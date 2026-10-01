Piramal Pharma Solutions y NP2 completan la fase de desarrollo de ciclofosfamida el próximo mes

Piramal y NP2 tienen previsto finalizar este mes la fase de desarrollo de ciclofosfamida, un fármaco genérico contra el cáncer.

Las actividades de desarrollo y fabricación se llevan a cabo en las instalaciones de Piramal en Lexington (Kentucky), dedicadas específicamente a productos inyectables estériles.

Esta colaboración aborda la escasez persistente de ciclofosfamida y los riesgos en la cadena de suministro, garantizando así el acceso de los pacientes de todo Estados Unidos a este medicamento esencial.

(Información remitida por la empresa firmante)

MUMBAI, India, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions ("PPS"), una organización líder mundial de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y parte de Piramal Pharma Ltd. ("PPL") (NSE: PPLPHARMA; BSE: 543635), y su socio NP2, un fabricante de medicamentos genéricos sin ánimo de lucro, anunciaron hoy sus planes de finalizar en octubre la fase de desarrollo del fármaco genérico contra el cáncer ciclofosfamida.

La ciclofosfamida, un medicamento oncológico genérico inyectable y estéril ampliamente prescrito, se utiliza para tratar diversos tipos de cáncer, incluidos el cáncer de mama y el retinoblastoma, un cáncer ocular que afecta a niños pequeños.

"Avanzar hacia la etapa de fabricación es un paso emocionante en la misión de NP2 de producir un suministro constante de ciclofosfamida, un medicamento vital para combatir el cáncer, aquí mismo, en Estados Unidos", declaró Telly Athanasopoulos, director de fabricación de NP2. "El anuncio de hoy es una buena noticia para los pacientes con cáncer y sus médicos, quienes necesitan un suministro seguro y fiable de ciclofosfamida a precios estables".

Según una encuesta realizada a finales de agosto por la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) entre sus instituciones miembros, el 100 % de los encuestados experimenta escasez de al menos un agente antineoplásico, y más del 20 % de los centros sufren actualmente escasez de cinco o más medicamentos contra el cáncer. Uno de estos medicamentos es la ciclofosfamida, que actualmente escasea en la UE y en Canadá. Los dos principales fabricantes de ciclofosfamida, ambos extranjeros, representan el 92 % de las ventas en EE.UU., y uno de ellos abastece actualmente cerca del 70 % del mercado estadounidense de la presentación de 200 mg en solución lista para usar, según datos de ventas de IQVIA correspondientes al segundo trimestre.

Para abordar esta cuestión, NP2 ha estado llevando a cabo el desarrollo del fármaco ciclofosfamida en las instalaciones de PPS en Lexington, donde también se fabricará dicho medicamento, acortando y simplificando así la cadena de suministro entre la planta de producción y los pacientes oncológicos en Estados Unidos. Actualmente, el centro de Lexington está siendo objeto de una ampliación valorada en 85 millones de dólares con el fin de aumentar la capacidad de fabricación de fármacos como la ciclofosfamida.

"Nos enorgullece colaborar con NP2 en esta importante iniciativa para reforzar el suministro de medicamentos oncológicos críticos destinados a pacientes en Estados Unidos", declaró Peter DeYoung, consejero delegado de Piramal Global Pharma. "Gracias a la ampliación en curso de nuestras instalaciones de Lexington, estamos creando una cadena de suministro nacional más resiliente y contribuyendo a garantizar un acceso fiable a esta terapia esencial contra el cáncer".

"La situación actual respecto a la escasez de ciclofosfamida en la UE y Canadá es claramente alarmante", afirmó Terri Miller, directora ejecutiva de NP2. "NP2 tiene el compromiso de producir un suministro constante de ciclofosfamida —un medicamento vital para combatir el cáncer— en Estados Unidos, garantizando así su disponibilidad para los pacientes que la necesitan para luchar contra enfermedades como el linfoma y la leucemia en uno de los momentos más difíciles de sus vidas".

"El problema que NP2 se ha propuesto resolver para los pacientes no es de índole científica, sino sistémica", añadió Miller. "La concentración de la capacidad de fabricación de medicamentos oncológicos en el extranjero es una fuente constante de preocupación para los pacientes y sus médicos. Actualmente, no existe un suministro fiable de ciclofosfamida —un fármaco fundamental en la lucha contra el cáncer— fabricado en Estados Unidos. NP2 está creando esa capacidad. Creemos que los pacientes deberían poder centrarse en combatir su enfermedad, en lugar de angustiarse por la disponibilidad de un medicamento vital que necesitan con urgencia. Eso es lo que nos impulsa a seguir adelante", concluyó Miller.

Este hito en la colaboración entre PPS y NP2 nos acerca a un futuro en el que los pacientes de Estados Unidos dispongan de un acceso seguro y fiable a medicamentos oncológicos esenciales, independientemente de los desafíos geopolíticos o de las interrupciones en la cadena de suministro mundial.

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo de todo el ciclo de vida del fármaco. Atendemos a nuestros clientes a través de una red de instalaciones integrada a nivel mundial en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una gama completa de servicios que incluye soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo de procesos y farmacéutico, suministro para ensayos clínicos, así como el suministro comercial de principios activos farmacéuticos (API) y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados, tales como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugados anticuerpo-fármaco, procesos estériles de llenado y acabado, productos y servicios de péptidos, y medicamentos orales sólidos de alta potencia. Asimismo, PPS ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos -incluidas vacunas y terapias génicas-, gracias a Yapan Bio Private Limited, filial de Piramal Pharma Limited.

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Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17 instalaciones globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución mundial presente en más de 100 países. PPL abarca Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una división de medicamentos genéricos hospitalarios complejos; y el negocio de Piramal Consumer Healthcare, dedicado a la comercialización de productos de consumo y bienestar de venta libre. Asimismo, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado farmacéutico indio en el área terapéutica de la oftalmología.

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Acerca de NP2

NP2 es un fabricante de medicamentos genéricos sin ánimo de lucro que está creando un suministro más fiable, asequible y resiliente de medicamentos vitales, comenzando con fármacos oncológicos esenciales. Su primer medicamento, una presentación inyectable estéril de ciclofosfamida lista para usar, se está desarrollando para su fabricación en Lexington, Kentucky, y se prevé que llegue al mercado a mediados de 2028. www.np2.org

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