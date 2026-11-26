(Información remitida por la empresa firmante)

IA para tu jardín. Parque acuático en casa. iGarden está transformando la vida al aire libre mediante el cuidado inteligente de piscinas, el entretenimiento acuático y su ecosistema Azul, Verde y Energético

LYON, Francia, 26 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hubo un producto presentado en una feria profesional de piscinas que atrajo a un público inesperado: los consumidores finales. Un youtuber francés incluso viajó expresamente a Piscine Global 2026 para probar el iGarden Nado Contracorriente Inteligente.

Tras descubrir iGarden en redes sociales hacía tan solo una semana, acudió a probar de primera mano los modelos Swim Jet X y P Series. ¿Su reacción? ¡Sinceramente, fue divertidísimo!.

Como marca de Fairland Group, iGarden presentó su visión de AI Garden en la feria, con más de 25 innovaciones en los ámbitos Blue, Green & Energy, conectando piscinas, jardines y soluciones energéticas en un ecosistema integrado para la vida al aire libre.

El campeón nacional francés de natación, Stanislas Huille, también probó personalmente los productos y destacó su potencial para acercar la experiencia de la natación profesional a la vida cotidiana.

Innovación para todos, afirmó. IIncluso las pequeñas piscinas de jardín podrían convertirse en espacios para el ejercicio y la recreación.

¿Y si tu piscina se convirtiera en un parque acuático?

Eso es precisamente lo que iGarden quiere hacer posible en más hogares.

Sistema inteligente de nado contracorriente transforma las piscinas existentes en espacios para nadar, hacer ejercicio y divertirse, y todo ello sin necesidad de reformas.

Combinado con iluminación y sonido sincronizados, ofrece una experiencia de parque acuático completamente nueva en el propio jardín.

Más tiempo disfrutando de la piscina significa menos tiempo dedicado a su limpieza manual. Los Robot inteligente de limpieza de piscinas iGarden serie M1-AI y serie K-AI incorporan una Visión Biónica con Doble Cámara e IA, que permite una limpieza dirigida mediante AI Target Mode en tan solo 20 minutos bajo condiciones de prueba específicas. Con hasta 16 horas de autonomía y hasta 30 días de limpieza sin intervención manual, facilitan el mantenimiento de la piscina.

Un socio italiano describió la experiencia de iGarden como La Dolce Vita. Las piscinas y los jardines se convierten en una extensión del salón, ofreciendo más libertad, disfrute y diversión.

Un AI Garden. Un nuevo mundo por descubrir.Pero la visión de iGarden va más allá de la piscina.

iGarden está desarrollando lo que presenta como el primer ecosistema AI Garden del sector, basado en tres ámbitos: Blue, Green & Energy. Su visión abarca desde el cuidado inteligente de piscinas y el mantenimiento del jardín hasta la gestión energética y el entretenimiento al aire libre.

Desde el disfrute al aire libre hasta una vida cotidiana sin esfuerzo, AI Garden abre nuevas formas de disfrutar de cada rincón del espacio exterior, consiguiendo crear un espacio para los momentos que realmente importan.

Contacto para medios:

Jingyi Sunsunjingyi@fairlandgroup.com

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