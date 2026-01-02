Pingüinos 2026 calienta motores en Vallsur con motos clásicas, freestyle y un homenaje especial a la DANA

Exposición motocicletas clásicas en Vallsur - VALLSUR

- Del 2 al 17 de enero se podrá visitar la exposición de ‘motocicletas clásicas y Huellas de la Dana’ con un total de 26 piezas únicas fabricadas entre los años 40 y 80

- Los pilotos internacionales Maikel Melero, José Mincha y Mario Lucas ofrecerán un show cargado de saltos, acrobacias y pura adrenalina el sábado 10 de enero

Valladolid, 2 de enero de 2026.- El rugido de los motores vuelve a sentirse en Vallsur con motivo de Pingüinos 2026, la concentración invernal de motociclistas más grande de Europa. Un año más, el centro comercial se suma a esta cita imprescindible para los amantes de las dos ruedas con una completa programación de actividades que convertirá a Vallsur en punto de encuentro motero durante los primeros días del año.

Del 2 al 17 de enero Vallsur ofrecerá un auténtico viaje en el tiempo con una exposición de motos clásicas y antiguas que reunirá modelos únicos fabricados entre los años 40 y 80. Una muestra que permitirá conocer la evolución del motociclismo y revivir algunas de las grandes joyas de la historia sobre dos ruedas.

La exposición estará compuesta por 26 piezas únicas, donde se podrá admirar el trabajo de restauración y conservación de estas grandes joyas, algunas con más de 70 años de antigüedad. Modelos que fueron icónicos y se han convertido en auténticas reliquias: Vespas acompañadas de los tan característicos sidecars de los años 1953 o 1955, modelos históricos como OSSA de 1981, GUZZI de 1940, BMW de 1970, las emblemáticas y tan deseadas de la época Montesa de 1980, así como la legendaria DUCATI ciclomotor de 1965, entre otras.

La edición 2026 contará además con un homenaje especial a los afectados por la DANA de Valencia, a través de la exhibición de dos motocicletas Vespa dañadas durante las inundaciones. Las piezas, cedidas por el Museo de la Moto de Esguevillas de Esgueva y por particulares, se convertirán en un símbolo de recuerdo y solidaridad dentro del programa de actividades.

El broche final llegará el sábado 10 de enero, con una espectacular exhibición de Freestyle Motocross en el parking exterior de Vallsur, a partir de las 18:00 horas. Los mejores pilotos del panorama nacional, Maikel Melero, José Mincha y Mario Lucas, ofrecerán un show cargado de saltos, acrobacias y pura adrenalina.

Además, a partir del viernes 2 de enero, se podrá encontrar en Vallsur el stand oficial de inscripciones de Pingüinos, donde los asistentes podrán apuntarse a la nueva edición de la concentración, adquirir productos oficiales y obtener información de primera mano. Este mismo día se instalará también el ‘Stand Muy Pingüinero’, un espacio donde el equipo de la organización repartirá el tradicional Pack Pingüinos a los inscritos y comenzará a calentar motores de cara a la concentración.

Programación Pingüinos 2026 en Vallsur

Exposición de ‘motocicletas clásicas y Huellas de la Dana’

Fecha: Del 2 al 17 de enero

Horario: De 10 a 11 horas.

Lugar: Centro Comercial Vallsur (Plaza Simancas)

Gratuito

Exhibición FMX Freestyle

Fecha: Sábado, 10 de enero.

Horario: 18:00 horas.

Lugar: Párking exterior de Vallsur.

Gratuito

