- Piramal Pharma Solutions formaliza su asociación con IntoCell, ampliando su plataforma de conectores de carga útil y sus capacidades de bioconjugados
- Piramal Pharma Solutions se ha aliado con IntoCell para ampliar su oferta de bioconjugados e impulsar la innovación en este campo.
- Gracias a las tecnologías patentadas de unión de fármacos de IntoCell y a sus 20 años de sólida experiencia en el desarrollo y la fabricación de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), Piramal refuerza su ventaja competitiva en el mercado de bioconjugados.
- Este acuerdo respalda ADCelerate™, la metodología de Piramal para el desarrollo y la fabricación ágiles de ADC.
BOMBAY, India, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y parte de Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) para consolidar su alianza estratégica y explorar posibles oportunidades de colaboración en el desarrollo de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) con IntoCell Inc. (KOSDAQ: 287840), una destacada empresa biotecnológica coreana especializada en tecnologías innovadoras de plataformas de enlaces y cargas útiles para ADC. En virtud de este acuerdo no exclusivo y no vinculante, IntoCell explorará oportunidades de licenciamiento para sus tecnologías patentadas de enlaces de fármacos con los clientes de Piramal. A cambio, Piramal ofrecerá a IntoCell y a su cartera de clientes servicios integrales de investigación, desarrollo y fabricación por contrato de bioconjugados, incluidos los ADC.
Esta alianza fortalece las sólidas capacidades de Piramal en el desarrollo de conectores de fármacos y bioconjugados. Gracias a este acuerdo, Piramal puede ofrecer a sus clientes una gama más amplia de conectores de fármacos y tiempos de desarrollo de bioconjugados más rápidos, mejorando así su oferta de servicios y su competitividad en este campo especializado. El acuerdo de licencia se centra en las tecnologías patentadas de conectores de fármacos de IntoCell, incluyendo su conector OHPAS, el fármaco OHPAS basado en duocarmicina, el fármaco OHPAS basado en nexatecán y el fármaco GGFG basado en isonexatecán.
Además, este acuerdo fortalece ADCelerate™, el enfoque rápido e integrado de Piramal para el desarrollo y la fabricación de bioconjugados. El aprovechamiento de los recursos existentes de IntoCell permite a Piramal optimizar aún más el proceso desde la concepción hasta la clínica.
Tae Kyo Park, consejero delegado de IntoCell Inc., declaró: "Nos complace colaborar con Piramal Pharma Solutions, una CDMO líder. Haremos todo lo posible para garantizar el éxito mutuo de ambas compañías combinando nuestras respectivas áreas de especialización".
"Al combinar las innovadoras tecnologías de unión de fármacos de IntoCell con nuestra amplia experiencia en bioconjugados, nos posicionamos como el socio ideal para los clientes que innovan en este segmento crucial", afirmó Peter DeYoung, consejero delegado de Piramal Global Pharma. "Esta colaboración mejora significativamente nuestras capacidades, permitiéndonos redefinir el futuro de los ADC y lograr mejores resultados para los pacientes de todo el mundo".
Acerca de Piramal Pharma Solutions
Piramal Pharma Solutions (PPS) es una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo de todo el ciclo de vida del fármaco. Atendemos a nuestros clientes a través de una red global integrada de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una amplia gama de servicios, que incluyen soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo de procesos y productos farmacéuticos, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de principios activos farmacéuticos (API) y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugados anticuerpo-fármaco, llenado y acabado estéril, productos y servicios de péptidos y potentes fármacos orales sólidos. PPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos, incluidas vacunas y terapias génicas, gracias a la colaboración de Yapan Bio Private Limited, empresa asociada de Piramal Pharma Limited.
Acerca de Piramal Pharma Limited
Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* centros de desarrollo y fabricación a nivel mundial y una red de distribución global presente en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una división de genéricos para hospitales complejos; y Piramal Consumer Healthcare, que comercializa productos de venta libre para el bienestar y el cuidado de la salud. Además, AbbVie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre AbbVie y PPL y una de sus compañías asociadas, se ha consolidado como líder en el mercado de oftalmología en la industria farmacéutica india. Asimismo, PPL cuenta con una participación minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.
Acerca de IntoCell
IntoCell Inc. es una empresa de biotecnología que cotiza en KOSDAQ (287840, mayo de 2025) y se centra en el desarrollo de tecnologías propias de unión y carga útil que mejoran la estabilidad, la solubilidad y la liberación controlada de las cargas útiles de los conjugados anticuerpo-fármaco (ADC). Sus tecnologías principales incluyen la unión OPHAS y una cartera de nuevas bibliotecas de cargas útiles (PMT, Nexatacan, etc.) con sistemas innovadores de desarrollo de cargas útiles para impulsar la próxima generación de conjugados anticuerpo-fármaco.
Para más información, visite: https://intocell.com/en/
