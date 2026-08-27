Piramal Pharma refuerza las operaciones preparadas para el futuro con una reducción del 22,6 % de las emisiones, un 41 %

(Información remitida por la empresa firmante)

Las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 más bajas de la historia marcan un año histórico en el camino de descarbonización aprobado por SBTi de la empresa

MUMBAI, India, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), una empresa farmacéutica líder a nivel mundial, ha publicado hoy su Informe de sostenibilidad 2025-2026, en el que se muestra un progreso significativo en sus prioridades medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Con el lema "Impulsar la innovación, aprovechar la sostenibilidad" como eje central, el informe destaca cómo la sostenibilidad continúa integrándose en la estrategia, las operaciones y la agenda de innovación de la empresa, al tiempo que crea valor a largo plazo para pacientes, clientes, comunidades y partes interesadas.

Puntos destacados:

Acción climática y operaciones responsables

Se ha alcanzado una reducción del 22,6 % de las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 de los gases de efecto invernadero , en comparación con la línea de base del ejercicio fiscal 2022.

, en comparación con la línea de base del ejercicio fiscal 2022. Aumento del uso de energías renovables hasta el 41 % del consumo total de energía en todas las operaciones.

del consumo total de energía en todas las operaciones. Se reciclaron y reutilizaron 2,63 lakh kilolitros de agua dulce , y se destinó el 65 % del total de los residuos para su reciclaje.

, y se destinó el 65 % del total de los residuos para su reciclaje. Avances continuados con respecto a la hoja de ruta de descarbonización aprobada por la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) de la empresa.

Calidad y excelencia operativa

Se completaron con éxito 38 inspecciones reglamentarias , incluidas tres inspecciones de la FDA de EE. UU. con cero observaciones de acción oficial indicada (OAI) .

, incluidas . Se realizaron 209 auditorías de clientes para reforzar los estándares de calidad y cumplimiento de la empresa en toda su red de fabricación global.

para reforzar los estándares de calidad y cumplimiento de la empresa en toda su red de fabricación global. Transformación digital avanzada en toda la empresa mediante Catalyst NxGen , implementación de SAP S/4HANA y expansión de sistemas digitales de calidad.

, implementación de SAP S/4HANA y expansión de sistemas digitales de calidad. Se anunció una inversión de 90 millones de dólares estadounidenses para ampliar las capacidades terapéuticas avanzadas en sus instalaciones de Lexington y Riverview.

Gobernanza y personas

Se mantuvo el registro de cero incidentes de violación de datos y cero casos de corrupción durante el período de referencia.

y durante el período de referencia. Se ha completado el 100 % de la formación en materia de ESG de los empleados y el 100 % de la formación en materia del Código de Conducta para la fuerza laboral.

de los empleados y el para la fuerza laboral. Las mujeres representaban el 30 % del Consejo y el 20,1 % de la fuerza laboral mundial , lo que refleja el progreso continuo en materia de diversidad e inclusión.

y el , lo que refleja el progreso continuo en materia de diversidad e inclusión. Se evaluó el 38 % de los proveedores críticos en función de los criterios de sostenibilidad como parte del programa de la cadena de suministro responsable de la empresa.

Impacto comunitario

Durante el ejercicio fiscal 2025-2026, Piramal Pharma invirtió ₹8,98 millones en iniciativas de CSR, lo cual afectó positivamente a casi 1,8 millones de personas en 112 distritos aspiracionales a través de programas de salud y educación, y continuó fortaleciendo el compromiso de las partes interesadas a través del desarrollo comunitario, el bienestar de los empleados y las prácticas comerciales responsables.

Nandini Piramal, presidente de Piramal Pharma Limited, dijo: "En Piramal Pharma, vemos la sostenibilidad no simplemente como una responsabilidad, sino como un catalizador para la innovación, la resiliencia y el crecimiento a largo plazo. Esto significa invertir en operaciones más limpias y eficientes, fortalecer la calidad y las capacidades digitales, capacitar a nuestra gente y establecer asociaciones más profundas en toda nuestra cadena de valor.

El progreso reflejado en el Informe de sostenibilidad de este año nos da confianza en la dirección que estamos tomando. Creemos que la innovación y la sostenibilidad pueden reforzarse mutuamente, permitiéndonos tomar mejores decisiones hoy y crear un mayor valor para mañana.

A medida que avanzamos, nuestro enfoque seguirá siendo la conversión de nuestras ambiciones de sostenibilidad en acciones medibles. Nuestra aspiración es crear una organización preparada para el futuro que ofrezca mejores resultados en materia de salud, construya comunidades más sólidas y cree valor duradero para todas nuestras partes interesadas".

En el Informe de sostenibilidad, se describe el marco de sostenibilidad a largo plazo de Piramal Pharma, construido en torno a cuatro pilares estratégicos (resiliencia empresarial, calidad y excelencia, operaciones responsables y centralidad de las partes interesadas), respaldados por más de 50 objetivos de sostenibilidad temporales en 17 temas materiales. El Comité de Sostenibilidad y Gestión de Riesgos continúa supervisando la agenda de sostenibilidad de la empresa y garantizando que las consideraciones ESG sigan siendo parte integral del rendimiento empresarial a largo plazo y de la creación de valor.

El Informe de sostenibilidad sigue los estándares de GRI y está alineado con los marcos de SASB y UNGC, subrayando el compromiso de PPL con el crecimiento sostenible, la asignación responsable de capital y la participación impactante de las partes interesadas. Para obtener más información, consulte el informe completo disponible en: https://ppl-da-website-new-afd-endpoint-bgd4d0c9egf9g2eq.a01.azurefd.net/media/documents/PPL-Sustainability-Report-2025-26.pdf

Acerca de Piramal Pharma LimitedPiramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17 instalaciones de desarrollo y fabricación globales, y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación de contratos; Piramal Critical Care (PCC), una compleja empresa de genéricos hospitalarios; y la empresa Piramal Consumer Healthcare, que vende productos de consumo y bienestar de venta libre. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha convertido en uno de los líderes del sector en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio.

Para obtener más información, visite: Piramal Pharma | LinkedIn

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