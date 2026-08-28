La pionera de la Medicina Integral en Argentina lanza el primer tratado de Medicina Funcional del país - EDITORIAL AKADIA

(Información remitida por la empresa firmante)

El libro, publicado por Editorial Akadia, se presentará esta semana en el III Congreso MILL y en la Feria del Libro de Buenos Aires.

Madrid, 28 de agosto de 2026.- La doctora Silvina Guala, todo un referente internacional en AntiAging y Medicina Integrativa, acaba de presentar la publicación “Tratado de Medicina Funcional: Bases científicas, abordaje clínico integral y aplicación terapéutica en la práctica médica”, una nueva obra publicada por Editorial Akadia que reúne en un mismo volumen los fundamentos biológicos y las herramientas clínicas de la Medicina Funcional e Integral.

El libro será presentado esta semana durante el III Congreso Internacional de Medicina Integral, Antienvejecimiento y Longevidad MILL 2026, que se celebrará en Buenos Aires, del 28 al 30 de agosto, y posteriormente tendrá presencia en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La doctora Guala explica que, después de tantos años de trayectoria, “sentía una necesidad muy concreta, tanto propia como de mis colegas, de contar con una herramienta que nos acompañe a comprender al paciente desde una mirada más integral, sin resignarnos al rigor científico. El libro nace de esa necesidad: ordenar el conocimiento, entender los mecanismos biológicos que están detrás de la salud y la enfermedad, y poder trasladar todo eso a la práctica clínica del día a día”.

La premisa central que atraviesan las 390 páginas del tratado es integrar la medicina convencional con una mirada funcional e integral. “Partimos de una idea simple pero que cuesta mucho instalar en la práctica: el organismo no es un conjunto de partes aisladas, es un sistema en permanente interacción. No se puede tratar una hormona, un mineral o un proceso inflamatorio como si fueran compartimentos estancos”, destaca.

El tratado de Medicina Funcional parte del estrés oxidativo y de la función mitocondrial como bases, porque, como afirma la Dra. Guala, “para mí son el punto de partida de casi todo. De ahí avanza hacia vitaminas, minerales, regulación hormonal y los distintos abordajes terapéuticos. También metimos microbiota, inflamación, equilibrio redox y los mecanismos vinculados al envejecimiento saludable. Y sumamos herramientas que hoy son parte de nuestra práctica cotidiana: sueroterapia, hongos medicinales, cannabis medicinal y la importancia del ejercicio físico”.

De ahí que la Editorial Akadia describa la obra como un cruce entre biología molecular, neurociencia, fisiología de sistemas y ciencias del comportamiento. Era importante integrar todos esos campos “porque en la práctica real -explica la doctora- el paciente no separa esos campos, somos los médicos los que a veces los separamos. Si quieres entender de verdad qué le pasa a una persona, no puedes mirar solamente un eje hormonal sin pensar en su sistema nervioso, en su inflamación de base o en su conducta. El libro busca tender ese puente entre el conocimiento científico duro y una visión más amplia e individualizada del paciente”.

Para seguir aprendiendo

La autora destaca que el libro, más que para ser leído una sola vez, ha sido concebido como un aliado para la práctica diaria. "Está dirigido a médicos y a otros profesionales de la salud que quieran seguir aprendiendo, integrar conocimientos y profundizar en los mecanismos que intervienen en la salud y la enfermedad. Incluye recursos gráficos y cuadros pensados justamente para facilitar esa consulta rápida en el consultorio”, explica la doctora.

El III Congreso MILL, del que Silvina Guala es directora académica, será uno de los enclaves en los que se presente la obra. “Para mí esto es algo muy simbólico porque MILL reúne cada año a profesionales de distintos países de América y Europa, y presentar el tratado ahí me permite ponerlo en contacto directo con la comunidad médica internacional que trabaja en esto todos los días. Después va a estar presente también en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que es otro público, otro alcance”.

Por último, la autora anima a leer la obra al considerar que “es un tratado con bases científicas, no es una colección de recomendaciones sueltas. Si queremos superarnos cada día y estar a la altura de los desafíos que nos plantean nuestros pacientes, necesitamos herramientas así. Ese es, en definitiva, el objetivo del libro”.

“Tratado de Medicina Funcional: Bases científicas, abordaje clínico integral y aplicación terapéutica en la práctica médica” — Dra. Silvina Guala, Editorial Akadia, 390 páginas. Presentación en el III Congreso MILL, 28 al 30 de agosto de 2026, Buenos Aires.

La autora apuesta por “superar la fragmentación”: en el sentido de dejar de pensar en la función celular, los minerales, las vitaminas, los procesos oxidativos y los ejes hormonales como fenómenos independientes. “Cuando entiendes cómo interactúan entre sí los distintos procesos, cambia por completo tu manera de evaluar a un paciente y de decidir un tratamiento. Este es, para mí, el verdadero aporte de la Medicina Funcional”, asegura.

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