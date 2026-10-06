(Información remitida por la empresa firmante)

- Piramal Pharma Solutions inaugura un nuevo laboratorio de microbiología en sus instalaciones de productos inyectables estériles de Lexington, Kentucky

• El nuevo laboratorio de microbiología y la sala de pruebas de esterilidad están diseñados para aplicaciones de productos farmacéuticos bajo normas de Correcta Fabricación (GMP).

• Esta ampliación forma parte del proyecto más amplio de expansión en Lexington e incluye un aislador exclusivo para pruebas de esterilidad, tres nuevas cabinas de seguridad biológica y una mayor capacidad de laboratorio.

• Se prevé que el resto de la ampliación, incluidas las instalaciones de llenado y acabado a escala comercial, entre en funcionamiento a finales de 2027.

BOMBAY, India, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions ("PPS"), una organización líder mundial de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y parte de Piramal Pharma Ltd. ("PPL") (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha inaugurado un nuevo laboratorio de microbiología en sus instalaciones de productos inyectables estériles en Lexington, Kentucky. Esta incorporación representa un avance significativo en el proyecto de expansión de Lexington de PPS —valorado en 85 millones de dólares—, cuyo objetivo es aumentar las capacidades a escala comercial y mejorar la eficiencia operativa. El nuevo laboratorio se habilitó para su uso rutinario bajo normas de correcta fabricación (GMP) el 11 de septiembre de 2026 y, poco después, su nueva unidad de pruebas de esterilidad recibió una aprobación condicional, convirtiéndose así en uno de los primeros componentes clave de la expansión en entrar en funcionamiento. Se prevé que la ampliación completa de las instalaciones de fabricación esté operativa a finales de 2027.

El nuevo laboratorio más que triplica el espacio existente para pruebas de microbiología en las instalaciones, lo que favorece un flujo de trabajo más eficiente y proporciona capacidad adicional para absorber el crecimiento futuro. El espacio ampliado cuenta con tres nuevas cabinas de bioseguridad, lo que permite a PPS realizar pruebas simultáneas y reducir los tiempos de espera de las muestras. Asimismo, todas las incubadoras se han concentrado en el nuevo laboratorio, optimizando aún más el flujo de trabajo y mejorando la supervisión y la accesibilidad de las actividades de análisis.

Un elemento clave del laboratorio es una sala dedicada a pruebas de esterilidad con un entorno de fondo de Grado C, lo que supone una mejora significativa respecto a la zona anterior, que carecía de clasificación. En el centro se encuentra un aislador de Grado A totalmente integrado para pruebas de esterilidad, el cual duplica la capacidad de análisis de la instalación y permite procesar múltiples muestras simultáneamente. Al admitir tanto métodos de filtración abiertos como cerrados, el nuevo aislador ofrece una mayor flexibilidad para cumplir con una gama más amplia de requisitos de análisis de productos. El área también cuenta con esclusas de paso integradas para trasladar las muestras directamente desde la planta de producción hasta el laboratorio, reduciendo así el riesgo de contaminación y protegiendo la integridad del producto.

Se espera que estas mejoras reduzcan los tiempos de análisis hasta en un 50%, acelerando la liberación de lotes, minimizando los cuellos de botella y facilitando la transición de los programas desde la fase clínica a la comercial. La nueva infraestructura también refuerza las capacidades del centro en materia de control de contaminación y garantía de esterilidad, al tiempo que el aumento de capacidad reduce el riesgo de suministro y prepara las instalaciones para satisfacer la demanda a escala comercial.

"El nuevo laboratorio de microbiología representa un hito importante en nuestro proceso de expansión en Lexington", afirmó Nathan Richardson, vicepresidente y director del centro de Piramal Pharma Solutions en Lexington. "Al mejorar nuestras capacidades de pruebas de esterilidad y control de calidad microbiológica, reforzamos aún más nuestra capacidad para ofrecer a los clientes servicios fiables, ágiles y de alta calidad a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Esta inversión refleja nuestro compromiso continuo con la excelencia operativa, la seguridad del paciente y el crecimiento futuro de la fabricación de inyectables estériles en Lexington".

El nuevo laboratorio de microbiología consolida la posición de PPS como líder en inyectables estériles, permitiendo a Lexington ofrecer servicios de alta calidad, fiables y centrados en el paciente a clientes de todo el mundo que trabajan con moléculas pequeñas, bioconjugados y péptidos.

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo de todo el ciclo de vida del fármaco. Atendemos a nuestros clientes a través de una red de instalaciones integrada a nivel mundial en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una gama completa de servicios que incluye soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo de procesos y farmacéutico, suministro para ensayos clínicos, así como el suministro comercial de principios activos farmacéuticos (API) y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados, tales como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugados anticuerpo-fármaco, procesos estériles de llenado y acabado, productos y servicios de péptidos, y medicamentos orales sólidos de alta potencia. Asimismo, PPS ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos —incluidas vacunas y terapias génicas—, gracias a Yapan Bio Private Limited, filial de Piramal Pharma Limited.

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Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17 instalaciones globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución mundial presente en más de 100 países. PPL abarca Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una división de medicamentos genéricos hospitalarios complejos; y la división Piramal Consumer Healthcare, dedicada a la comercialización de productos de consumo y bienestar de venta libre. Asimismo, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited —una empresa conjunta (*joint venture*) entre Abbvie y PPL—, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado farmacéutico indio en el área terapéutica de la oftalmología.

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