Pininfarina lanza una competición de diseño para un nuevo mundo

TORINO, Italia, 22 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- ¿De qué forma tendrá que enfocar el diseño el nuevo mundo? Con motivo de su 90 aniversario, Pininfarina lanza una competición de diseño internacional que reta a los estudiantes de todo el mundo a crear algo que expresa sus sueños para el futuro: "Design Reset: New Dreams for a New World" (Reajuste en el diseño: Nuevos sueños para un nuevo mundo). Una iniciativa que implica a escuelas internacionales prestigiosas que habilitan la comunidad de personas jóvenes creativas para replantear cómo serán las experiencias humanas en la nueva normalidad.

El diseño tiene la capacidad de innovar continuamente mientras mejora las vidas de las personas. Mientras el enfoque completo al diseño y la vida se ha cuestionado durante estos tiempos, Pininfarina, que pone en marcha varias áreas de diseño, desde producto a arquitectura, UX/UI y todas las formas de transporte, ha sido particularmente sensible al tipo de experiencias futuras que el diseño debería ofrecer y que las personas querrían replantear o cambiar totalmente tras la pandemia.

El concurso implicará que las nuevas generaciones se replanteen una forma positiva futura de moverse y vivir presentando proyectos donde convergen producto y experiencia.

La participación en el concurso es libre para los mayores de 18 que asisten a las siguientes facultades: China Academy of Art (China), Coventry University (Reino Unido), FH JOANNEUM Industrial Design (Austria), Hochschule München (Alemania), IAAD-The Italian University for Design (Italia), Istituto Europeo di Design - Torino (Italia), ISD Rubika (Francia/India), National Institute of Design Ahmedabad (India), Politecnico di Torino (Italia), PRATT Institute (Estados Unidos), Royal College of Art (Reino Unido), Strate School of Design (Francia), TsingHua University (China), Umea Institute of Design- UID (Suecia), USP (Brasil).

Hasta marzo de 2021 los estudiantes tendrán la oportunidad de presentar sus soluciones inspiradas por tres temas diferentes:

-- Movilidad individual inteligente: una nueva forma de moverse que es más sencilla, rentable, medioambiental, segura y cómoda para la persona. -- Movilidad social inteligente: una nueva forma de moverse juntos, principalmente crear nuevas formas de movilidad colectiva que promuevan el concepto de compartir y un estilo de vida sostenible. -- Espacios inteligentes: una nueva forma de vivir juntos, principalmente crear un pabellón externo provisional que se construya totalmente fuera del sitio mediante una prototipificación rápida, fabricación digital y/o tecnologías robóticas.

La competición cierra el 31 de marzo de 2021. El ganador de cada categoría será premiado con unas prácticas de seis meses en los estudios de diseño de Pininfarina en Torino, Miami y Shanghái. Se entregará el Special Chairman Award al trabajo que conceda especial atención a los valores de diseño de Pininfarina. El DesignWanted Special Award a la mejor visión arquitectónica se entregará con la publicación en designwanted.com.

Más información: designcontest.pininfarina.com [https://designcontest.pininfarina.com/].

