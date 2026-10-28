Piramal Pharma Limited anuncia los resultados del segundo trimestre y del primer semestre de 2027

(Información remitida por la empresa firmante)

BOMBAY, La India, 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), una empresa farmacéutica, de salud y bienestar líder a nivel mundial, ha anunciado hoy sus resultados individuales y consolidados correspondientes al segundo trimestre (2T) y al primer semestre (6M) finalizados el 30 de septiembre de 2026.

Aspectos destacados

Crecimiento generalizado de los ingresos : Los ingresos aumentaron un 28 % interanual en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027 (6M 2027) y un 23 % interanual en el primer semestre (6M 2027), impulsados por un sólido rendimiento en las tres líneas de negocio.

: Los ingresos aumentaron un 28 % interanual en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027 (6M 2027) y un 23 % interanual en el primer semestre (6M 2027), impulsados por un sólido rendimiento en las tres líneas de negocio. Mejora significativa de la rentabilidad : EBITDA creció un 72 % interanual tanto en el segundo trimestre como en el primer semestre del ejercicio fiscal 2027, con una expansión del margen EBITDA de más de 350 puntos básicos en ambos periodos. Esto fue resultado de una mayor utilización de la capacidad, el apalancamiento operativo, una ejecución disciplinada y la implementación continua de iniciativas de optimización de costes.

: EBITDA creció un 72 % interanual tanto en el segundo trimestre como en el primer semestre del ejercicio fiscal 2027, con una expansión del margen EBITDA de más de 350 puntos básicos en ambos periodos. Esto fue resultado de una mayor utilización de la capacidad, el apalancamiento operativo, una ejecución disciplinada y la implementación continua de iniciativas de optimización de costes. Intensa actividad de licitaciones (RFP) y entrada de pedidos : Se incorporaron 22 nuevos clientes y se llevaron a cabo con éxito 110 auditorías de clientes durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2027.

: Se incorporaron 22 nuevos clientes y se llevaron a cabo con éxito 110 auditorías de clientes durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2027. Calidad y cumplimiento de primer nivel : Se completaron con éxito 12 inspecciones normativas y 110 auditorías de clientes durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2027, manteniendo al mismo tiempo el historial de la empresa de no haber recibido ninguna clasificación de Acción Oficial Requerida en las inspecciones de la FDA de Estados Unidos.

: Se completaron con éxito 12 inspecciones normativas y 110 auditorías de clientes durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2027, manteniendo al mismo tiempo el historial de la empresa de no haber recibido ninguna clasificación de Acción Oficial Requerida en las inspecciones de la FDA de Estados Unidos. Revisión al alza de las perspectivas para el ejercicio fiscal 2027: Basándonos en el sólido rendimiento del primer semestre y en el dinamismo continuo del negocio, revisamos al alza nuestras perspectivas para el ejercicio fiscal 2027; ahora prevemos un crecimiento de los ingresos de entre el 19 y el 20 %, acompañado de una rentabilidad significativamente mayor.

Nandini Piramal, presidenta de Piramal Pharma Limited, señaló: Hemos registrado un sólido primer semestre del ejercicio fiscal 2027, con un crecimiento de los ingresos del 23 % y una expansión del margen EBITDA de más de 350 puntos básicos, impulsados por una demanda saludable en todas nuestras líneas de negocio, una ejecución disciplinada y una mayor eficiencia operativa. Este rendimiento estuvo liderado por nuestra división CDMO, que creció un 28 % gracias a un importante flujo de pedidos y a una ejecución sólida. Nuestra división CHG (productos de salud complejos y hospitalarios) complementó esta tendencia con un crecimiento del 24 %, respaldado por las ventas de anestésicos por inhalación en mercados fuera de Estados Unidos y la integración de Kenalog; por su parte, el segmento de salud para el consumidor (Consumer Healthcare) mantuvo un crecimiento constante del 14 %, impulsado por el buen rendimiento de nuestras marcas clave (Power Brands) y el comercio electrónico.

Dado que el segundo semestre suele ser más fuerte que el primero, estamos bien posicionados para lograr un buen rendimiento anual, respaldados por una sólida cartera de pedidos, una interacción alentadora con los clientes y una disciplina operativa constante.

1. Las partidas excepcionales incluyen ingresos puntuales derivados de un procedimiento de insolvencia, obtenidos a raíz de una reclamación presentada en noviembre de 2023 ante el NCLT contra un proveedor externo de nuestro negocio de medicamentos genéricos hospitalarios complejos.

Conferencia telefónica sobre resultados

Piramal Pharma Limited organizará una conferencia telefónica para inversores y analistas el 28 de octubre de 2026, de 10:00 a 10:45 horas (IST), para tratar los resultados correspondientes al segundo trimestre y al primer semestre del ejercicio fiscal 2027.

Los datos de acceso para la llamada son los siguientes:

Acerca de Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17 instalaciones globales de desarrollo y fabricación, así como de una red de distribución presente en más de 100 países. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una división centrada en medicamentos genéricos hospitalarios complejos; y Piramal Consumer Healthcare (PCH), dedicada a la comercialización de productos de venta libre para el bienestar y el cuidado personal. Asimismo, una de las empresas asociadas a PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited —una empresa conjunta entre Abbvie y PPL—, se ha consolidado como uno de los líderes en el área terapéutica de la oftalmología dentro del mercado farmacéutico indio.

Para obtener más información, visite: Piramal Pharma | LinkedIn

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