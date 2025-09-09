De la pirámide de cristal a la luz de las velas solares: dos avances de la sabiduría oriental en París

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 4 de septiembre de 2025, se inauguró la feria Maison&Objet en Villepinte, París, y toda la atención se centró en la Pirámide brillante, creada por el diseñador chino Zhang Jianmin , fundador de CIGA Design , en colaboración con la Organización Mundial de Diseño Ecológico. Esta instalación, compuesta por 1.000 velas alimentadas por energía solar , rendía homenaje a la pirámide del Louvre de I. M. Pei, al tiempo que introducía una nueva voz global para la estética oriental.

De "Breaking Ice" a "Resonance": dos narrativas parisinas del diseño oriental

En 1989, la pirámide de cristal de Pei fue criticada por destruir la historia, pero más tarde se convirtió en un icono cultural. Su geometría transparente encarnaba el concepto oriental del equilibrio entre el vacío y la forma, y su silueta evocaba la antigüedad y el minimalismo moderno, demostrando que la estética oriental podía hablar de forma universal. En la actualidad, Zhang continúa este diálogo a través de la luz, la simplicidad y la sostenibilidad.

De "Eastern Expression" a "Global Care": amor y hogar a la luz de las velas

Si la pirámide de Pei introdujo la estética oriental, la de Zhang la amplía al cuidado humano compartido. La vela, símbolo de calidez en la cultura oriental y occidental, se convierte aquí en un faro de responsabilidad ecológica. Cada vela es de emisión cero, sensible al viento y parpadea como una llama real sin fuego ni humo. Durante la exposición, se regalaron a los visitantes. Como comentó un diseñador francés: Este resplandor transmite ternura y responsabilidad medioambiental. El diseño se convirtió en un vínculo que unía culturas a través de la luz y la calidez.

De la "inspiración natural" a la "práctica tecnológica": ideales ecológicos hechos realidad

A diferencia de las velas electrónicas, la creación de Zhang captura la calidez y el ritmo del fuego real: tonos dorados, luz cambiante y llamas danzantes. Alimentada por energía solar, evita los riesgos de incendio y el daño medioambiental, convirtiendo la inspiración de la naturaleza en un uso diario seguro y sostenible. Llevando la belleza de la naturaleza a la vida, sin cargas.

Un relevo intergeneracional: originalidad y visión en París

La elección de París como escenario para este relevo de diseño tiene tres significados. Honra el legado de I. M. Pei, resuena con el liderazgo ecológico de Francia y presenta el diseño oriental en la cumbre mundial del diseño. Desde el avance arquitectónico de Pei hasta el arte sostenible de Zhang, se destacó la confianza y el reconocimiento de la creatividad oriental, al tiempo que se fortaleció la amistad entre China y Francia. El regalo de mil velas solares iluminó París y se convirtió en un suave recordatorio de la sostenibilidad y el deber compartido de cuidar nuestro hogar común.

Este artículo se publicó por primera vez el 5 de septiembre de 2025 en la feria Maison&Objet de París. Para obtener más información, siga a CIGA en Instagram: @cigadesign.global @cigalife.global

