Piramal y Blue-Zone colaboran para capturar, recolectar y reciclar gases anestésicos residuales

- Piramal Critical Care y Blue-Zone Technologies colaboran para capturar, recolectar y reciclar gases anestésicos residuales

BOMBAY, India, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Critical Care, Inc. (PCC), una filial extranjera de Piramal Pharma Limited, y Blue-Zone Technologies Ltd. (Blue-Zone) anunciaron un acuerdo para colaborar en tecnología de ciclo de vida completo para capturar y reciclar gases anestésicos residuales.

Al combinar la innovadora tecnología de captura, recolección y procesamiento de gases anestésicos residuales desarrollada por Blue-Zone con las capacidades globales de fabricación y comercialización de Piramal, esta colaboración apoyará los esfuerzos de los clientes para minimizar el impacto ambiental de los anestésicos volátiles. Esta colaboración también ayudará a garantizar que estos productos esenciales sigan siendo el método principal para proporcionar anestesia general a pacientes de todo el mundo.

A la espera de la aprobación regulatoria en Europa del sistema de captura de gases anestésicos residuales Phoenix Deltasorb de Blue-Zone, Blue-Zone ofrecerá estos sistemas a los clientes de PCC en Europa, inicialmente en Francia y Alemania. Blue-Zone será responsable de todas las actividades relacionadas con el suministro y uso de sus sistemas en centros sanitarios. PCC procesará el gas anestésico residual capturado utilizando la tecnología de Blue-Zone para producir sevoflurano USP para uso humano en Canadá.

Las partes anticipan que el alcance de la captura, recolección y reciclaje de gases anestésicos residuales, y la comercialización de Sevoflurano USP utilizando gases anestésicos residuales, se expandirán a geografías adicionales.

Jeff Hampton, director general y director de operaciones de Piramal Critical Care, comentó:

"Piramal Critical Care se enorgullece de colaborar con Blue-Zone en esta innovadora tecnología de captura, recolección y reciclaje de gases anestésicos residuales para ayudar a reducir los residuos y minimizar el impacto ambiental. Al introducir la tecnología de captura de gases, los hospitales pueden elegir el anestésico inhalado que mejor se adapte a las necesidades clínicas, a la vez que promueven objetivos de atención médica más sostenibles".

"Los anestésicos inhalados son medicamentos de vital importancia que permiten el tratamiento esencial de pacientes en todo el mundo. Como fabricante líder mundial de productos de anestesia general, Piramal Pharma se compromete a apoyar a profesionales sanitarios, hospitales y sistemas de salud con soluciones que equilibran el rendimiento clínico y la responsabilidad ambiental. Nuestro objetivo es garantizar que los pacientes sigan recibiendo la atención crítica que necesitan, a la vez que promovemos enfoques más sostenibles para la anestesia".

Acerca de Piramal Critical Care:

PCC es líder mundial en anestesia, manejo del dolor y terapia intratecal. PCC mantiene una amplia presencia global, suministrando continuamente productos a hospitales en más de 100 países. Su cartera de productos incluye anestésicos inhalados, tratamientos intratecales para la espasticidad y el manejo del dolor, expansores del volumen plasmático y una variedad de otros inyectables y genéricos. PCC cuenta con sólidas capacidades de fabricación y desarrollo de procesos, con instalaciones de vanguardia en Bethlehem, Pensilvania, Estados Unidos; Digwal, India; y Dahej, India, con acreditaciones regulatorias globales y cumplimiento de estrictas normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Además, PCC colabora con organizaciones líderes en desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos a nivel mundial.

Para más información y actualizaciones, visite: www.piramalcriticalcare.com

Acerca de Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17 instalaciones globales de desarrollo y fabricación, y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), un complejo negocio de genéricos hospitalarios; y el negocio India Consumer Healthcare, que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha convertido en uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Además, PPL tiene una inversión minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

Para obtener más información, visite: Piramal Pharma | LinkedIn

* Incluye una instalación a través de la inversión minoritaria de PPL en Yapan Bio.

Para consultas:

Madiha Vahid, directora de Marca y ComunicacionesMadiha.Vahid@piramal.com

Gagan Borana, Relaciones con Inversores y Gestión de Riesgos EmpresarialesGagan.Borana@piramal.com

Acerca de Blue-Zone Technologies Ltd.

Blue-Zone, con sede en Ontario, Canadá, es una innovadora empresa farmacéutica de tecnología limpia centrada en la captura, recuperación y procesamiento de gases anestésicos residuales (GAD). Nuestro objetivo es proteger el medio ambiente y producir anestésicos volátiles. Con inversores estratégicos y liderazgo, un equipo experimentado y comprometido, aprobaciones de fármacos anestésicos en Canadá y socios comerciales y tecnológicos en todo el mundo, Blue-Zone desarrolla y comercializa equipos y procesos para garantizar el ciclo de vida completo de los anestésicos volátiles. Blue-Zone facilita la recolección de GAD en centros sanitarios que utilizan anestésicos volátiles y su conversión en fármacos anestésicos aprobados.

Para más información sobre Blue-Zone, contacte con health@blue-zone.ca o visite www.blue-zone.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2094149/5764852/Piramal_Critical_Care_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2878071/Blue_Zone%C2%A0Technologies_Logo.jpg

