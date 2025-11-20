PioCreat presenta soluciones de impresión 3D de espectro completo en Formnext 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- PioCreat participó con éxito en Formnext 2025, celebrada del 18 al 21 de noviembre de 2025 en el Messe Frankfurt Exhibition Centre, donde presentó sus completas soluciones de impresión 3D para los mercados dental, médico, industrial y de consumo. Ubicada en el expositor 12.1-C02, la empresa buscó establecer relaciones con socios globales, impulsar la colaboración en el sector y destacar sus últimos avances en fabricación digital.

Con una sólida capacidad de I+D y una amplia experiencia en fabricación de precisión, PioCreat ha desarrollado un ecosistema completo de impresión 3D que integra hardware, software, materiales y soluciones de producción automatizadas. En el centro del expositor se encontraba una demostración de este ecosistema, con cuatro líneas de productos clave:

Productos Destacados

1. Impresión 3D Dental

La cartera dental de PioCreat mejora la eficiencia en el consultorio dental y garantiza resultados fiables con calidad de laboratorio. Dentro de esta categoría, la PioNext Mini representa los últimos avances de la compañía:

PioNext Mini está diseñada para ofrecer eficiencia y portabilidad; esta impresora ultracompacta tipo maletín optimiza los flujos de trabajo en el consultorio. Su sistema de doble tanque de resina incluye un tanque ACF Fast Vat capaz de imprimir coronas en 10 minutos y un tanque HDF Clear Vat para obtener resultados de alta transparencia sin necesidad de pulido. El cambio rápido de material y una pantalla LCD mejorada optimizan aún más la velocidad, la claridad y la estabilidad a largo plazo.

En conjunto, estas soluciones ayudan a los odontólogos y laboratorios dentales a acelerar significativamente el tiempo de entrega de los tratamientos.

2. Soluciones médicas para ortesis y prótesis

Las impresoras MS01 SE e IPX2 demostraron la optimización de los flujos de trabajo digitales para ortesis, prótesis y plantillas, mejorando la eficiencia clínica y permitiendo la creación de dispositivos cómodos y personalizados para cada paciente.

MS01 SE: Diseñada para corsés de escoliosis de una sola pieza, encajes protésicos y ortesis plantares, cuenta con una boquilla de alta temperatura de 400°C, una altura de impresión de 650 mm y compatibilidad con materiales biocompatibles, lo que garantiza resistencia, comodidad y fiabilidad clínica. Además, las certificaciones de biocompatibilidad de la impresora aseguran un uso seguro y respetuoso con la piel. Cabe destacar que la impresora logra tiempos de producción rápidos, generalmente entre cuatro y siete horas por ortesis, lo que la convierte en una herramienta práctica para clínicas con alta demanda centradas en la atención personalizada.

IPX2: Diseñada para la producción de plantillas personalizadas, utiliza una extrusora de TPU especializada para una extrusión más uniforme y un diseño de doble estación que imprime un par de plantillas para adultos en aproximadamente una hora sin comprometer la precisión.

3. Impresión 3D Industrial

Para usuarios industriales que requieren una producción de alta velocidad, alta resistencia y rentable, PioCreat ofrece tecnologías de impresión de última generación basadas en pellets. Entre ellas, G5 Ultra se erige como solución principal:

G5 Ultra permite la impresión a alta velocidad y temperatura con pellets termoplásticos. Proporciona una alternativa económica y sostenible al filamento tradicional, ofreciendo rendimiento y flexibilidad de materiales para usuarios industriales.

4. Impresión 3D para el Consumidor y Principiantes

PioCreat presenta la HALOT-X1 Combo, una impresora 3D de resina de 16K diseñada tanto para aficionados como para profesionales. Totalmente calibrada y sin necesidad de nivelación, está lista para imprimir nada más sacarla de la caja. Su sistema de movimiento de arriba hacia abajo garantiza capas uniformes y mejora la calidad del modelo. La plataforma de impresión de liberación rápida permite retirar fácilmente las piezas impresas, haciendo que la impresión en resina de alta calidad sea accesible y agradable.

Lo más destacado de la exposición

Demostraciones en vivo, zonas interactivas y demostraciones completas del flujo de trabajo, desde el diseño digital y la preparación de materiales hasta la impresión y el acabado en tiempo real. Los visitantes experimentaron la precisión, la eficiencia y la fiabilidad de las soluciones de PioCreat, comprendiendo claramente cómo la tecnología aditiva avanzada puede transformar la eficiencia de la producción y la calidad del producto.

PioCreat invita a distribuidores globales, usuarios profesionales y socios de la industria a visitar el expositor 12.1-C02, programar demostraciones de productos y explorar oportunidades de cooperación para dar forma juntos al futuro de la fabricación inteligente.

Acerca de PioCreat 3D

Fundada en 2015 en Shenzhen, PioCreat 3D es pionera mundial en tecnología de impresión 3D, especializada en la investigación, el desarrollo y la producción de impresoras 3D de vanguardia, software y materiales. Su objetivo es proporcionar soluciones de impresión 3D tanto para el consumidor como para profesionales, con el fin de impulsar a creadores e industrias de todo el mundo.

Si desea más información sobre PioCreat, visite nuestra página web oficial o síganos en Facebook, Instagram, X, YouTube y Linkedin.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827402/PioCreat_booth_PioNext_Mini_HALOT_X1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2827403/Medical_3D_Printer_G5_Ultra.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2625023/Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/piocreat-presenta-soluciones-de-impresion-3d-de-espectro-completo-en-formnext-2025-302622382.html