundo con todas las funciones, con una resolución de 3840 3552 por ojo (más de 27 millones de píxeles combinados). Con menos de 170 g, ofrece un campo de visión horizontal de 110° y diagonal de más de 120° con superposición estéreo optimizada, lo que equilibra la portabilidad con una calidad de imagen excepcional. Crystal Super Micro-OLED – El producto estrella de Pimax, con un campo de visión horizontal de 116° y diagonal de más de 128°, el más amplio jamás visto en RV Micro-OLED. Como parte del ecosistema modular Crystal, admite motores ópticos intercambiables (Ultrawide, claridad de 57 PPD y Micro-OLED), ideal para entusiastas y usuarios profesionales de simulación.

Disponibilidad

Ya está abierta la preventa de los tres dispositivos, y los envíos comenzarán a finales de este año. Los primeros usuarios recibirán accesorios exclusivos, como monturas para lentes graduadas y una copia gratuita de Le Mans Ultimate. Todos los modelos son compatibles con el programa Pimax Prime, que garantiza servicio y actualizaciones de software constantes. También ofrecemos un lote limitado de prototipos de motores ópticos micro-OLED para préstamo exclusivo a nuestros primeros seguidores de Crystal Super.

Redefiniendo el futuro de la RV

Con el lanzamiento de Dream Air SE, Dream Air y Crystal Super Micro-OLED, Pimax se convierte en la única marca que ofrece una línea completa de visores de RV Micro-OLED con lentes pancake. Este hito demuestra que la RV Micro-OLED ya no es solo un concepto: es real, refinada y está lista para usuarios de todo el mundo.

