Piramal Pharma Solutions apoya a George Medicines en el desarrollo de su nuevo fármaco, WIDAPLIK™ (1)

-Piramal Pharma Solutions apoya a George Medicines en el desarrollo de su nuevo fármaco para la hipertensión, WIDAPLIK™ (telmisartán, amlodipina e indapamida)

Piramal Pharma Solutions amplió sus sólidas capacidades de CDMO a George Medicines para desarrollar WIDAPLIK.

WIDAPLIK es el primer y único medicamento de triple combinación aprobado por la FDA para su uso como terapia inicial en pacientes que probablemente necesiten múltiples fármacos para alcanzar los objetivos de presión arterial.

WIDAPLIK contiene tres medicamentos clínicamente probados para reducir la presión arterial: telmisartán, amlodipina e indapamida.

MUMBAI, India, 29 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- George Medicines, una empresa biofarmacéutica líder en fase avanzada, en colaboración con Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización líder mundial de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y parte de Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), desarrolló WIDAPLIK, un nuevo fármaco para el tratamiento de la hipertensión en pacientes adultos, incluso como tratamiento inicial, para reducir la presión arterial. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó WIDAPLIK el 6 de junio de 2025.

WIDAPLIK es una combinación de tres medicamentos en una sola pastilla: telmisartán, amlodipina e indapamida, para el tratamiento de la hipertensión. Está desarrollado en tres dosis (10/1,25/0,625 mg, 20/2,5/1,25 mg y 40/5/2,5 mg), incluyendo dos dosis inferiores a las disponibles actualmente en combinaciones de una sola pastilla. Es el primer y único medicamento de triple combinación aprobado por la FDA para su uso como terapia inicial en pacientes que probablemente necesiten múltiples medicamentos para alcanzar los objetivos de presión arterial. Su enfoque multimecanismo y las dosis disponibles están formulados para ofrecer los beneficios hipotensores de una terapia triple en las primeras etapas del tratamiento, con el perfil de seguridad establecido de sus tres componentes antihipertensivos.

WIDAPLIK lleva una advertencia sobre toxicidad fetal y debe suspenderse en cuanto se detecte un embarazo. Consulte la información de prescripción completa y la información importante de seguridad, incluyendo la advertencia sobre WIDAPLIK aquí.

George Medicines y Piramal Pharma Solutions iniciaron su colaboración en WIDAPLIK en diciembre de 2018, cuando se desarrolló la formulación en la planta de desarrollo farmacéutico de Piramal en Ahmedabad, India. En junio de 2020, el proyecto se transfirió a la planta de productos farmacéuticos de Piramal en Pithampur, India, para su validación y fabricación. Gracias a la amplia experiencia técnica y el amplio conocimiento de Piramal en el desarrollo de innovaciones, George Medicines obtuvo la aprobación de la FDA para WIDAPLIK este año.

El éxito de este proyecto subraya las ventajas del enfoque integrado de Piramal para el desarrollo de fármacos. Al aprovechar la experiencia y las capacidades especializadas de cada centro involucrado en el proyecto, Piramal Pharma Solutions y George Medicines desarrollaron WIDAPLIK con una eficiencia notable. Este logro facilitará el acceso de pacientes de todo el mundo a este nuevo tratamiento, impulsando así la misión de Piramal Pharma Solutions de reducir la carga mundial de enfermedades.

"Este logro destaca el valor que Piramal Pharma Solutions ofrece a sus clientes y a los pacientes a los que atiende", declaró Peter DeYoung, consejero delegado de Piramal Global Pharma. "Nos entusiasma profundizar nuestra colaboración con George Medicines, ampliando el acceso a opciones de tratamiento transformadoras como WIDAPLIK para apoyar nuestra misión y mejorar los resultados de los pacientes a escala global".

"Nuestra alianza estratégica con Piramal Pharma Solutions ha sido fundamental para el éxito de WIDAPLIK hasta la fecha", añadió Mark Mallon, consejero delegado de George Medicines. "A nivel mundial, más de mil millones de adultos padecen hipertensión, que sigue siendo una de las principales causas de muerte prematura. Gracias a la eficacia de su triple combinación, sus múltiples opciones de dosificación, incluyendo dos dosis inferiores a las disponibles actualmente en combinaciones de un solo comprimido, y su reconocido perfil de seguridad, WIDAPLIK tiene el potencial de transformar el paradigma del tratamiento de la hipertensión. Piramal Pharma Solutions es un excelente socio de desarrollo y fabricación en este programa, que aporta capacidad, conocimientos técnicos y comparte nuestro compromiso con la asequibilidad, el acceso y la calidad. Esperamos que esta sólida alianza continúe".

Piramal Pharma Solutions se enorgullece enormemente de haber contribuido al logro histórico de George Medicines y espera seguir cosechando éxitos con sus socios, con el objetivo de ofrecer más tratamientos a los pacientes que los necesitan en todo el mundo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: WIDAPLIK™ puede causar daño fetal si se administra a una mujer embarazada. Si se detecta un embarazo, suspenda el uso de WIDAPLIK lo antes posible. Los medicamentos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona pueden causar lesiones e incluso la muerte del feto en desarrollo. Consulte con su médico sobre otras maneras de reducir la presión arterial si tiene previsto quedarse embarazada.

Antes de tomar WIDAPLIK, informe a su médico si está amamantando o planea hacerlo. Consulte con su médico sobre otras maneras de reducir la presión arterial. No se recomienda amamantar mientras toma WIDAPLIK.

No tome WIDAPLIK si orina menos debido a problemas renales (anuria).

No tome productos que contengan aliskiren junto con WIDAPLIK si tiene diabetes.

Informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si tiene problemas cardíacos, gota o problemas hepáticos o renales. Los problemas renales pueden empeorar en personas que ya padecen enfermedad renal. Si tiene problemas renales, podría necesitar análisis de sangre y su médico podría tener que reducir su dosis o suspender el tratamiento con WIDAPLIK. Durante el tratamiento con WIDAPLIK, ciertas personas con insuficiencia cardíaca grave, estrechamiento de la arteria renal o que pierden demasiado líquido corporal, como náuseas, vómitos, sangrado o traumatismo, pueden desarrollar insuficiencia renal repentina.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos herbales. En especial, infórmele si toma otros medicamentos para tratar la hipertensión o problemas cardíacos; diuréticos; litio; o digoxina.

WIDAPLIK puede causar efectos secundarios graves, como presión arterial baja (hipotensión), que puede causar mareos o desmayos. Los vómitos y la diarrea, una dieta baja en sal, la sudoración excesiva, los tratamientos de diálisis o la falta de líquidos también pueden provocar presión arterial baja.

Si se siente mareado o débil, acuéstese y llame a su médico de inmediato. Si se desmaya, pida a alguien que llame a su médico o busque ayuda médica. Deje de tomar WIDAPLIK.

Si tiene problemas de líquidos y sales corporales (electrolitos), informe a su médico si experimenta alguno de los siguientes síntomas: boca seca, confusión, sed, falta de energía (letargo), debilidad, somnolencia, orinar muy poco u orinar grandes cantidades, convulsiones, dolor/calambres musculares, inquietud, cansancio muscular (fatiga), latidos cardíacos rápidos o anormales, náuseas y vómitos, o estreñimiento.

Las personas con niveles elevados de ácido úrico en sangre pueden desarrollar gota. Si ya padece gota, informe a su médico sobre el empeoramiento de sus síntomas.

En estudios clínicos, los efectos secundarios más comunes observados con WIDAPLIK fueron mareos por presión arterial baja, niveles bajos de sodio o potasio en sangre.

La Información Importante de Seguridad no incluye toda la información necesaria para usar WIDAPLIK de forma segura y eficaz.

Para obtener más información, consulte la Información de Prescripción completa de WIDAPLIK que se adjunta.

Para informar sobre SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, póngase en contacto con:

George Medicines en: safety@george-medicines.com o llame al 1-888-508-2083; o

FDA en: www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo del ciclo de vida del fármaco. Atendemos a nuestros clientes a través de una red global integrada de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una gama completa de servicios, incluyendo soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo de procesos y productos farmacéuticos, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de API y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugaciones anticuerpo-fármaco, llenado y acabado estéril, productos y servicios peptídicos, y potentes fármacos orales sólidos. PPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos, incluyendo vacunas y terapias génicas, gracias a Yapan Bio Private Limited, empresa asociada de Piramal Pharma Limited.

Si desea más información visite: Piramal Pharma Solutions | LinkedIn| Facebook | X

Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* instalaciones globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una compleja división de genéricos hospitalarios; y Piramal Consumer Healthcare, que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL cuenta con una inversión minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

Si desea más información visite: Piramal Pharma | LinkedIn

Para consultas de inversores:Gagan BoranaRelaciones con inversores y gestión de riesgos empresarialesgagan.borana@piramal.com

Acerca de George Medicines

George Medicines es una compañía biofarmacéutica en fase avanzada que aborda una importante necesidad no cubierta en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas con innovadoras combinaciones de tratamientos existentes en un solo comprimido, diseñadas para lograr un equilibrio entre eficacia y seguridad, con el potencial de mejorar la adherencia del paciente. Las combinaciones multimecanismo en un solo comprimido ofrecen el potencial de lograr mejoras significativas en los resultados clínicos de los trastornos cardiometabólicos, incluida la hipertensión, que sigue siendo una de las principales causas de muerte prematura y discapacidad en todo el mundo.

George Medicines es una empresa independiente derivada del Instituto George para la Salud Global, uno de los institutos de investigación médica líderes a nivel mundial, centrado en abordar la desigualdad en salud global. La compañía cuenta con el respaldo de George Health, la división comercial del Instituto George, y Brandon Capital, la principal firma australiana de capital de riesgo en ciencias de la vida.

Si desea más información visite www.george-medicines.com.

