PISA 2025 alerta sobre la comprensión lectora: LeeUnPoco ofrece 10 días gratis para empezar a reforzarla - LeeUnPoco

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de septiembre de 2026.- Los últimos resultados del informe PISA vuelven a situar la comprensión lectora entre los principales retos educativos en España. Ante este contexto, LeeUnPoco impulsa su campaña de vuelta al cole ofreciendo a las familias 10 días de acceso gratuito a su plataforma de comprensión lectora para alumnado de Primaria y ESO.

PISA 2025, que evalúa las competencias del alumnado de 15 y 16 años al finalizar la educación obligatoria, refleja un descenso continuado del rendimiento lector. España ha perdido 45 puntos en comprensión lectora desde 2015, frente a una caída media de 28 puntos en los países de la OCDE durante el mismo periodo.

Solo el 2% alumnado español de 15 y 16 años alcanza el nivel superior de lectura, mientras que la competencia lectora ha descendido 45 puntos desde 2015

El informe señala que el 68% alumnado español alcanza el nivel que permite identificar la idea principal de un texto de extensión moderada, localizar información explícita y reflexionar sobre su finalidad. Sin embargo, solo el 2% alcanza el nivel superior de lectura, frente al 6% media en la OCDE. Este nivel implica comprender textos extensos y complejos, abordar conceptos abstractos y distinguir entre hechos y opiniones a partir de información implícita. Datos publicados por RTVE a partir de PISA 2025 .

Aunque PISA analiza al alumnado al final de la educación obligatoria, las habilidades necesarias para comprender textos complejos se construyen progresivamente desde edades anteriores. Resumir, localizar información, relacionar ideas, hacer inferencias y reflexionar sobre lo leído requieren práctica continuada tanto dentro como fuera del aula.

“Los datos de PISA no deben entenderse únicamente como una fotografía del alumnado de 15 y 16 años. Para comprender textos complejos al final de la etapa escolar, es necesario trabajar desde antes la capacidad de detenerse, relacionar ideas y comprobar qué se ha entendido”, explica José Antonio Tamayo, CEO de LeeUnPoco.

“Queremos ayudar a las familias a incorporar esa práctica en casa de una forma breve, accesible y motivadora, sin convertir la lectura en una obligación más”, añade Tamayo.

Practicar la comprensión lectora desde casa

LeeUnPoco es una plataforma digital para que niños y niñas de Primaria y ESO practiquen la lectura y la comprensión mediante textos adaptados a su nivel, preguntas y feedback inmediato.

Después de cada lectura, el usuario responde diferentes ejercicios que permiten comprobar qué ha entendido y detectar posibles dificultades. La plataforma incorpora también elementos de gamificación, progreso visible y opciones para personalizar la experiencia lectora.

Entre sus herramientas de accesibilidad se encuentran las tipografías OpenDyslexic, la regla de lectura, los ajustes de tamaño y espaciado y diferentes modos de visualización. Estos recursos permiten adaptar la lectura a distintos ritmos y necesidades.

El objetivo es facilitar una práctica frecuente mediante sesiones breves, en las que leer no consista únicamente en terminar un texto, sino también en comprenderlo, interpretarlo y reflexionar sobre su contenido.

Diez días gratuitos para las familias

Con motivo de la vuelta al cole, las familias pueden utilizar LeeUnPoco gratuitamente durante 10 días y conocer sus lecturas, ejercicios, herramientas de accesibilidad y sistema de seguimiento.

Una vez finalizado el periodo gratuito, el plan familiar está disponible por 9,95 euros al mes, sin permanencia.

“Este curso queremos trasladar un mensaje sencillo: no basta con leer más; también debemos ayudar a los niños y niñas a comprender mejor lo que leen”, concluye José Antonio Tamayo.

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